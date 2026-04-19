  • Samruddhi Mahamarg Accident Horrific Crash On Samruddhi Mahamarg Bus Collides While Driver Was Preoccupied Making A Reel Child Dies 25 Injured

Samruddhi Mahamarg Accident: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात! रील बनवण्याच्या नादात बसची धडक; चिमुकल्याचा मृत्यू, 25 जखमी

बुलढाण्यात समृद्धी महामार्गावर रील बनवण्याच्या नादात खासगी बसचा अपघात झाला. या भीषण घटनेत दीड वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाला तर 25 प्रवासी जखमी झाले. सहा जण गंभीर असून उपचार सुरू आहेत.

Updated On: Apr 19, 2026 | 09:14 AM
crime
  • रील बनवताना चालक-वाहकाच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात
  • दीड वर्षीय बालकाचा मृत्यू, 25 प्रवासी जखमी (6 गंभीर)
  • मेहकर रुग्णालयात डॉक्टर उशिरा आल्याने नातेवाईकांचा संताप
बुलढाणा: बुलढाणा जिल्ह्यातून एक अपघाताची मोठी बातमी समोर आली आहे. एका खासगी प्रवासी बसचे बस चालक आणि वाहकांकडून मोबाईलवर रील बनवण्याच्या नादात समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. या भीषण अपघातात दीड वर्षीय चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तर २५ प्रवासी जखमी झाले आहे. यात ६ प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर उपचार सुरु आहे.

काय घडलं नेमकं?

मुंबईहून – पुसदकडे जाणारी एक खाजगी प्रवासी बसचा समृद्धी महामार्गावर सकाळी सहाच्या सुमारास अपघात झाला. खाजगी बस दुसऱ्या एका कारवर आढळली. यात कारच मोठं नुकसान झालं आहे. चालक आणि वाहक हे मोबाईलवर रील बनवण्याच्या नादात हा अपघात घडला असे खाजगी बस मधील प्रवाश्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मेहकर टोल नाक्याजवळ हा अपघात घडला.

जखमींना तात्काळ मेहकर येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आलं. मात्र त्या ठिकाणी एक तास डॉक्टर उपचारासाठी न आल्याने जखमींच्या नातेवाईकांनी आक्रोश केला. या अपघातात एका दीड वर्ष चिमुकल्याचा मृत्यू झाला असून २५ प्रवासी जखमी झाले आहे. यात ६ प्रवासी गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत.

रस्त्याने पायी चाललेल्या तरुणाला अडविले, धमकी दिली अन्…; पुण्यातील धक्कादायक प्रकार

संतापजनक! ७० वर्षीय नराधमाने अल्पवयीन मुलीवर केली अत्याचार; आरोपी अटकेत

बुलढाणा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका ७० वर्षीय नराधमाने १२ वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून कठोर शिक्षा करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. या घटनेने बुलढाण्यात खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव शंकर मंगतानी (७० वर्षीय) असे आहे. पीडित १२ वर्षीय चिमुरडी ही तो राहत असलेल्या गल्लीतच राहत होती. ती दुपारच्या सुमारास आरोपीच्या घरी गेली होती. त्यावेळी घरात कोणीच नसल्याची संधी साधत आरोपीने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. त्यांनतर अश्या परिस्थितीत पीडित मुलगी आपल्या घरी पोहोचली आणि घडलेला सगळा प्रकार आपल्या घरच्यांना सांगितला.

आरोपी अटकेत

पालकांनी तात्काळ बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशन गाठून ७० वर्षीय शंकर मंगतानी या नराधमांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी पॉक्सो व विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून शंकर मंगतानी याला बेड्या ठोकले आहेत. बुलढाणा शहरात संतापाची लाट उसळली असून नागरिकांनी कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

Yavatmal Crime: ‘मटण नीट शिजलं नाही’ म्हणून वाद; पतीच्या अपमानाने गृहिणीने विष प्राशन करून संपवलं जीवन

 

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे घडला?

    Ans: बुलढाणा जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गावर, मेहकर टोलजवळ.

  • Que: अपघाताचे कारण काय होते?

    Ans: चालक आणि वाहक मोबाईलवर रील बनवत होते, त्यामुळे निष्काळजीपणा झाला.

  • Que: किती लोक जखमी झाले?

    Ans: एकूण 25 प्रवासी जखमी झाले असून त्यापैकी 6 जण गंभीर आहेत.

Published On: Apr 19, 2026 | 09:14 AM

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

May 17, 2026 | 10:20 AM
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

May 17, 2026 | 10:10 AM
UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

May 17, 2026 | 10:03 AM
अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

May 17, 2026 | 09:59 AM
Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

May 17, 2026 | 09:50 AM
US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

May 17, 2026 | 09:33 AM
Pandemic Alert: कोरोनापेक्षाही भयंकर! हंताव्हायरस नव्हे तर दोन देशांमध्ये ‘या’ व्हायरसने घेतले शेकडो बळी; पाहा भीषण वास्तव

Pandemic Alert: कोरोनापेक्षाही भयंकर! हंताव्हायरस नव्हे तर दोन देशांमध्ये ‘या’ व्हायरसने घेतले शेकडो बळी; पाहा भीषण वास्तव

May 17, 2026 | 09:31 AM

