Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • The Preliminary Examination For The 12th Standard Science Stream Has Begun

Chh Sambhajinagar News : बारावी विज्ञान वर्गाच्या पूर्वपरीक्षेस झाला प्रारंभ! देवगिरी महाविद्यायाचा उपक्रम

देवगिरी महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांनी तणावमुक्त वातावरणात परीक्षा द्यावी यासाठी इयत्ता बारावी विज्ञान वर्गाच्या पूर्वपरीक्षेला २९ डिसेंबरपासून सुरुवात झाली आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 08:56 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

विद्यार्थ्यांनी तणावमुक्त वातावरणात परीक्षा द्यावी आणि मुख्य बोर्ड परीक्षेसाठी मानसिक व शैक्षणिकदृष्ट्या सज्ज व्हावे, या उद्देशाने देवगिरी महाविद्यालयात इयत्ता बारावी विज्ञान वर्गाच्या पूर्वपरीक्षेला सोमवार, २९ डिसेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. परीक्षा विभागाने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार ही पूर्वपरीक्षा शांततेत, शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू असून विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद समाधानकारक असल्याचे दिसून येत आहे.

महाविद्यालय प्रशासनाच्या वतीने परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. परीक्षेसाठी योग्य बैठक व्यवस्था, पुरेसे प्रकाशमान, पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची सोय तसेच इतर मूलभूत सुविधा करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्यात आली आहे. परीक्षेदरम्यान शांतता आणि शिस्त राखली जावी, यासाठी पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून परीक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना विद्यार्थ्यांना आधीच देण्यात आल्या आहेत.

Solapur News : शिक्षणाबरोबरच सृजनात्मक कला अवगत करावी; ‘सृजनरंग’ महोत्सव पारितोषिक समारंभ उत्साहात

राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता बारावीच्या मुख्य परीक्षांचे वेळापत्रक अधिकृतरीत्या जाहीर केले असून या परीक्षा १० फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ही पूर्वपरीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. या पूर्वपरीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष परीक्षेचा अनुभव मिळणार असून प्रश्नपत्रिकेचा अंदाज, वेळेचे नियोजन आणि तीन तास सलग बसून पेपर सोडवण्याचा सराव होणार आहे.

परीक्षा विभाग आणि शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना तणावमुक्तपणे पेपर सोडवण्याचा सल्ला दिला जात आहे. मनातील भीती दूर ठेवून, अति उत्साह किंवा घाई न करता शांतपणे प्रश्नपत्रिका वाचून उत्तरे लिहावीत, असे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. तसेच वेळेचे योग्य नियोजन करणे, सुरुवातीला सोपे प्रश्न सोडवणे आणि शेवटी अवघड प्रश्नांकडे वळणे, अशा सूचनाही विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढून मुख्य परीक्षेसाठी ते अधिक सक्षम होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्राचार्य, उपप्राचार्य, शिक्षक आणि परीक्षा विभाग यांच्यातील समन्वयामुळे ही पूर्वपरीक्षा यशस्वीपणे सुरू असल्याची माहिती उपप्राचार्य डॉ. अरुण काटे यांनी दिली. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण तयारीसाठी महाविद्यालय प्रशासन कटिबद्ध असून भविष्यातही अशा उपक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम (SRFP) २०२६ अंतर्गत मोठी संधी! आताच करून घ्या अर्ज

या वेळी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. रवी पाटील, परीक्षा विभाग प्रमुख नीलिमा वाबळे, पर्यवेक्षक डॉ. किरण पतंगे, डॉ. सीमा चौधरी, डॉ. राजन राजपूत, डॉ. संतोष भोसले, डॉ. बाळासाहेब शिंदे यांच्यासह इतर प्राध्यापक व कर्मचारी उपस्थित होते.

Web Title: The preliminary examination for the 12th standard science stream has begun

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 08:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन
1

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन
2

Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन

पगार मिळवा एक लाख! सर्वोच्च कोर्टात नोकरीची संधी… असे करा अर्ज
3

पगार मिळवा एक लाख! सर्वोच्च कोर्टात नोकरीची संधी… असे करा अर्ज

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?
4

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM