इंग्लंडमध्ये घुसून धुमाकूळ! ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल Kranti Gaud चा मध्यप्रदेश सरकारकडून सन्मान

मध्यप्रदेश आणि देशाची मान उंचावणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटू आणि वेगवान गोलंदाज क्रांती गौडचा टीटी नगर स्टेडियममध्ये भव्य स्वागत करण्यात आले. मध्यप्रदेशचे सहकार, क्रीडा तथा युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलास सारंग यांनी क्रांतीची भेट घेतली. तसेच यावेळी तिला ऐतिहासिक लॉर्डस क्रिकेट ग्राऊंडवर शानदार प्रदर्शन केल्याबद्दल अभिनंदन केले. यावेळी तिला सन्मानित करण्यात आले.
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क्रीडा मंत्री विश्वास सारंग यांनी क्रांती गौडचे कौतुक केले. ‘क्रांतीने मिळवलेले यश हे मध्यप्रदेशच्या मुलींना प्रेरणा देणारे आहे. क्रांती गौडने केवळ मध्यप्रदेशचे नव्हे तर भारत देशाचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे केले आहे.’
मध्यप्रदेश सरकारने सन्मानित केल्यावर क्रांती गौडने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. लॉर्डस मैदानावर भारताचा विजय आणि त्यामध्ये माझा सहभाग आसने हे माझ्या जीवनातील सर्वात मोठा क्षण आहे. लॉर्डसच्या प्रसिद्ध ऑनर्स बोर्डवर आपले नाव दिसू लागताच तिने कुटुंबाला व्हिडिओ कॉल करत हा आनंद साजरा केल्याचे म्हटले. हे यश केवळ माझे नसून, माझ्या परिवाराचे, कोचचे, माझ्या सहकाऱ्यांचे आणि मध्यप्रदेश आणि संपूर्ण देशाचे आहे.
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क्रांती गौडने रचला इतिहास
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील कसोटी सामन्यात क्रांती गौडने इतिहास रचला. दिवसअखेरपर्यंत इंग्लंड महिला संघाचीही एक विकेट पडली होती. दुसऱ्या दिवशी, इंग्लंडच्या फलंदाजांना क्रांती गौडच्या गोलंदाजीसमोर संघर्ष करावा लागला. क्रांती गौड महिला क्रिकेटमध्ये कसोटी सामन्यात पाच विकेट्स घेणारी पहिली गोलंदाज ठरली आहे. तिने १७ षटकांत ३७ धावा देत पाच विकेट्स घेतले. क्रांतीने माया बाउचर, टॅमी ब्यूमोंट, नॅट सायव्हर ब्रंट, एलिस कॅप्सी आणि लॉरेन बेल यांचे विकेट्स घेतले.