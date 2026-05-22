Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Allegations Of Neglecting Youth Issues Youth Panther Stages Unique Protest In Satara

Satara News: तरुणांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप; साताऱ्यात युथ पॅंथरचे अनोखे निदर्शने

Updated On: May 22, 2026 | 04:07 PM IST
सारांश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त वक्तव्याविरोधात साताऱ्यात युथ पँथर संघटनेने 'झुरळ' वेश परिधान करून अनोखे आंदोलन केले. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत रोजगार योजनांमधील अटी शिथिल करण्याची मागणी केली.

Satara News: तरुणांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप; साताऱ्यात युथ पॅंथरचे अनोखे निदर्शने
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • तरुणांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
  • साताऱ्यात युथ पॅंथरचे अनोखे निदर्शने
सातारा, दि. २२ (प्रतिनिधी): तरुणांविषयी करण्यात आलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याच्या निषेधार्थ युथ पॅंथर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी साताऱ्यात अनोख्या पद्धतीने आंदोलन छेडले. प्रतीकात्मक स्वरूपात झुरळाचा वेश परिधान करून कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत न्यायव्यवस्था आणि शासनाच्या भूमिकेविरोधात संताप व्यक्त केला.

या आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे अध्यक्ष अक्षय कांबळे यांनी केले. “देशातील तरुणांना कमी लेखणारी भाषा कोणत्याही जबाबदार पदावरील व्यक्तीकडून अपेक्षित नाही,” असे सांगत कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. आंदोलनात पूजा बनसोडे, आदित्य गायकवाड, संदीप जाधव, अजय गाडगे, राज काकडे, जुबेर शेख यांच्यासह अनेक युवक सहभागी झाले होते.

आंदोलनानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात तरुणांच्या भावना दुखावतील अशी वक्तव्ये टाळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच युवकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणींबाबतही प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

Satara News: “मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विविध रोजगार व स्वयंरोजगार योजनांसाठी अर्ज करताना युवकांना कर्ज प्रक्रियेमधील विलंब, जाचक कागदपत्रे आणि प्रशासकीय अटींचा मोठा सामना करावा लागत आहे. योजनांची घोषणा मोठ्या प्रमाणावर केली जाते; मात्र प्रत्यक्षात अनेक पात्र युवक लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, झुरळाचा पोशाख परिधान करून करण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात काही काळ उत्सुकतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. नागरिक आणि येणाऱ्या-जाणाऱ्यांचे लक्ष या आंदोलनाकडे वेधले गेले असून शहरात दिवसभर या आंदोलनाची चर्चा सुरू होती.

सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजला! ‘या’ दिवशी होणार मतदान; प्रशासनाकडून कार्यक्रम जाहीर

Web Title: Allegations of neglecting youth issues youth panther stages unique protest in satara

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 04:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Shivaji Museum : छत्रपती शिवाजी संग्रहालयात दुर्मिळ वीरगळींची उपेक्षा? तळघरात धूळ-ओलाव्यात ऐतिहासिक ठेवा
1

Chhatrapati Shivaji Museum : छत्रपती शिवाजी संग्रहालयात दुर्मिळ वीरगळींची उपेक्षा? तळघरात धूळ-ओलाव्यात ऐतिहासिक ठेवा

Kumbh Mela 2026: ‘धार्मिक की राजकीय अजेंडा?’ कृष्णा नदीकाठी लघु कुंभमेळ्याला विरोध; प्रदूषण आणि कोट्यवधींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह
2

Kumbh Mela 2026: ‘धार्मिक की राजकीय अजेंडा?’ कृष्णा नदीकाठी लघु कुंभमेळ्याला विरोध; प्रदूषण आणि कोट्यवधींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह

सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी
3

सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

Satara News: “मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण
4

Satara News: “मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Twisha Sharma Case: ट्विशाच्या पतीला जबलपूरमध्ये अटक; हायकोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश

Twisha Sharma Case: ट्विशाच्या पतीला जबलपूरमध्ये अटक; हायकोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश

May 22, 2026 | 10:07 PM
खंडाळ्यात मान्सूनपूर्व पावसाचे तांडव! कण्हेरी डोंगरावर ढगफुटीसदृश पाऊस, ओढ्यांना पूर अन् वीटभट्ट्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

खंडाळ्यात मान्सूनपूर्व पावसाचे तांडव! कण्हेरी डोंगरावर ढगफुटीसदृश पाऊस, ओढ्यांना पूर अन् वीटभट्ट्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

May 22, 2026 | 09:52 PM
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक, पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक, पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या

May 22, 2026 | 09:28 PM
तूफान आलंया! SRH ‘या’ त्रिमूर्तींनी RCB ला पालापाचोळ्यासारखं उडवलं; बंगळुरूला दिले 256 रन्सचे टार्गेट

तूफान आलंया! SRH ‘या’ त्रिमूर्तींनी RCB ला पालापाचोळ्यासारखं उडवलं; बंगळुरूला दिले 256 रन्सचे टार्गेट

May 22, 2026 | 09:24 PM
भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

May 22, 2026 | 09:02 PM
“मुंबईपासून सुरजागडपर्यंत विकासाचा एक्सप्रेसवे, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार,” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

“मुंबईपासून सुरजागडपर्यंत विकासाचा एक्सप्रेसवे, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार,” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

May 22, 2026 | 08:58 PM
“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

May 22, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM