Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Pakistan Hindu Youth Kailash Kohli Killed Sindh Province Attack Details

Pakistan Hindu Murder: बांगलादेशनंतर आता पाकिस्तानातही हिंदूवर अत्याचार! २३ वर्षीय तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या; नेमकं कारण काय?

Hindu Murder News: पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात जमीनदाराने २३ वर्षीय हिंदू तरुण कैलाश कोहलीची गोळ्या झाडून हत्या केली. मोठ्या आंदोलनानंतर पोलिसांनी मुख्य आरोपीला अटक केली आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 05:20 PM
बांगलादेशनंतर आता पाकिस्तानातही हिंदूवर अत्याचार! २३ वर्षीय तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या (Photo Credit- X)

बांगलादेशनंतर आता पाकिस्तानातही हिंदूवर अत्याचार! २३ वर्षीय तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • पाकिस्तानमध्ये माणुसकीला काळिमा!
  • निवारा बांधल्याच्या रागातून हिंदू तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या
  • सिंध प्रांतात तीव्र पडसाद
Pakistan Hindu Murder News: बांगलादेशमध्ये होणाऱ्या अल्पसंख्याक हिंदूंच्या अत्याचारानंतर आता पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातून अल्पसंख्याक हिंदूंवरील अन्यायाची एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. आपल्याच जमिनीवर निवारा (शेल्टर) बांधल्याच्या रागातून एका मुस्लीम जमीनदाराने २३ वर्षीय हिंदू शेतकरी तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या केली. कैलाश कोहली असे मृत तरुणाचे नाव असून, या घटनेमुळे संपूर्ण पाकिस्तानमधील हिंदू समुदायात संतापाची लाट उसळली आहे.

जमीनदाराचा क्रूरपणा आणि हत्येचे कारण

ही घटना बादिन जिल्ह्यातील तलहार गावात ४ जानेवारी रोजी घडली. कैलाश कोहली हा जमीनदार सरफराज निजामानी याच्या शेतात कामाला होता. आपली राहण्याची सोय व्हावी यासाठी कैलाशने शेतात एक तात्पुरता निवारा तयार करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, आपल्या जमिनीवर हिंदू शेतकऱ्याने निवारा बांधलेला निजामानीला आवडले नाही. याच क्षुल्लक कारणावरून संतापलेल्या निजामानीने कैलाशवर थेट गोळ्या झाडल्या. गोळीबारात गंभीर जखमी झालेल्या कैलाशला तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली.

Pakistan Coup: पाकिस्तानात ‘पाळीव साप’ मालकालाच चावणार? लष्कर-ए-तैयबाचे असीम मुनीर यांना उघड आव्हान; सत्तापालटाची चिन्हे

आंदोलनापुढे प्रशासन झुकले; आरोपी जेरबंद

कैलाशच्या मृत्यूनंतर त्याचे भाऊ पून कुमार कोहली यांनी पोलिसांत तक्रार (FIR) दाखल केली. मात्र, सुरुवातीला पोलीस कारवाईसाठी टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत हिंदू समुदायाने मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले. शेकडो नागरिकांनी बादिनमध्ये धरणे आंदोलन करत आरोपींच्या अटकेची मागणी केली.

वाढता जनक्षोभ पाहून सिंध पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. एसएसपी (बादिन) कमर रजा जस्कानी यांनी माहिती दिली की, विशेष पथकाने हैदराबादमधील फतेह चौक परिसरातून मुख्य आरोपी सरफराज निजामानी आणि त्याचा साथीदार जफरुल्लाह खान याला शनिवारी रात्री अटक केली.

न्यायाची मागणी आणि असुरक्षिततेची भावना

सिंधमध्ये हिंदू अल्पसंख्याकांसाठी काम करणाऱ्या ‘हिंदू वेल्फेअर ट्रस्ट’चे शिव काची यांनी सांगितले की, “हे आंदोलन केवळ न्यायासाठी होते. आयजी (IG) जावेद अख्तर ओधो यांनी स्वतः पीडित कैलाशच्या वडिलांना फोन करून आरोपींच्या अटकेचे आश्वासन दिले, तेव्हाच हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.” या प्रकरणात निष्पक्ष सुनावणी व्हावी आणि आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, जेणेकरून पाकिस्तानातील हिंदू सुरक्षित राहू शकतील, अशी भावना समुदायाकडून व्यक्त केली जात आहे.

Viral Video: ‘जर भारत आणि तालिबानला मजा आली नाही तर पैसे परत’; पाकिस्तान लष्कर प्रमुखाला ‘फिल्मीगिरी’ नडली, जगभरात बनले हसे

Web Title: Pakistan hindu youth kailash kohli killed sindh province attack details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 05:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय
1

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

Bangladesh Election : पितृसत्तेचा नंगा नाच! स्त्रियांचं मत हवं, पण नेतृत्व नको; बांगलादेश निवडणुकीत महिलांना ‘बाहेरचा रस्ता’
2

Bangladesh Election : पितृसत्तेचा नंगा नाच! स्त्रियांचं मत हवं, पण नेतृत्व नको; बांगलादेश निवडणुकीत महिलांना ‘बाहेरचा रस्ता’

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले
3

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?
4

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Jan 22, 2026 | 07:05 AM
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM