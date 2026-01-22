Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

अकोल्यात प्रेमविरोधामुळे निराश झालेल्या तरुणाने इंस्टाग्रामवर भावनिक रील शेअर करत विषप्राशनाचा प्रयत्न केला. व्हिडिओ व्हायरल होताच सायबर सेल व पोलिसांनी 20 मिनिटांत शोध घेऊन रुग्णालयात दाखल केल्याने तरुणाचे प्राण वाचले.

Updated On: Jan 22, 2026 | 11:36 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • प्रेमप्रकरणातून तरुणाचा आत्महत्येचा प्रयत्न, रील सोशल मीडियावर व्हायरल
  • अकोला सायबर सेल व दहीहंडा पोलिसांची तत्काळ कारवाई
  • वेळेत उपचार मिळाल्याने तरुणाची प्रकृती स्थिर
अकोला: अकोल्यातून एक धक्कदायक प्रकार समोर आला आहे. एका तरुणाने इंस्टाग्रामवर रील पाठवून टोकाचे पाऊल उचलले. त्याने “करिष्मा, तुझी आठवण खूप सतावत होती… बाय… तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही,” असा भावनिक संदेश लिहत त्याने विष प्राशन करत असलेली रील अपलोड केली. ही रील शेअर केल्यानंतर माहिती समोर आली. काही क्षणातच हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे.

ही व्हायरल झालेली रील त्याच्यासाठी जीवनदान ठरली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ अकोला सायबर सेलच्या तत्काळ निदर्शनास आला.सायबर टीमने वेळ न घालवता तात्काळ तरुणाच्या घरी पोहोचले आणि २० मिनटात त्याला दवाखान्यात दाखल करत त्याचा जीव वाचवला.

Hyderabad Crime: प्लेटवर हात धुतल्याचा राग अनावर; हैदराबादमध्ये 28 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करत संपवलं

कसा केला तपास?

तरुण हा केवळ १८ वर्षाचा आहे. त्याने काटी पाटी ते दोनवाडा शेतशिवारातील नेटवर्कमध्ये १८ वर्षीय आदिवासी तरुणाने विषप्राशन करून टोकाचे पाऊल उचलले. त्याने इंस्टाग्रामवर रील टाकत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. काही क्षणात हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आणि या घटनेने एकच खळबळ उडाली.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ अकोला सायबर सेलच्या तत्काळ निदर्शनास आला. सायबर टीमने वेळ न दवडता अकोल्याच्या दहीहंडा पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार गोपाल ढोले यांना घटनेची माहिती दिली. ठाणेदार ढोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हेड कॉन्स्टेबल लांडगे, पोलीस कर्मचारी दळवी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते भरत चव्हाटे यांनी परिसरातील नेटवर्कचा वापर करत तातडीची शोधमोहीम राबवली. तपासादरम्यान दोनवाडा येथील गजानन झटाले यांच्या शेतात संबंधित युवकाने विषप्राशन केल्याचे आढळून आले.

२० मिनटात जीवनदान

अकोला पोलीस व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तत्परतेमुळे अवघ्या 20 मिनिटांत संबंधित युवकाला अकोल्याच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
रुग्णालयात डॉक्टरांनी तात्काळ उपचार सुरु केले आणि यात तरुणाचे प्राण वाचले. या घटनेने सायबर सेल आणि दहीहंडा पोलिसांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

अकोला हादरवणाऱ्या हुंडीवाले हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर; 10 दोषींना जन्मठेप, 5 आरोपी निर्दोष

अकोला: अकोला हादरवणाऱ्या हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर करण्यात आला आहे. अकोल्यातील बहुचर्चित गवळी समाजाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष किशनराव हुंडीवाले यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा निकाल आज देण्यात आला. १० दोषींना जन्मठेप सुनावण्यात आले आहे. तर ५ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आला आहे.

Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना

 

 

 

 

 

 

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: अकोला जिल्ह्यात काटी पाटी ते दोनवाडा शेतशिवार परिसरात.

  • Que: तरुणाचे प्राण कसे वाचले?

    Ans: व्हायरल रील सायबर सेलच्या लक्षात येताच 20 मिनिटांत शोध घेऊन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

  • Que: या घटनेतून काय संदेश मिळतो?

    Ans: सोशल मीडियाचा गैरवापर धोकादायक ठरू शकतो, मात्र वेळेवर हस्तक्षेप जीवन वाचवू शकतो.

Published On: Jan 22, 2026 | 11:36 AM

