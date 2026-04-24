Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Mumbai Honeytrap Case Woman Cricketer Extorts 63 Lakh From Mumbai Businessman

हनीट्रॅपचा धक्कादायक प्रकार! मुंबईच्या उद्योगपतीला जाळ्यात ओढून महिला क्रिकेटरने उकळले 63 लाख रुपये

Mumbai Crime : सेक्सटॉर्शनच्या जाळ्यात अडकून महिला क्रिकेटपटूने २८ वर्षीय व्यावसायिकाकडून केली पैशांची लूट. यात तिचा भाऊ आणि आणखी एक साथीदार सामील असून पोलिसांनी आरोपींना अटक करण्यात यश मिळवले आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 10:25 AM
हनीट्रॅपचा धक्कादायक प्रकार! मुंबईच्या उद्योगपतीला जाळ्यात ओढून महिला क्रिकेटरने उकळले 63 लाख रुपये

(फोटो सौजन्य: Ai Created)

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबईतील उद्योगपतीला ऑनलाइन ओळखीच्या माध्यमातून जाळ्यात अडकवून मोठी फसवणूक करण्यात आली.
  • धमक्या देत आणि दबाव टाकत आरोपींनी लाखोंची रक्कम उकळली.
  • पोलिसांनी आरोपींना अटक करून प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
फसवणूकीचे प्रकार वाढत असतानाच आता यात आणखी एका मोठ्या घटनेची नोंद झाली आहे. मुंबईतील उद्योगपतीला आपल्या जाळ्यात अडकवून एका महिला क्रिकेटपटूने तब्बल ६३ लाख रुपये लुटले. यासंबंधित मुंबई पोलिसांनी आता महिला क्रिकेटपटू आणि तिच्या भावाला अटक केली आहे. माहितीनुसार, त्यांनी दिल्लीतील एका हाॅटेलमधून ताब्यात घेण्यात आलं. तर त्यांच्या आणखी एका साथीदाराला जम्मू आणि काश्मीर येथील श्रीनगर येथून ताब्यात घेण्यात आलं. आरोपींची ओळख फरखांदा खान (३०) आणि तिचा भाऊ, बाझिल खान (२७) आणि साथीदार उद्दीन इम्तियाज वानी (२२) अशी पटली आहे. तक्रारीनुसार, फसवणूक झालेला व्यक्ती हा कुलाबा येथील २८ वर्षांचा व्यावसायिक असून सेक्सटॉर्शनच्या जाळ्यात अडकून त्याच्याकडून ही पैशांची लूट करण्यात आली आहे.

Ashok Kharat Case : अशोक खरातबाबत आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर; सरकारी डॉक्टरला सोबत घेऊन…

काय आहे प्रकरण?

२०२४ मध्ये तक्रारदार व्यावसायिक फरखांदा खानला भेटला. मोबाईल चॅटद्वारे त्यांची ओळख झाली ज्यानंतर त्यांच्यातील जवळीक वाढू लागली. आरोपी महिला ही मूळची जम्मू काश्मीरमधील असून ती जम्मू काश्मीरची राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू आहे. ती महिला टी-20 लगीमध्येही सहभागी झाली होती. पोलिसांच्या सांगण्यावरुन जवळीक साधून महिलेने आर्थिक गरजेचं कारण सांगत व्यावसायिकाकडे पैशांची मागणी केली. पण जेव्हा त्याने हे पैसे देण्यास नकार दिला तेव्हा फरखांदाने त्याला धमकवण्यास सुरुवात केली. पैसे दिले नाही तर त्यांच्यातील अश्लिल चॅट सार्वजनिक करेल अशी धमकी ती व्यावसायिकाला करु लागली.

अखेर दबावाखाली येऊन व्यावसायिकाने ३० एप्रिल २०२४ ते १३ जानेवारी २०२६ या कालावधीत ३२ बँक व्यवहारांद्वारे एकूण २३ लाख रुपये फरखांदाच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले. तपासात समोर आले की, या रकमेतील मोठा भाग हा उद्दीन इम्तियाज वानी याच्या बँक अकाऊंटमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आला. तर यातील काही रक्कम तिने वडील, अब्दुल अझीझ खान यांच्या खात्यातही ट्रान्सफर केली.

लेकीबाबत ‘ते’ शब्द ऐकताच बाप संतप्त; रॉडने वार करून थेट हत्याच

माहितीनुसार, फरखांदाचा भाऊ देखील त्यांच्यातील चॅट्सचे स्क्रिनशाॅर्ट दाखवून तक्रारदाराला पुन्हा पुन्हा तुरुंगवासाची धमकी देत होता. या धमक्यांनी कंटाळून व्यावसायिकाने पुन्हा एकदा ४० लाख रुपये आरोपींच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले. तक्रारीच्या आधारे, आता पश्चिम विभाग सायबर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०८(२), ३०८(६), ३५१(२), ३५१(३) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६१(२) आणि ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस या प्रकरणाचा आता सखोल तपास करत आहे.

 

Web Title: Mumbai honeytrap case woman cricketer extorts 63 lakh from mumbai businessman

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 10:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण
1

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

शिलाई मशिन, योजनेतून रोख 15 हजार देतो म्हणाला अन् 64 महिलांना गंडा घातला; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार
2

शिलाई मशिन, योजनेतून रोख 15 हजार देतो म्हणाला अन् 64 महिलांना गंडा घातला; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार

धक्कादायक ! जीवे मारण्याची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; पीडितेच्याच घरी केलं कृत्य अन्…
3

धक्कादायक ! जीवे मारण्याची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; पीडितेच्याच घरी केलं कृत्य अन्…

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट; सीबीआयने लातुरातून निवृत्त प्राध्यपकाला घेतले ताब्यात
4

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट; सीबीआयने लातुरातून निवृत्त प्राध्यपकाला घेतले ताब्यात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

May 15, 2026 | 06:45 PM
Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

May 15, 2026 | 06:39 PM
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

May 15, 2026 | 06:30 PM
“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

May 15, 2026 | 06:00 PM
Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

May 15, 2026 | 05:55 PM
Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

May 15, 2026 | 05:53 PM
सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

May 15, 2026 | 05:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM