Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • 19 Year Old Man Brutally Tortured Beaten With An Iron Rod Dies After A 5 Day Struggle

Crime News: संभाजीनगर हादरले! १९ वर्षीय तरुणाचा अमानुष छळ; लोखंडी सळईने मारहाण अन्…., ५ दिवसांच्या झुंझीनंतर मृत्यू

Crime News Sambhajinagar: १९ वर्षीय अनिकेत राऊतचे अपहरण करून त्याचा अमानुष छळ करण्यात आला. ५ दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर अनिकेतचा मृत्यू झाला असून, पोलिसांनी इंस्टाग्रामच्या मदतीने ३ आरोपींना अटक केली आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 03:13 PM
संभाजीनगर हादरले! १९ वर्षीय तरुणाचा अमानुष छळ; लोखंडी सळईने मारहाण अन्...., ५ दिवसांच्या झुंझीनंतर मृत्यू (Photo Credit- X)

संभाजीनगर हादरले! १९ वर्षीय तरुणाचा अमानुष छळ; लोखंडी सळईने मारहाण अन्...., ५ दिवसांच्या झुंझीनंतर मृत्यू (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • संभाजीनगर हादरले! १९ वर्षीय तरुणाचा अमानुष छळ
  • लोखंडी सळईने मारहाण अन्….,
  • ५ दिवसांच्या झुंझीनंतर मृत्यू
Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: संभाजीनगर शहराच्या मध्यवस्तीतून पहाटेच्या वेळी १९ वर्षीय तरुणाचे अपहरण करून त्याच्या अमानुष छळ करण्यात आला. निर्जन ठिकाणी नेऊन लोखंडी सळई, लाकडी दांडके व चाकूने त्याला अक्षरशः रक्तबंबाळ करण्यात आले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी तरुणाने पाच दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर प्राण सोडले.

प्रकरणात अपहरण करणाऱ्या आरोपींपैकी तिघांना हसूल पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. संकेत मोतीलाल गायकवाड (२४), विकास शेषराव वाघमारे (२१), आदित्य राजू आव्हाड (१८, सर्व रा. एकतानगर, हसूल) अशी अटक आरोपींची नावे असून त्यांना १३ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडीचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अशी माहिती हसूल ठाण्याच्या निरीक्षक स्वाती केदार यांनी दिली.

मृत तरुणाचे नाव अनिकेत अण्णा राऊत (१९, रा. रमाईनगर, हसूल) असे आहे. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी तो एमजीएम रुग्णालयात काम करत होता. २ जानेवारी रोजी सकाळी ६.४५ वाजता अनिकेत हा कामावर जाण्यासाठी घरातून निघाला होता. दरम्यान, चार जणांच्या टोळक्याने काळ्या रंगाच्या बुलेटसह एका दुचाकींवर आलेल्या चौघा आरोपींनी अनिकेतला जबरदस्तीने भीमटेकडी या निर्जन भागात नेवून मारहाण केली.

Crime News: सरकारी नोकरीच्या नावे ४० लाखांची फसवणूक; चिपळूण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

दीड तास मारहाण

आरोपीनी अनिकेतला अर्धनग्न करून त्याला लोखंडी रॉड, लाकडी दांडके व धारदार शस्त्रांनी सपासप वार केले. आमच्या आंटीला का छेड़तोस? असे म्हणत त्याच्या पायाच्या नळीवर इतके प्रहार करण्यात आले की पाय फ्रेंक्चर झाला. पाठीवर चाकूचे वार करून त्याला मृत समजून मकई गेट परिसरात फेकून देण्यात आले. या दरम्यान त्याचा मोबाईलही हिसकावून घेतला. प्रकरणात मृत अनिकेतचे वडिल अण्णा रंगनाथ राऊत (४०, रा. रमाईनगर, हर्सल) यांनी तक्रार दिली.

अखेर मृत्यूने गाठले

सकाळी ८ वाजता अनिकेत गंभीर अवस्थेत मकई गेट परिसरात आढळून आला. नागरिकांच्या मदतीने त्याला तातडीने घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचार सुरू असतानाच पाच दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर ७ जानेवारी रोजी त्याचा दुर्दैवी अंत झाला.

आरोपींची सोशल मीडियातून ओळख

या घटनेचा तपास करताना पोलिसांनी ३ जानेवारी रोजी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यामध्ये तोंड बांधलेल्या एका आरोपीकडून अनिकेतला अर्धनग्न अवस्थेत नेत असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. ४ जानेवारी रोजी शुद्धीवर आल्यानंतर अनिकेतने इंस्टाग्रामवर आरोपीचे फोटो पाहून मुख्य आरोपी व त्याच्या साथीदारांची ओळख पटवली. त्यानुसार पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे.

Chandrapur Crime : हैवान पती! पत्नीला जिवंत जाळलं अन् दरवाजा बंद करून काढला पळ, चंद्रपुरातील धक्कादायक घटना

Web Title: 19 year old man brutally tortured beaten with an iron rod dies after a 5 day struggle

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 03:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नगर अभियंत्याला 40 हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले; ACB ची धडक कारवाई
1

नगर अभियंत्याला 40 हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले; ACB ची धडक कारवाई

मालेगाव-मनमाड रस्त्यावर भीषण अपघात; पिकअप-ट्रॅव्हल्सच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू
2

मालेगाव-मनमाड रस्त्यावर भीषण अपघात; पिकअप-ट्रॅव्हल्सच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सराईतांकडून गोळीबाराचा थरार; पहाटेच्या सुमारास टोळक्याचा राडा
3

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सराईतांकडून गोळीबाराचा थरार; पहाटेच्या सुमारास टोळक्याचा राडा

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक
4

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BJP National President : नितीन नबीन हे माझे नवीन बॉस..! भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य

BJP National President : नितीन नबीन हे माझे नवीन बॉस..! भाजप संघटन पर्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य

Jan 20, 2026 | 02:04 PM
BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस

BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस

Jan 20, 2026 | 02:02 PM
World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

Jan 20, 2026 | 01:56 PM
Maharashtra Politics: भाजपला मोठे भगदाड? ‘या’ निवडणुकीत डावलले गेल्याने…

Maharashtra Politics: भाजपला मोठे भगदाड? ‘या’ निवडणुकीत डावलले गेल्याने…

Jan 20, 2026 | 01:55 PM
Mumbai: कांदिवलीत धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग, प्रवाशांनी उड्या मारून वाचवला जीव

Mumbai: कांदिवलीत धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग, प्रवाशांनी उड्या मारून वाचवला जीव

Jan 20, 2026 | 01:45 PM
मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच धावणार; प्रवाशी संघटना आक्रमक

मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच धावणार; प्रवाशी संघटना आक्रमक

Jan 20, 2026 | 01:41 PM
हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी? दैनंदिन आहारात बदल केल्यास शरीर राहील हेल्दी

हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी? दैनंदिन आहारात बदल केल्यास शरीर राहील हेल्दी

Jan 20, 2026 | 01:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM