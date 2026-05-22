Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘कोणतीही घोषणा नाही, कोणतीही मदत नाही’; मेट्रो-३ बंद पडल्याने मुंबईकर संतापले; सोशल मीडियावर व्यक्त केला संताप

Updated On: May 22, 2026 | 04:48 PM IST
सारांश

मुंबईतील नव्याने सुरू झालेली भुयारी मेट्रो-३ (एक्वा लाईन) तांत्रिक बिघाडामुळे ऐन गर्दीच्या वेळी ठप्प झाली. आरे ते कफ परेड दरम्यान सेवा विस्कळीत झाल्याने नोकरदारांचे मोठे हाल झाले.

‘कोणतीही घोषणा नाही, कोणतीही मदत नाही’; मेट्रो-३ बंद पडल्याने मुंबईकर संतापले; सोशल मीडियावर व्यक्त केला संताप
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

  • ‘कोणतीही घोषणा नाही, कोणतीही मदत नाही’
  • मेट्रो-३ बंद पडल्याने मुंबईकर संतापले
  • सोशल मीडियावर व्यक्त केला संताप
मुंबई: मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल ट्रेन्सनतंर आता ‘मुंबई मेट्रो’ ही शहरातील सर्वाधिक विश्वसनीय परिवहन यंत्रणा मानली जाते. विशेषतः नव्याने सुरू झालेली भुयारी ‘एक्वा लाईन-३’ (Aqua Line-3) दक्षिण मुंबईला थेट पश्चिम उपनगरांशी जोडत असल्याने नोकरदार वर्गात अल्पावधीतच लोकप्रिय झाली आहे. मात्र, शुक्रवार रोजी सकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी या आधुनिक सेवा प्रणालीला तांत्रिक बिघाडाचा मोठा फटका बसला. अचानक उद्भवलेल्या तांत्रिक त्रुटीमुळे आरे ते कफ परेडच्या दिशेने जाणाऱ्या गाड्यांची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. सकाळी पावणे नऊच्या सुमारास हा बिघाड झाल्याने विविध भुयारी स्थानकांवर आणि मेट्रो ट्रेनच्या आत शेकडो प्रवासी अडकून पडले. कार्यालये, कॉलेजेस आणि महत्त्वाच्या बैठकांसाठी निघालेल्या नोकरदार व विद्यार्थी वर्गाला या विलंबाचा प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. या तांत्रिक बिघाडामुळे मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेशद्वारांवर प्रवाशांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या.

प्रशासनाच्या शांततेमुळे सोशल मीडियावर संतापाचा उद्रेक

या संपूर्ण गोंधळादरम्यान प्रवाशांना तांत्रिक बिघाडापेक्षा मेट्रो प्रशासनाच्या ढिसाळ आणि गैरजबाबदार व्यवस्थापनाचा अधिक त्रास सहन करावा लागला. स्थानकांवर अडकलेल्या संतप्त प्रवाशांनी ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर थेट मुंबई मेट्रोला टॅग करत आपल्या तक्रारींचा पाऊस पाडला.

एका संतप्त प्रवाशाने पोस्ट करत लिहिले, “आरे जेव्हीएलआर (JVLR) ते कफ परेड दरम्यान गेल्या एका तासापेक्षा जास्त वेळ एकही मेट्रो धावलेली नाही. स्थानकांवर कोणत्याही प्रकारची अधिकृत घोषणा केली जात नाहीये, ना प्रवाशांच्या मदतीसाठी कोणी उपस्थित आहे. हद्द तर अशी आहे की, मेट्रोच्या स्वतःच्या अधिकृत डिजिटल ॲपवरही या बिघाडाचे कोणतेही अपडेट दिलेले नाही. प्रवाशांना थेट देवाच्या हवाल्यावर सोडण्यात आले आहे.”

पालिका रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्या खासगीकरणाच्या मार्गावर? वाढत्या दरांच्या भीतीने विरोधक आक्रमक

वाढत्या दबावानंतर मुंबई मेट्रोने मागितली जाहीर माफी

सोशल मीडियावर मुंबईकरांचा रोष आणि वाढता दबाव पाहता अखेर मुंबई मेट्रो प्रशासनाने अधिकृत पत्रक जारी करत परिस्थिती स्पष्ट केली. मेट्रोच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, “तांत्रिक बिघाडामुळे डाऊनलाईन आणि अपलाईन या दोन्ही मार्गांवरील मेट्रो सेवा काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती. आमचे तांत्रिक पथक तातडीने बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी घटनास्थळी कार्यरत झाले होते. प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासादरम्यान अचानक झालेल्या या गैरसोयीबद्दल आम्ही मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो.”

