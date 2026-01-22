Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

ही व्हायरल झालेली रील त्याच्यासाठी जीवनदान ठरली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ अकोला सायबर सेलच्या तत्काळ निदर्शनास आला.सायबर टीमने वेळ न घालवता तात्काळ तरुणाच्या घरी पोहोचले आणि २० मिनटात त्याला दवाखान्यात दाखल करत त्याचा जीव वाचवला.
कसा केला तपास?
तरुण हा केवळ १८ वर्षाचा आहे. त्याने काटी पाटी ते दोनवाडा शेतशिवारातील नेटवर्कमध्ये १८ वर्षीय आदिवासी तरुणाने विषप्राशन करून टोकाचे पाऊल उचलले. त्याने इंस्टाग्रामवर रील टाकत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. काही क्षणात हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आणि या घटनेने एकच खळबळ उडाली.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ अकोला सायबर सेलच्या तत्काळ निदर्शनास आला. सायबर टीमने वेळ न दवडता अकोल्याच्या दहीहंडा पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार गोपाल ढोले यांना घटनेची माहिती दिली. ठाणेदार ढोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हेड कॉन्स्टेबल लांडगे, पोलीस कर्मचारी दळवी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते भरत चव्हाटे यांनी परिसरातील नेटवर्कचा वापर करत तातडीची शोधमोहीम राबवली. तपासादरम्यान दोनवाडा येथील गजानन झटाले यांच्या शेतात संबंधित युवकाने विषप्राशन केल्याचे आढळून आले.
२० मिनटात जीवनदान
अकोला पोलीस व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तत्परतेमुळे अवघ्या 20 मिनिटांत संबंधित युवकाला अकोल्याच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
रुग्णालयात डॉक्टरांनी तात्काळ उपचार सुरु केले आणि यात तरुणाचे प्राण वाचले. या घटनेने सायबर सेल आणि दहीहंडा पोलिसांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
अकोला: अकोला हादरवणाऱ्या हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर करण्यात आला आहे. अकोल्यातील बहुचर्चित गवळी समाजाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष किशनराव हुंडीवाले यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा निकाल आज देण्यात आला. १० दोषींना जन्मठेप सुनावण्यात आले आहे. तर ५ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आला आहे.
