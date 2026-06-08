अखेर 11 वर्षांचा पाठलाग संपला! ऊसतोडणी घोटाळ्याचा सूत्रधार आळेफाटा पोलिसांच्या ताब्यात

आळेफाटा : तब्बल अकरा वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील विविध पोलीस यंत्रणांना गुंगारा देणाऱ्या आंतरराज्य फसवणूक टोळीच्या मुख्य सूत्रधाराला अखेर आळेफाटा पोलिसांनी नाट्यमय कारवाईत जेरबंद केले आहे. बनावट सातबारे, खोटी कागदपत्रे, अनेकांच्या नावे उघडलेली बँक खाती आणि सव्वा कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक अशा गंभीर गुन्ह्यांमुळे चर्चेत असलेल्या या टोळीचा पर्दाफाश झाल्याने ऊसतोडणी व्यवसायाशी संबंधित अनेक धक्कादायक बाबी समोर येऊ लागल्या आहेत.
पोलीसांनी ज्ञानदेव तेजराव वाघ (रा. गेवराई खुर्द, जि. छत्रपती संभाजीनगर) आणि जगन्नाथ रेवननाथ जायभाये (रा. दुनगाव, जि. जालना) यांना अटक केली आहे. न्यायालयाने दोघांना ८ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
५५ मिनिटांचा थरार
मुख्य आरोपी ज्ञानदेव वाघ हा मराठवाड्यातील गेवराई खुर्द येथे वास्तव्यास असल्याची गोपनीय माहिती आळेफाटा पोलिसांना मिळाली होती. पोलीस निरीक्षक अमोल पन्हाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकाने १ जून रोजी सापळा रचला. मात्र, पोलिसांची हालचाल लक्षात येताच आरोपीचे समर्थक आणि स्थानिक जमावाने कारवाईत अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. शासकीय वाहन अडविणे, पोलिसांना घेराव घालणे आणि आरोपीला पळवून नेण्याचा प्रयत्न अशा घटनांमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. तब्बल ५५ मिनिटांच्या संघर्षानंतर पोलिसांनी धाडस, संयम आणि नियोजनाच्या बळावर आरोपीला ताब्यात घेतले. स्थानिक आणि राजकीय दबावाला न जुमानता केलेल्या या कारवाईची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
बनावट सातबारे, खोटी कर्जे आणि बँक खात्यांचे जाळे
पोलीस तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, टोळीने सोलापूर जिल्ह्यातील करकंब परिसरासह विविध भागातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट ७/१२ उतारे तयार केले. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ऊसतोडणी करार, वाहतूक व्यवहार आणि साखर कारखान्यांशी संबंधित आर्थिक व्यवहार करून लाखो रुपयांची फसवणूक केली आहे. याशिवाय धाराशिव जिल्ह्यातील काही गावांतील नागरिकांची आधारकार्ड, पॅनकार्ड यांसारखी कागदपत्रे गोळा करून त्यांच्या नावाने बँक खाती उघडण्यात आली. तपासादरम्यान तब्बल ४५ निरपराध व्यक्तींच्या नावावर खोटी कर्जे उचलल्याचेही उघड झाले आहे. या व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
५० हून अधिक वॉरंट; तरीही ११ वर्षे मोकाट
या टोळीविरुद्ध महाराष्ट्रातील सातारा, कराड, सोलापूर तसेच कर्नाटक राज्यात फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, कट रचणे यांसारख्या गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. विविध न्यायालयांतून ५० हून अधिक वॉरंट प्रलंबित असतानाही आरोपी तब्बल ११ वर्षे पोलिसांच्या हाताबाहेर राहिला होता. या काळात त्याला नेमके कोणाचे संरक्षण मिळत होते, स्थानिक पातळीवर कोणाची मदत मिळाली आणि त्यामागे राजकीय पाठबळ होते का, याचा तपास आता वेगाने सुरू आहे.
चार आरोपी अद्याप फरार
या गुन्ह्यातील काकासाहेब बाबुराव आगळे (रा. गेवराई खुर्द), सुधाकर मुरलीधर वाघ (रा. गेवराई खुर्द), राजु लोभा चव्हाण (रा. परदरी तांडा) आणि दीपक पोपटराव उबाळे (रा. गोगलगाव, जि. बीड) हे चार आरोपी अद्याप फरार असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत.
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आळेफाटा पॅटर्न’ची राज्यभर चर्चा
दहा वर्षांहून अधिक काळ विविध यंत्रणांना चकवा देणाऱ्या आरोपीला त्याच्याच बालेकिल्ल्यात घुसून अटक करण्याची कामगिरी आळेफाटा पोलिसांनी करून दाखवली. त्यामुळे पुणे ग्रामीण पोलीस दलासह आळेफाटा पोलिसांच्या धाडसी आणि नियोजनबद्ध कारवाईचे कौतुक होत आहे. ऊसतोडणी व्यवसायाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या आर्थिक फसवणुकीच्या मोठ्या रॅकेटकडे या कारवाईमुळे राज्याचे लक्ष वेधले गेले असून आगामी तपासात आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.