कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मानसिक छळाला कंटाळून एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरची आत्महत्या; पत्नीचा गंभीर आरोप

पालघर/संतोष पाटील : पालघर जिल्ह्यातील बोईसर येथे राहणारे आणि औद्योगिक क्षेत्रातील वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेले एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर प्रदीप जाधव (वय ५७) यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी मृताच्या पत्नी वंदना जाधव यांनी बोईसर पोलिसांकडे तक्रार दाखल करत कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या मानसिक छळामुळेच पतीने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
पत्नीच्या तक्रारीनुसार, प्रदीप जाधव हे बोईसर एमआयडीसीतील विराज प्रोफाइल कंपनीमध्ये इलेक्ट्रिकल डायरेक्टर पदावर कार्यरत होते. कंपनीचे सीईओ जे. पी. गर्ग यांच्याकडून वारंवार अपमानास्पद वागणूक दिली जात होती तसेच मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब त्यांनी अनेक वेळा कुटुंबीयांकडे व्यक्त केली होती. या त्रासाला कंटाळून काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी कंपनीचा राजीनामा देत दुसऱ्या कंपनीत नोकरी स्वीकारली होती. मात्र, विराज प्रोफाइलच्या व्यवस्थापनाने त्यांच्याशी पुन्हा संपर्क साधून कंपनीत परत येण्याची विनंती केल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, १९ जून रोजी सायंकाळच्या सुमारास कुटुंबीयांना प्रदीप जाधव यांच्याबाबत चिंताजनक माहिती मिळाल्यानंतर ते तातडीने बोईसर येथील निवासस्थानी पोहोचले. त्यावेळी त्यांनी गळफास घेतल्याचे आढळून आले. घटनेची माहिती मिळताच बोईसर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला आणि मृतदेह ताब्यात घेतला.
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यावेळी घटनास्थळावरून सापडलेल्या डायरी आणि कथित सुसाईड नोटमध्ये कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या मानसिक छळाचा उल्लेख असल्याचा दावा पत्नी वंदना जाधव यांनी केला आहे. या गंभीर आरोपांमुळे औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप असलेल्या संबंधित व्यक्तींची चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. सदर प्रकरणाचा अधिक तपास बोईसर पोलीस करत आहेत.
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