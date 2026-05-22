‘कोणतीही घोषणा नाही, कोणतीही मदत नाही’; मेट्रो-३ बंद पडल्याने मुंबईकर संतापले; सोशल मीडियावर व्यक्त केला संताप

या संपूर्ण गोंधळादरम्यान प्रवाशांना तांत्रिक बिघाडापेक्षा मेट्रो प्रशासनाच्या ढिसाळ आणि गैरजबाबदार व्यवस्थापनाचा अधिक त्रास सहन करावा लागला. स्थानकांवर अडकलेल्या संतप्त प्रवाशांनी ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर थेट मुंबई मेट्रोला टॅग करत आपल्या तक्रारींचा पाऊस पाडला.
⚠️ Passenger Advisory Due to a technical issue, train services experienced delays on both the downline and upline routes. The fault has been rectified and normal services have been restored. We regret the inconvenience caused. — MumbaiMetro3 (@MumbaiMetro3) May 22, 2026
एका संतप्त प्रवाशाने पोस्ट करत लिहिले, “आरे जेव्हीएलआर (JVLR) ते कफ परेड दरम्यान गेल्या एका तासापेक्षा जास्त वेळ एकही मेट्रो धावलेली नाही. स्थानकांवर कोणत्याही प्रकारची अधिकृत घोषणा केली जात नाहीये, ना प्रवाशांच्या मदतीसाठी कोणी उपस्थित आहे. हद्द तर अशी आहे की, मेट्रोच्या स्वतःच्या अधिकृत डिजिटल ॲपवरही या बिघाडाचे कोणतेही अपडेट दिलेले नाही. प्रवाशांना थेट देवाच्या हवाल्यावर सोडण्यात आले आहे.”
सोशल मीडियावर मुंबईकरांचा रोष आणि वाढता दबाव पाहता अखेर मुंबई मेट्रो प्रशासनाने अधिकृत पत्रक जारी करत परिस्थिती स्पष्ट केली. मेट्रोच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, “तांत्रिक बिघाडामुळे डाऊनलाईन आणि अपलाईन या दोन्ही मार्गांवरील मेट्रो सेवा काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती. आमचे तांत्रिक पथक तातडीने बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी घटनास्थळी कार्यरत झाले होते. प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासादरम्यान अचानक झालेल्या या गैरसोयीबद्दल आम्ही मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो.”
मेट्रोच्या तांत्रिक अभियंत्यांनी युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम पूर्ण केल्यानंतर एक्वा लाईन-३ वरील सेवा आता पूर्णपणे पूर्वपदावर आली आहे. विस्कळीत झालेली वाहतूक टप्प्याटप्प्याने रुळावर आणण्यात आली असून स्थानकांवरील गर्दी आता हळूहळू ओसरत आहे. मेट्रो सेवा पुन्हा सुरू झाल्याने मुंबईकरांनी सुटकेचा श्वास सोडला असला, तरी भविष्यात अशा आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी स्थानकांवरील सूचना प्रणाली आणि डिजिटल ॲप अधिक तत्पर आणि अपडेटेड ठेवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.
