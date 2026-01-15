Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Akola News Father In Law Harasses Daughter In Law Saying Your Husband Is Worthless

Akola News: “तुझ्या नवऱ्यात काही दम नाही” म्हणत सासऱ्याचा सुनेवर छळ; लग्नानंतर काहीच दिवसांत नरकयातना

मलकापूर परिसरातील नवविवाहित महिलेनं सासऱ्याकडून लैंगिक छळ व सासरकडील कुटुंबाकडून मानसिक अत्याचार झाल्याची तक्रार दिली आहे. खदान पोलिसांनी सासरच्या पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 02:22 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • लग्नानंतर काही दिवसांतच सासऱ्याकडून विनयभंग व दीराकडून अश्लील चाळ्यांचा आरोप
  • तक्रार करू नये म्हणून सासू-वहिनीकडून दबाव, पतीकडूनही पाठिंबा नाही
  • खदान पोलिस ठाण्यात पाच जणांविरोधात गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल
अकोला: अकोल्यातील मलकापूर येथून एका नवविवाहितेने सासरच्या कुटुंबियांवर गंभीर आरोप केले आहे. सासऱ्याने स्वयंपाकघरात काम करणाऱ्या पीडितेच्या जवळ येत तिच्या अंगाला स्पर्श केला, एवढेच नाही तर पाठीवर,खांद्यावर आणि कंबरेवर हात फिरवत “तुला जे हवे ते देईन, तुझ्या नवऱ्यात काही दम नाही,” असं आरोप सुनेने केला आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी सासरच्या ५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

पुण्यात विवाहित महिलेचा विनयभंग; नराधमाने आधी दरवाजा बंद केला अन् नंतर…

नेमकं काय प्रकरण?

पीडित महिलेचं लग्न 25 मे 2025 रोजी झाले होते. ४ जून रोजी ती पतीच्या संयुक्त कुटुंबात नांदण्यासाठी आली होती. सुरुवातीला सर्व काही चंगळ असल्यासारखं तिला वाटले. पण काही दिवसात सासरच्या घरातील वातावरण बदललं. तिचा छळ करायला सुरुवात झाली. सासरे सुभाष तायडे हे घरात कोणी नसताना स्वयंपाकघरात काम करणाऱ्या पीडितेच्या जवळ येत तिच्या अंगाला स्पर्श केला, असा आरोप आहे. पाठीवर,खांद्यावर आणि कंबरेवर हात फिरवत “तुला जे हवे ते देईन, तुझ्या नवऱ्यात काही दम नाही,” असं आरोपी सासरा सुनेला म्हणाला. दीर शुभम तायडे विनाकारण पीडित महिलेच्या खोलीत यायचा. सौंदर्यावर,कपड्यांबाबत आणि लज्जास्पद नजरेने तो पाहायचा. ती या सगळ्याला घाबरून स्वतःला खोलीत बंद करून घेत होती. असं तक्रारीत पीडित महिलेने म्हंटल आहे.

बाबांच्या मनासारखे राहा…

तिने हा सगळा प्रकार सासू वर्षा तायडे, वहिनी शिल्पा तायडे यांना सांगितला. मात्र त्यांनीही तिला तक्रार न करता तडजोड करण्याचा सल्ला दिला. “बाबांच्या मनासारखे राहा,तसे केल्यास घरात सुखाने राहशील,”असे सांगून मानसिक छळ केल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. पती ऋषभ तायडे कोणताही विरोध न करता “वडील सांगतील तसे वागावे लागेल,”असं पत्नीला सांगितल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला तिने समाजात बदनामी होईल या भीतीने कोणाकडेही तक्रार केली नाही मात्र नंतर 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी पतीने पत्नीला (पीडित महिला) माहेरी पाठवले. मानसिक धक्का,भीती आणि समाजात बदनामी होईल या कारणांमुळे उशिरा तक्रार केल्याचे सांगत पीडितेने न्यायाची मागणी केली आहे.