दिलासादायक वृत्त: मेट्रो सेवा पूर्वपदावर

मेट्रोच्या तांत्रिक अभियंत्यांनी युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम पूर्ण केल्यानंतर एक्वा लाईन-३ वरील सेवा आता पूर्णपणे पूर्वपदावर आली आहे. विस्कळीत झालेली वाहतूक टप्प्याटप्प्याने रुळावर आणण्यात आली असून स्थानकांवरील गर्दी आता हळूहळू ओसरत आहे. मेट्रो सेवा पुन्हा सुरू झाल्याने मुंबईकरांनी सुटकेचा श्वास सोडला असला, तरी भविष्यात अशा आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी स्थानकांवरील सूचना प्रणाली आणि डिजिटल ॲप अधिक तत्पर आणि अपडेटेड ठेवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.

MSRTC Electric Bus : एसटीच्या ई-बस पुरवठ्यात मोठा घोळ? 1,288 बसांचे लक्ष्य अपूर्ण; कंत्राट रद्द करण्याची मागणी

Web Title: Mumbai metro 3 aqua line services disrupted due to technical glitch passengers stranded

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 04:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पालिका रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्या खासगीकरणाच्या मार्गावर? वाढत्या दरांच्या भीतीने विरोधक आक्रमक
1

पालिका रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्या खासगीकरणाच्या मार्गावर? वाढत्या दरांच्या भीतीने विरोधक आक्रमक

Bandra Demolition : वांद्र्यात तोडक कारवाईचा चौथा दिवस; 90% झोपड्या जमीनदोस्त, आज पोलीस हायअलर्टवर
2

Bandra Demolition : वांद्र्यात तोडक कारवाईचा चौथा दिवस; 90% झोपड्या जमीनदोस्त, आज पोलीस हायअलर्टवर

Maharashtra Weather: उकाड्यानंतर पावसाची हजेरी; मुंबई उपनगरात रिमझिम पावसाने वातावरण आल्हाददायक
3

Maharashtra Weather: उकाड्यानंतर पावसाची हजेरी; मुंबई उपनगरात रिमझिम पावसाने वातावरण आल्हाददायक

मुंबईत 53 लाखांच्यावर वाहने… लोकसंख्येसोबतच वाढत्या वाहनांचा देखील मुंबईकरांना त्रास !
4

मुंबईत 53 लाखांच्यावर वाहने… लोकसंख्येसोबतच वाढत्या वाहनांचा देखील मुंबईकरांना त्रास !

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Twisha Sharma Case: ट्विशाच्या पतीला जबलपूरमध्ये अटक; हायकोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश

Twisha Sharma Case: ट्विशाच्या पतीला जबलपूरमध्ये अटक; हायकोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश

May 22, 2026 | 10:07 PM
खंडाळ्यात मान्सूनपूर्व पावसाचे तांडव! कण्हेरी डोंगरावर ढगफुटीसदृश पाऊस, ओढ्यांना पूर अन् वीटभट्ट्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

खंडाळ्यात मान्सूनपूर्व पावसाचे तांडव! कण्हेरी डोंगरावर ढगफुटीसदृश पाऊस, ओढ्यांना पूर अन् वीटभट्ट्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

May 22, 2026 | 09:52 PM
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक, पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक, पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या

May 22, 2026 | 09:28 PM
तूफान आलंया! SRH ‘या’ त्रिमूर्तींनी RCB ला पालापाचोळ्यासारखं उडवलं; बंगळुरूला दिले 256 रन्सचे टार्गेट

तूफान आलंया! SRH ‘या’ त्रिमूर्तींनी RCB ला पालापाचोळ्यासारखं उडवलं; बंगळुरूला दिले 256 रन्सचे टार्गेट

May 22, 2026 | 09:24 PM
भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

May 22, 2026 | 09:02 PM
“मुंबईपासून सुरजागडपर्यंत विकासाचा एक्सप्रेसवे, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार,” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

“मुंबईपासून सुरजागडपर्यंत विकासाचा एक्सप्रेसवे, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार,” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

May 22, 2026 | 08:58 PM
“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

May 22, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM