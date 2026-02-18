Maharashtra Weather: भारतात पुन्हा पावसाची शक्यता!  वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे तापमानाचा ‘यू’टर्न

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
उत्तर भारतातील मैदानी भागात थंडी हळूहळू कमी होत आहे. तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे. आज दिल्लीतील कमाल तापमान २७ ते २९ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 01:28 PM
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून देशातील अनेक भागांत तापमान वाढत असल्याचे चित्र असतानाच मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) अचानक गारवा जाणवू लागला. हवामानातील हा बदल सक्रिय झालेल्या वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे असल्याचे हवामान तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. या पश्चिमी विक्षोभामुळे पाकिस्तान आणि उत्तर-पश्चिम भारताच्या काही भागांमध्ये बुधवारपर्यंत पावसाची क्षेत्रे निर्माण होणार असल्याचा अंदाज आहे.

काही ठिकाणी जोरदार सरींची शक्यता

दरम्यान, दक्षिण-मध्य बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे श्रीलंकेत रविवारपर्यंत पावसाची शक्यता असून काही ठिकाणी जोरदार सरी पडण्याची शक्यता आहे. याच प्रणालीचा परिणाम म्हणून शुक्रवारपासून रविवारदरम्यान तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि केरळमध्येही पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

मुंबईत सौम्य थंडी आणि पश्चिमेकडून आल्हाददायक वारे

दरम्यान, मुंबईत मंगळवारी गारवा जाणवत असून पश्चिमेकडून येणाऱ्या सौम्य थंड वाऱ्यांमुळे हवामान आल्हाददायक झाले आहे. पुढील काही दिवस शहरात ढगाळ वातावरणासह सौम्य गारवा कायम राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
नागरिकांनी स्थानिक हवामान अंदाजावर लक्ष ठेवून आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन हवामान विभागाकडून करण्यात आले आहे.
उन्हाळ्याची चाहूल, तरीही पावसाचा अनुभव घ्यावा लागणार आहे.
फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात उन्हाळ्याची चाहूल लागलेली असताना, देशाच्या अनेक भागांत पावसाचा अनुभव घ्यावा लागेल, असे सध्याचे हवामान चित्र आहे. यामुळे काही भागांत तापमानात चढ-उतार तर काही ठिकाणी गारवा जाणवण्याची शक्यता आहे.

थंडी अचानक गायब

वेस्टर्न डिस्टर्बन्सच्या आगमनामुळे वाऱ्याची दिशा पूर्णपणे बदलत आहे. तज्ज्ञांचे मते वाऱ्याची दिशा आता दक्षिणेकडून राजस्थान आणि मध्य प्रदेशकडे सरकेल. पंजाबपासून बिहारपर्यंत, तसेच गुजरात आणि महाराष्ट्रात हवेतील थंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल. आयएमडीच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर भारतात सध्या किमान तापमान ७ ते १२ अंश सेल्सिअस दरम्यान आहे. तसेच सोमवारी दिल्लीत कमाल तापमान २७ ते २९ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे. पंजाब आणि दिल्लीत सकाळी थंड वारे वाहू शकतात, परंतु सूर्य आता तेजस्वी आणि स्वच्छ असल्याने दिवसा आणि रात्री तापमानात वाढ होईल.

Published On: Feb 18, 2026 | 01:28 PM

