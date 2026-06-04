Beed Crime: दारू पार्टीत वाद अन् 36 वर्षीय तरुणाची हत्या; मृतदेह रेल्वे रुळावर टाकून आत्महत्येचा बनाव, मात्र…

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काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव तौहीद असे आहे. तर आरोपीचे नाव ऋषिकेश आणि गौरव असे आहे. ३१ मे रोजी हे तिघे ऋषिकेशच्या कारमधून परळी तालुक्यातील वरवटी शिवारात गेले होते. तिथे त्यांनी दुपारी दारूचे सेवन केले. त्यानंतर रात्री सुमारे 8 वाजताच्या सुमारास पुन्हा एकदा पार्टी केली. या पार्टीदरम्यान पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून तिघांमध्ये जोरदार वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेला आणि ऋषिकेश आणि गौरवने बाजूला पडलेला मोठा दगड उचलून तौहिदच्या डोक्यात मारला. यामुळे तो गंभीर जखमी झाला आणि बेशुद्ध झाला.
मात्र नशेत असलेल्या आरोपींनी त्याला बेदम मारहाण केली, ज्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर घाबरलेले आरोपी मध्यरात्री सुमारे 1.30 वाजेपर्यंत मृतदेहाजवळच थांबले होते. त्यानंतर त्यांनी तौहीदचा मृतदेह कारमध्ये टाकला आणि लेंडेवाडी शिवारातील रेल्वे पटरीवर नेऊन ठेवला. जेणे करून सगळ्यांना वाटले की तौहीदने आत्महत्या केली आहे. मात्र आरोपींचा हा बनाव फसला. आरोपींनी रेल्वे पटरीवर तौहीदचा मृतदेह ठेवल्यावर आरोपी तिथून निघून गेले. त्यावेळी परिसरातील मोकाट कुत्र्यांनी मृतदेह ओढत रेल्वे रुळांबाहेर आणला आणि त्यांचा बनाव फसला.
नागरिकांना आढळला मृतदेह
१ जून रोजी सकाळी स्थानिक नागरिकांना रक्ताने माखलेला मृतदेह आढळून आला. या घटनेची माहिती मिळताच परळी शहरात एकच खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड्स आणि गुप्त बातमीदारांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयित म्हणून ऋषिकेश फड आणि गौरव व्यास यांना ताब्यात घेतले. पोलीस त्यांची चौकशी करत असून या त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे.
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Ans: अबजल उर्फ तौहिद खान कैराती खान असे मृत तरुणाचे नाव होते.
Ans: मृतदेह रेल्वे रुळावर ठेवून आत्महत्येचा बनाव रचण्याचा प्रयत्न केला.
Ans: सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड्स आणि गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतले.