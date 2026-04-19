Samruddhi Mahamarg Accident: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात! रील बनवण्याच्या नादात बसची धडक; चिमुकल्याचा मृत्यू, 25 जखमी

काय घडलं नेमकं?
मुंबईहून – पुसदकडे जाणारी एक खाजगी प्रवासी बसचा समृद्धी महामार्गावर सकाळी सहाच्या सुमारास अपघात झाला. खाजगी बस दुसऱ्या एका कारवर आढळली. यात कारच मोठं नुकसान झालं आहे. चालक आणि वाहक हे मोबाईलवर रील बनवण्याच्या नादात हा अपघात घडला असे खाजगी बस मधील प्रवाश्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मेहकर टोल नाक्याजवळ हा अपघात घडला.
जखमींना तात्काळ मेहकर येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आलं. मात्र त्या ठिकाणी एक तास डॉक्टर उपचारासाठी न आल्याने जखमींच्या नातेवाईकांनी आक्रोश केला. या अपघातात एका दीड वर्ष चिमुकल्याचा मृत्यू झाला असून २५ प्रवासी जखमी झाले आहे. यात ६ प्रवासी गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत.
बुलढाणा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका ७० वर्षीय नराधमाने १२ वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून कठोर शिक्षा करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. या घटनेने बुलढाण्यात खळबळ उडाली आहे.
काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव शंकर मंगतानी (७० वर्षीय) असे आहे. पीडित १२ वर्षीय चिमुरडी ही तो राहत असलेल्या गल्लीतच राहत होती. ती दुपारच्या सुमारास आरोपीच्या घरी गेली होती. त्यावेळी घरात कोणीच नसल्याची संधी साधत आरोपीने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. त्यांनतर अश्या परिस्थितीत पीडित मुलगी आपल्या घरी पोहोचली आणि घडलेला सगळा प्रकार आपल्या घरच्यांना सांगितला.
आरोपी अटकेत
पालकांनी तात्काळ बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशन गाठून ७० वर्षीय शंकर मंगतानी या नराधमांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी पॉक्सो व विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून शंकर मंगतानी याला बेड्या ठोकले आहेत. बुलढाणा शहरात संतापाची लाट उसळली असून नागरिकांनी कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
Ans: बुलढाणा जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गावर, मेहकर टोलजवळ.
Ans: चालक आणि वाहक मोबाईलवर रील बनवत होते, त्यामुळे निष्काळजीपणा झाला.
Ans: एकूण 25 प्रवासी जखमी झाले असून त्यापैकी 6 जण गंभीर आहेत.