गुन्हा दाखल

सासरे सुभाष तायडे,दीर शुभम तायडे, सासू वर्षा तायडे, वहिनी शिल्पा तायडे आणि पती ऋषभ तायडे अशी आरोपींची नावं आहेत. पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून. तपास करत आहे,

पित्यानेच केला चिमुकलीचा खून, पत्नीवरील राग काढला मुलीवर; समाजमन हळहळले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पीडित महिलेने तक्रार उशिरा का केली?

    Ans: समाजात बदनामी होईल या भीतीमुळे आणि मानसिक धक्क्यामुळे तक्रार उशिरा दिली.

  • Que: आरोपी कोण आहेत?

    Ans: सासरे, सासू, दीर, वहिनी आणि पती असे एकूण पाच जण आरोपी आहेत.

  • Que: प्रकरणाचा तपास कोण करत आहे?

    Ans: खदान पोलीस ठाण्याचे अधिकारी या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

Web Title: Akola news father in law harasses daughter in law saying your husband is worthless

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 02:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: मालकाच्या विश्वासाला तडा! पुण्यात कामगाराने सोन्याच्या दुकानातून १२ लाखांचं सोने पळवलं
1

Pune Crime: मालकाच्या विश्वासाला तडा! पुण्यात कामगाराने सोन्याच्या दुकानातून १२ लाखांचं सोने पळवलं

Goa Crime: गोव्यात दोन रशियन महिलांची निघृण हत्या; हात-पाय बांधून गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह
2

Goa Crime: गोव्यात दोन रशियन महिलांची निघृण हत्या; हात-पाय बांधून गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह

Uttarpradesh Crime: दुहेरी हत्याकांड! वहिनी व तिच्या प्रियकराची गळा चिरून हत्या, बहिणीवरही हल्ला; नंतर पोलीस ठाण्यात…
3

Uttarpradesh Crime: दुहेरी हत्याकांड! वहिनी व तिच्या प्रियकराची गळा चिरून हत्या, बहिणीवरही हल्ला; नंतर पोलीस ठाण्यात…

Parbhani Crime: दिवाळीच्या रात्री वृद्ध दांपत्याची लूट अन् तरुणाचा खून; आरोपी अखेर गजाआड
4

Parbhani Crime: दिवाळीच्या रात्री वृद्ध दांपत्याची लूट अन् तरुणाचा खून; आरोपी अखेर गजाआड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत

Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत

Jan 17, 2026 | 03:45 PM
Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

Jan 17, 2026 | 03:43 PM
तासगाव तालुक्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी, परंपरागत गट; नव्या चेहऱ्यांची कसोटी

तासगाव तालुक्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी, परंपरागत गट; नव्या चेहऱ्यांची कसोटी

Jan 17, 2026 | 03:41 PM
महागड्या हेअर सीरम व शाम्पूचा वापर करण्याऐवजी Rosemary चा वापर केल्यास केसांचे गळणे होईल कमी

महागड्या हेअर सीरम व शाम्पूचा वापर करण्याऐवजी Rosemary चा वापर केल्यास केसांचे गळणे होईल कमी

Jan 17, 2026 | 03:40 PM
अमेझॉनच्या जंगलातील ‘ते’ रहस्य कुणालाच ठाऊक नाहीत! ऐकाल तर व्हाल आवक्

अमेझॉनच्या जंगलातील ‘ते’ रहस्य कुणालाच ठाऊक नाहीत! ऐकाल तर व्हाल आवक्

Jan 17, 2026 | 03:38 PM
Latur Municipal Election Result 2026 : अमित देशमुखांनी भाजपा दिग्गजांना पाणी पाजले; लातूर महापालिकेवर एकहाती तिरंगा फडकला

Latur Municipal Election Result 2026 : अमित देशमुखांनी भाजपा दिग्गजांना पाणी पाजले; लातूर महापालिकेवर एकहाती तिरंगा फडकला

Jan 17, 2026 | 03:36 PM
लहान सावित्रीने जिंकली प्रेक्षकांची मने! ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेला संपूर्ण महाराष्ट्रातून पाठिंबा

लहान सावित्रीने जिंकली प्रेक्षकांची मने! ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेला संपूर्ण महाराष्ट्रातून पाठिंबा

Jan 17, 2026 | 03:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM