गुरुवार, 16 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Mp Government Vishwas Sarang Awarded By Kranti Gaud About Best Bowler In England India Lords Yecy Match

इंग्लंडमध्ये घुसून धुमाकूळ! ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल Kranti Gaud चा मध्यप्रदेश सरकारकडून सन्मान

Updated On: Jul 16, 2026 | 04:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

मध्यप्रदेश आणि देशाची मान उंचावणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटू आणि वेगवान गोलंदाज क्रांती गौडचा टीटी नगर स्टेडियममध्ये भव्य स्वागत करण्यात आले. मध्यप्रदेशचे सहकार, क्रीडा तथा युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलास सारंग यांनी क्रांतीची भेट घेतली.

इंग्लंडमध्ये घुसून धुमाकूळ! ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल Kranti Gaud चा मध्यप्रदेश सरकारकडून सन्मान

क्रांती गौडचा सन्मान (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मध्यप्रदेश सरकारकडून क्रांती गौडचा सन्मान 
  • क्रांती गौडची इंग्लंडविरुद्ध शानदार कामगिरी 
  • भारताचा इंग्लंडवर 270 रन्सने विजय 
MP Govt To Kranti gaud: नुकताच भारतीय महिला क्रिकेट संघाने इंग्लंडविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना खेळला. इंग्लंडच्या लॉर्डस या ऐतिहासिक मैदानावार दोन्ही संघांमध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारताने इंग्लंडचा 270 रन्सने दारुण पराभव केला आहे. यामध्ये गोलंदाज म्हणून क्रांती गौडने चांगली कामगिरी केली आहे. त्याबाबत मध्यप्रदेश सरकारने तिचा सन्मान केला आहे.

मध्यप्रदेश आणि देशाची मान उंचावणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटू आणि वेगवान गोलंदाज क्रांती गौडचा टीटी नगर स्टेडियममध्ये भव्य स्वागत करण्यात आले. मध्यप्रदेशचे सहकार, क्रीडा तथा युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलास सारंग यांनी क्रांतीची भेट घेतली. तसेच यावेळी तिला ऐतिहासिक लॉर्डस क्रिकेट ग्राऊंडवर शानदार प्रदर्शन केल्याबद्दल अभिनंदन केले. यावेळी तिला सन्मानित करण्यात आले.

IND Vs ENG: भारताचे टेंशन वाढले! Shubhman Gill उद्या खेळणार की नाही? समोर आली मोठी बातमी

क्रीडा मंत्री विश्वास सारंग यांनी क्रांती गौडचे कौतुक केले. ‘क्रांतीने मिळवलेले यश हे मध्यप्रदेशच्या मुलींना प्रेरणा देणारे आहे. क्रांती गौडने केवळ मध्यप्रदेशचे नव्हे तर भारत देशाचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे केले आहे.’

मध्यप्रदेश सरकारने सन्मानित केल्यावर क्रांती गौडने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. लॉर्डस मैदानावर भारताचा विजय आणि त्यामध्ये माझा सहभाग आसने हे माझ्या जीवनातील सर्वात मोठा क्षण आहे. लॉर्डसच्या प्रसिद्ध ऑनर्स बोर्डवर आपले नाव दिसू लागताच तिने कुटुंबाला व्हिडिओ कॉल करत हा आनंद साजरा केल्याचे म्हटले. हे यश केवळ माझे नसून, माझ्या परिवाराचे, कोचचे, माझ्या सहकाऱ्यांचे आणि  मध्यप्रदेश आणि संपूर्ण देशाचे आहे.

रणरागिणी भडकल्या अन् क्रिकेटच्या पंढरीत…! HarmanPreet Kaur ने इंग्लंडविरुद्ध मोडला ‘हा’ महारेकॉर्ड

क्रांती गौडने रचला इतिहास

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील कसोटी सामन्यात क्रांती गौडने इतिहास रचला. दिवसअखेरपर्यंत इंग्लंड महिला संघाचीही एक विकेट पडली होती. दुसऱ्या दिवशी, इंग्लंडच्या फलंदाजांना क्रांती गौडच्या गोलंदाजीसमोर संघर्ष करावा लागला. क्रांती गौड महिला क्रिकेटमध्ये कसोटी सामन्यात पाच विकेट्स घेणारी पहिली गोलंदाज ठरली आहे. तिने १७ षटकांत ३७ धावा देत पाच विकेट्स घेतले. क्रांतीने माया बाउचर, टॅमी ब्यूमोंट, नॅट सायव्हर ब्रंट, एलिस कॅप्सी आणि लॉरेन बेल यांचे विकेट्स घेतले.

