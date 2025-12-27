Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Washim News: एकलव्य मॉडेल निवासी शाळेत प्रवेशासाठी परीक्षा; १ मार्च २०२६ रोजी आयोजन

एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल पब्लिक स्कूलमध्ये प्रवेशासाठी १ मार्च २०२६ रोजी परीक्षा होणार आहे. अकोला, बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीचे इयत्ता ५ ते ८ वीतील विद्यार्थी पात्र असतील.

Updated On: Dec 27, 2025 | 06:02 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

  • अकोला येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली
  • अकोला येथे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आले
  • अर्ज ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी इंग्रजी माध्यमाच्या एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल पब्लिक स्कूलमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही प्रवेश परीक्षा १ मार्च २०२६ रोजी घेण्यात येणार असल्याची माहिती अकोला येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

अकोला प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या कार्यक्षेत्रातील अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यांमधील पात्र विद्यार्थ्यांना या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच शासनमान्य अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता ५ वी, ६ वी, ७ वी आणि ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेले अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी या प्रवेश परीक्षेस पात्र असतील.

अर्ज प्रक्रिया आणि मुदत

या प्रवेश परीक्षेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक यांनी भरून घ्यावेत. भरलेले अर्ज प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला यांच्या कार्यालयाकडे मुख्याध्यापकांमार्फत सादर करणे आवश्यक आहे.
विहित नमुन्यातील अर्ज आदिवासी शासकीय/अनुदानित आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक किंवा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, अकोला येथे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हे भरलेले अर्ज ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज सादर करताना विद्यार्थ्यांनी काही महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये

  • शाळेचा बोनाफाईड दाखला,
  • सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला,
  • पालकांचा किंवा विद्यार्थ्याचा जातीचा दाखला
    ही कागदपत्रे अनिवार्य आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता नसल्यास अर्ज ग्राह्य धरला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परीक्षेची वेळ व केंद्रे

प्रवेश परीक्षा १ मार्च २०२६ रोजी होणार असून, इयत्तेनुसार परीक्षेची वेळ वेगवेगळी असणार आहे.
  • इयत्ता ६ वी साठी परीक्षा सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत होईल.
  • इयत्ता ७ वी ते ९ वी साठी परीक्षा सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत आयोजित करण्यात येणार आहे.

या प्रवेश परीक्षेसाठी कोथळी येथील शासकीय आश्रमशाळा आणि घाटबोरी येथील शासकीय आश्रमशाळा ही परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा या गुणवत्ताधारित शिक्षणासाठी ओळखल्या जात असून, येथे विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण, निवासी सुविधा, क्रीडा व व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या संधी दिल्या जातात. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ही शाळा एक महत्त्वाची शैक्षणिक संधी ठरत आहे. अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी पालक व विद्यार्थ्यांनी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी किंवा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, अकोला येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

