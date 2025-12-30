Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Success Story : अपयशावर मात करत IAS अधिकारी बनले प्रथम कौशिक

लहानपणापासूनच हुशार असलेल्या प्रथम कौशिक यांनी दहावी-बारावीमध्ये गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवले. बी.टेकनंतर आयएएसचा पहिला प्रयत्न अपयशी ठरला, मात्र त्यांनी भीतीवर मात करत पुन्हा तयारी केली.

Updated On: Dec 30, 2025 | 05:35 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

 

लहानपणापासूनच प्रथम कौशिक हे एक हुशार आणि अभ्यासू विद्यार्थी होते. त्यांचे वडील नरेंद्र कौशिक हे हरियाणातील कैथल जिल्ह्यात उत्पादन शुल्क व कर आकारणी उप आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत, तर आई राजबाला या दींगरा गावात भूगोल विषयाच्या व्याख्यात्या आहेत. घरातील शैक्षणिक वातावरणामुळे प्रथम यांना अभ्यासाची गोडी लहान वयातच लागली. दहावी आणि बारावी या दोन्ही परीक्षांमध्ये त्यांनी गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवून आपली गुणवत्ता सिद्ध केली.

Railway Recruitment 2026: RRB कडून 22 हजार पदांची मेगाभरती; 10वी पास उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी

बारावी पूर्ण केल्यानंतर प्रथम यांनी २०१५ मध्ये चंदीगड येथील पंजाब विद्यापीठातून बी.टेक पदवी पूर्ण केली. इंजिनिअरिंग पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहिले आणि आयएएस परीक्षेची तयारी सुरू केली. मात्र पहिल्याच प्रयत्नात त्यांना अपयश आले. अभ्यासाची तयारी चांगली असूनही मनात असलेल्या भीतीमुळे आणि आत्मविश्वास कमी झाल्याने ते अपेक्षित यश मिळवू शकले नाहीत.

पहिल्या अपयशानंतर खचून न जाता प्रथम यांनी स्वतःच्या चुका शांतपणे तपासल्या. २०१७ मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा यूपीएससी परीक्षेला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी त्यांनी मागील प्रयत्नात केलेल्या चुका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी सविस्तर आणि शिस्तबद्ध अभ्यासयोजना आखली. अभ्यासासोबतच त्यांनी मानसिक तयारीवरही भर दिला. भीती आणि न्यूनगंड दूर करून आत्मविश्वास वाढवण्यावर त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले. या सकारात्मक बदलांचा परिणाम दिसून आला आणि दुसऱ्याच प्रयत्नात त्यांनी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करत आयएएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले.

बना खतरो के खिलाडी, घेऊन फिरा सीडी बंबा गाडी! फायर इंजिनिअर म्हणून कसे करावे करिअर?

आयएएस परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी प्रथम कौशिक यांनी काही महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. परीक्षेची तयारी करताना मजबूत पाया तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे ते सांगतात. सहावी ते बारावीपर्यंतची एनसीईआरटीची पुस्तके नीट अभ्यासावीत. सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडींसाठी दररोज वर्तमानपत्र वाचण्याची सवय लावावी. पर्यायी विषय निवडताना आवड आणि अभ्यासक्षमता लक्षात घेऊन हुशारीने निर्णय घ्यावा. चुका ओळखून त्या दुरुस्त करणे, अभ्यासासाठी स्पष्ट आणि वास्तववादी योजना तयार करणे, तसेच कठीण विषय आधी आणि सोपे विषय नंतर अभ्यासणे, हा त्यांचा अभ्यासक्रम होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आत्मविश्वास आणि सकारात्मक दृष्टिकोन कायम ठेवणे आवश्यक आहे, असे प्रथम यांचे मत आहे. पहिल्या अपयशाने घाबरून न जाता सातत्याने कठोर परिश्रम केल्यास यश नक्की मिळते, हीच प्रथम कौशिक यांच्या यशोगाथेची खरी शिकवण आहे.

Web Title: Success story of ias pratham kaushik

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 05:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० देशाच्या भविष्यासाठी पूरक! मंत्री चंद्रकांत पाटलांची भूमिका
1

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० देशाच्या भविष्यासाठी पूरक! मंत्री चंद्रकांत पाटलांची भूमिका

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक
2

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक

जवळा बाजार जि.प. शाळेत शिक्षकाची जागा रिक्त; ४ वर्गांसाठी ३ शिक्षक, पंचायत समितीत भरली विद्यार्थ्यांची शाळा
3

जवळा बाजार जि.प. शाळेत शिक्षकाची जागा रिक्त; ४ वर्गांसाठी ३ शिक्षक, पंचायत समितीत भरली विद्यार्थ्यांची शाळा

भारतीय वायू दलात नोकरीची संधी! IAF कडून जाहीर करण्यात आली अधिसूचना; अग्निवीर भरती
4

भारतीय वायू दलात नोकरीची संधी! IAF कडून जाहीर करण्यात आली अधिसूचना; अग्निवीर भरती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM