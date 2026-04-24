हनीट्रॅपचा धक्कादायक प्रकार! मुंबईच्या उद्योगपतीला जाळ्यात ओढून महिला क्रिकेटरने उकळले 63 लाख रुपये

काय आहे प्रकरण?
२०२४ मध्ये तक्रारदार व्यावसायिक फरखांदा खानला भेटला. मोबाईल चॅटद्वारे त्यांची ओळख झाली ज्यानंतर त्यांच्यातील जवळीक वाढू लागली. आरोपी महिला ही मूळची जम्मू काश्मीरमधील असून ती जम्मू काश्मीरची राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू आहे. ती महिला टी-20 लगीमध्येही सहभागी झाली होती. पोलिसांच्या सांगण्यावरुन जवळीक साधून महिलेने आर्थिक गरजेचं कारण सांगत व्यावसायिकाकडे पैशांची मागणी केली. पण जेव्हा त्याने हे पैसे देण्यास नकार दिला तेव्हा फरखांदाने त्याला धमकवण्यास सुरुवात केली. पैसे दिले नाही तर त्यांच्यातील अश्लिल चॅट सार्वजनिक करेल अशी धमकी ती व्यावसायिकाला करु लागली.
अखेर दबावाखाली येऊन व्यावसायिकाने ३० एप्रिल २०२४ ते १३ जानेवारी २०२६ या कालावधीत ३२ बँक व्यवहारांद्वारे एकूण २३ लाख रुपये फरखांदाच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले. तपासात समोर आले की, या रकमेतील मोठा भाग हा उद्दीन इम्तियाज वानी याच्या बँक अकाऊंटमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आला. तर यातील काही रक्कम तिने वडील, अब्दुल अझीझ खान यांच्या खात्यातही ट्रान्सफर केली.
माहितीनुसार, फरखांदाचा भाऊ देखील त्यांच्यातील चॅट्सचे स्क्रिनशाॅर्ट दाखवून तक्रारदाराला पुन्हा पुन्हा तुरुंगवासाची धमकी देत होता. या धमक्यांनी कंटाळून व्यावसायिकाने पुन्हा एकदा ४० लाख रुपये आरोपींच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले. तक्रारीच्या आधारे, आता पश्चिम विभाग सायबर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०८(२), ३०८(६), ३५१(२), ३५१(३) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६१(२) आणि ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस या प्रकरणाचा आता सखोल तपास करत आहे.