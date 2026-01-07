Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Akola Crime: राजकीय वर्तुळात खळबळ! मशिदीतून बाहेर पडताच चाकूहल्ला; काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल यांचा मृत्यू

अकोल्यातील मोहाळा गावात काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल यांच्यावर नमाजनंतर चाकू हल्ला झाला. गंभीर जखमी अवस्थेत उपचार सुरू असताना त्यांचा मृत्यू झाला असून राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 12:04 PM
  • नमाजानंतर मशिदीतून बाहेर पडताच हिदायत पटेल यांच्यावर चाकू हल्ला
  • राजकीय व कौटुंबिक वादातून उबेद पटेलकडून हल्ल्याचा संशय
  • उपचारादरम्यान मृत्यू; आरोपीला ग्रामस्थांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले
अकोला: अकोल्यातून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष हिदायत पटेल यांचा उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. हिदायत पटेल यांच्यावर काल (६ जानेवारी) अकोट तालुक्यातील मोहाळा गावात जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. त्यांच्यावर अकोल्यातील एका खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरु होता. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. हल्ला केल्यानंतर आरोपी संशयित आरोपी उबेद पटेलला रात्री पणज गावातील लोकांनी पकडून पोलिसांच्या हवाली केले. तर इतर आरोपी फरार आहे. हा हल्ला राजकीय आणि कौटुंबिक वादातून करण्यात आल्याचे म्हंटले जात आहे.

पैशाच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; आधी सिगारेटचे चटके दिले अन् नंतर गळाच चिरला

काय घडलं नेमकं?

हिदायत पटेल हे काल (मंगळवारी) दुपारच्या दोन वाजताच्या नमाजनंतर मोहाळा गावातील मशिदीत नमाज पठण करायला गेले होते. त्यांनी नमाज पठण केला आणि मशिदीतून बाहेर पडताच उबेदने हिदायत पटेल यांच्यावर चाकू हल्ला केला. हिदायत पटेल यांच्या पोटावर आणि मानेवर वार केले. यात ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. हल्ल्यात जबर मार लागल्याने त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी सांगितले होते. अखेर उपचारादरम्यान त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला. या घटनेने कुटुंबात आणि राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

हिदायत पटेल २०१४ आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार होते. २०१९ मध्ये लोकसभेचा निकाल लागला. त्यांनतर हिदायत पटेल यांचं गाव असलेल्या मोहाळा गावात राजकीय वादातून भाजपा अल्पसंख्याक सेलचे पदाधिकारी मतीन खाँ शेर खाँ पटेल यांची हत्या झाली होती. या हत्या प्रकरणात हिदायत पटेल यांच्यासह 10 आरोपी होते. भादंविच्या कलम ३०२ सह इतर चार कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पटेल यांच्यावर हल्ला झाला. हिदायत पटेल यांच्यावर हल्ला करणारा आरोपी उबेद हा हत्या झालेल्या मतीन यांचा पुतण्या आहे. उबेद ने आपल्या काकाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठीच हिदायत पटेल यांच्यावर हा हल्ला केल्याचे म्हंटले जात आहे.

हत्या झालेले हिदायत पटेल कोण?

अकोल्यातील काँग्रेसचा मोठा मुस्लिम चेहरा
हिदायत पटेल जिल्ह्यातील मोठे सहकार नेते. 25 वर्षांपासून जिल्हा बँकेचे संचालक आहे.
35 वर्षांपासून जिल्ह्यातील महत्वाच्या अकोट बाजार समितीचे माजी सभापती आणि सध्या संचालक
पटेल 2014 आणि 2019 मध्ये काँग्रेसचे लोकसभेचे उमेदवार.
पटेल 2014 मध्ये दुसर्या स्थानावर. तर 2019 मध्ये तिसर्या स्थानावर.
आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष.

Frequently Asked Questions

  • Que: हिदायत पटेल यांच्यावर हल्ला कधी व कुठे झाला?

    Ans: मंगळवारी दुपारी अकोल्यातील अकोट तालुक्यातील मोहाळा गावात, नमाजनंतर मशिदीतून बाहेर पडत असताना हल्ला झाला.

  • Que: हल्ल्यामागचं कारण काय सांगितलं जात आहे?

    Ans: जुना राजकीय व कौटुंबिक वाद असल्याची प्राथमिक माहिती असून उबेद पटेल या तरुणावर हल्ल्याचा आरोप आहे.

  • Que: हिदायत पटेल कोण होते?

    Ans: ते काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष, अकोल्यातील प्रभावी मुस्लिम नेतृत्व, दोन वेळा लोकसभा उमेदवार आणि जिल्ह्यातील ज्येष्ठ सहकार नेते होते.

Published On: Jan 07, 2026 | 08:35 AM

