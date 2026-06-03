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RRB Jobs 2026: आरआरबी एनटीपीसी युजी परीक्षा शहर माहिती पत्रक मोबाईलवर कसे डाउनलोड करावे? जाणून घ्या सोपी पद्धत….

Updated On: Jun 03, 2026 | 05:10 PM IST
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सारांश

रेल्वे भर्ती बोर्डाने (RRB) एनटीपीसी युजी सीबीटी-१ परीक्षेसाठी सिटी इंटिमेशन स्लिप (परीक्षा शहर माहिती पत्रक) अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर केली आहे.प्रवास आणि इतर तयारीचे नियोजन करण्यासाठी rrbapply.gov.in वरून स्लिप डाउनलोड करण्याची थेट पद्धत काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर वृत्त.

RRB

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

RRB NTPC UG City Slip 2026: रेल्वे भरती बोर्डाने (RRB) एनटीपीसी युजी परीक्षा २०२६ साठी ‘सिटी इंटिमेशन स्लिप’ (परीक्षा शहर माहिती पत्रक) जाहीर केली आहे. याद्वारे उमेदवारांना त्यांच्या परीक्षा शहराची (Exam City) माहिती मिळवता येणार आहे. ही स्लिप ‘आरआरबी एनटीपीसी युजी CBT-1’ परीक्षेसाठी जारी करण्यात आली आहे.

भारतीय रेल्वेमधील भरतीसाठी होणाऱ्या या परीक्षेस बसलेले उमेदवार आता अधिकृत वेबसाईटच्या माध्यमातून आपल्या परीक्षा शहराची माहिती पाहून  ती स्लिप डाउनलोड करू शकतात. परीक्षा शहराची माहिती मिळाल्यामुळे उमेदवारांना प्रवासाचे नियोजन आणि इतर तयारी आधीच करता येणे शक्य होईल. चला तर मग, ‘आरआरबी एनटीपीसी युजी सीबीटी-१’ परीक्षेची सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करण्याची थेट लिंक आणि पद्धत सविस्तर जाणून घेऊया.

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कुठे मिळणार एक्झाम सिटी स्लिप डाउनलोड करण्याची लिंक?

आरआरबीद्वारे एनटीपीसी युजी सीबीटी-१ परीक्षेची सिटी स्लिप ऑनलाईन पद्धतीने डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आरआरबीच्या अधिकृत वेबसाईटवर ही स्लिप डाउनलोड करण्याची लिंक उपलब्ध असेल. खाली सिटी स्लिप डाउनलोड करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया दिली आहे.

परीक्षा शहर माहिती पत्रक (City Slip) डाउनलोड करण्याची सोपी पद्धत:

१. सर्वात आधी आरआरबीच्या अधिकृत वेबसाईट rrbapply.gov.in वर जावे.
२. होम पेजवर तुम्हाला ‘RRB NTPC UG Exam City Slip 2026’ हा पर्याय दिसेल.
३. त्यावर क्लिक केल्यानंतर एका नवीन पेजवर लिंक ओपन होईल.
४. येथे तुमचे लॉगिन क्रेडेंशियल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर आणि पासवर्ड/जन्मतारीख) सबमिट करावे.
५. यानंतर स्क्रीनवर तुमची एक्झाम सिटी स्लिप दिसू लागेल.
६. येथून तुम्ही तुमची सिटी स्लिप डाउनलोड करू शकता किंवा त्याची प्रिंट आऊटही काढून घेऊ शकता.

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Web Title: Rrb ntpc ug cbt 1 exam city intimation slip 2026 released download link

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Published On: Jun 03, 2026 | 05:10 PM

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