 

 

Web Title: Mp government vishwas sarang awarded by kranti gaud about best bowler in england india lords yecy match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 16, 2026 | 03:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रणरागिणी भडकल्या अन् क्रिकेटच्या पंढरीत…! HarmanPreet Kaur ने इंग्लंडविरुद्ध मोडला ‘हा’ महारेकॉर्ड
1

रणरागिणी भडकल्या अन् क्रिकेटच्या पंढरीत…! HarmanPreet Kaur ने इंग्लंडविरुद्ध मोडला ‘हा’ महारेकॉर्ड

IND W Vs ENG W: लॉर्ड्सवर फडकला तिरंगा! Team India समोर इंग्लंडचा सुपडासाफ; 270 रन्सने पराभव
2

IND W Vs ENG W: लॉर्ड्सवर फडकला तिरंगा! Team India समोर इंग्लंडचा सुपडासाफ; 270 रन्सने पराभव

‘क्रिकेटच्या पंढरीत’ भारतीय पोरीचा ऐतिहासिक डंका! लॉर्ड्सवर कसोटी शतक ठोकणारी Yastika Bhatia ठरली जगातील पहिलीच महिला क्रिकेटपटू
3

‘क्रिकेटच्या पंढरीत’ भारतीय पोरीचा ऐतिहासिक डंका! लॉर्ड्सवर कसोटी शतक ठोकणारी Yastika Bhatia ठरली जगातील पहिलीच महिला क्रिकेटपटू

IND W vs ENG W Test: लॉर्ड्सवर क्रांती गौडने रचला इतिहास! अशी कामगिरी करणारी जगातील पहिली महिला क्रिकेटपटू
4

IND W vs ENG W Test: लॉर्ड्सवर क्रांती गौडने रचला इतिहास! अशी कामगिरी करणारी जगातील पहिली महिला क्रिकेटपटू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Panchgani News: पाचगणीत नगरसेवकाच्या घरात घोड्याचा ‘मुक्काम’; पांचगणीत मोकाट जनावरांचा उच्छाद

Panchgani News: पाचगणीत नगरसेवकाच्या घरात घोड्याचा ‘मुक्काम’; पांचगणीत मोकाट जनावरांचा उच्छाद

Jul 16, 2026 | 04:07 PM
Netflix-Amazon चा मनमानी कारभार थांबणार? न्यूयॉर्कच्या नव्या नियमाने ग्राहकांना मोठा फायदा

Netflix-Amazon चा मनमानी कारभार थांबणार? न्यूयॉर्कच्या नव्या नियमाने ग्राहकांना मोठा फायदा

Jul 16, 2026 | 04:06 PM
Rohingya: म्यानमारच्या किनाऱ्याजवळ मोठी दुर्घटना; समुद्रात 500हून अधिक रोहिंग्या निर्वासित बुडाल्याची भीती, UNडून चिंता व्यक्त

Rohingya: म्यानमारच्या किनाऱ्याजवळ मोठी दुर्घटना; समुद्रात 500हून अधिक रोहिंग्या निर्वासित बुडाल्याची भीती, UNडून चिंता व्यक्त

Jul 16, 2026 | 04:05 PM
Maharashtra Politics: ‘तर शरद पवार तेव्हाच राष्ट्रपती झाले असते; रामदास आठवलेंची शरद पवारांना थेट NDA मध्ये येण्याची ऑफर!

Maharashtra Politics: ‘तर शरद पवार तेव्हाच राष्ट्रपती झाले असते; रामदास आठवलेंची शरद पवारांना थेट NDA मध्ये येण्याची ऑफर!

Jul 16, 2026 | 03:59 PM
‘दारू कमी प्या… पेट्रोलमध्ये मिसळायची आहे’ ; संसदेतील ‘तो’ VIDEO तुफान व्हायरल

‘दारू कमी प्या… पेट्रोलमध्ये मिसळायची आहे’ ; संसदेतील ‘तो’ VIDEO तुफान व्हायरल

Jul 16, 2026 | 03:53 PM
इंग्लंडमध्ये घुसून धुमाकूळ! ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल Kranti Gaud चा मध्यप्रदेश सरकारकडून सन्मान

इंग्लंडमध्ये घुसून धुमाकूळ! ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल Kranti Gaud चा मध्यप्रदेश सरकारकडून सन्मान

Jul 16, 2026 | 03:51 PM
Jagannath Rath Yatra: हातात पाकिस्तानी झेंडा आणि मुखात हरिनाम! कराचीमध्ये रंगला हिंदूंचा सर्वात मोठा उत्सव; VIDEO होतोय खूप VIRAL

Jagannath Rath Yatra: हातात पाकिस्तानी झेंडा आणि मुखात हरिनाम! कराचीमध्ये रंगला हिंदूंचा सर्वात मोठा उत्सव; VIDEO होतोय खूप VIRAL

Jul 16, 2026 | 03:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा