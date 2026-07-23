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Sonam Raghuvanshi: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द, 3 आठवड्यांत सरेंडरचे निर्देश

Updated On: Jul 23, 2026 | 03:06 PM IST
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सारांश

सोनम रघुवंशी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द करत तीन आठवड्यांच्या आत संबंधित न्यायालयासमोर शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द, 3 आठवड्यांत सरेंडरचे निर्देश

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द, 3 आठवड्यांत सरेंडरचे निर्देश

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विस्तार
  • सोनम रघुवंशींना दिलासा नाही
  • सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द
  • 3 आठवड्यांत सरेंडरचे निर्देश
मेघालयात हनिमूनदरम्यान झालेल्या हत्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या इंदूरस्थित वाहतूक व्यावसायिक राजा रघुवंशी यांची पत्नी सोनम रघुवंशीनला सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द केला असून सर्वोच्च न्यायालयाने सोनमला तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, खटल्याला विलंब झाल्यास सोनम रघुवंशी सहा महिन्यांनंतर नवीन जामीन अर्ज दाखल करू शकतात.

ही याचिका कोणी दाखल केली?

सोनम रघुवंशीला मंजूर झालेल्या जामिनाला आव्हान देत मेघालय सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान, सोनम रघुवंशीच्या वकिलांनी सांगितले की, या प्रकरणात एकूण ९४ साक्षीदारांची नावे आहेत, परंतु त्यापैकी केवळ चौघांनीच अद्याप साक्ष दिलेली नाही. एक पुरवणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे आणि त्यांना कठोर अटींवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सोनम यांच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांनी आत्मसमर्पण केलेले नाही; त्यांना उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर येथे अटक करण्यात आली होती आणि त्यांच्या अटकेला आत्मसमर्पण म्हणून चुकीच्या पद्धतीने सादर केले जात आहे. सोनमच्या वकिलाने सांगितले की, ती तिच्या जामिनाच्या कठोर अटींचे पालन करत आहे आणि तिच्या पळून जाण्याचा कोणताही धोका नाही.

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मेघालय सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अटकेसाठी दिलेली कारणे निराधार आहेत, कारण आरोपीने स्वतःहून आत्मसमर्पण केले आहे आणि याची नोंद आरोपपत्रातही आहे.

मागील सुनावणीत न्यायालयाने काय म्हटले?

मागील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सोनमच्या वकिलाला दोन पर्याय दिले होते: सोनम रघुवंशीने आत्मसमर्पण करावे किंवा न्यायालयाने तिचा जामीन रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या प्रतिसादात, आरोपी सोनम रघुवंशीने स्वतःला निर्दोष घोषित केले. तिने म्हटले की, तिला या प्रकरणात खोट्या आरोपांखाली गोवण्यात आले आहे आणि तिच्याविरुद्धचा संपूर्ण खटला परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित आहे. त्यामुळे, केवळ आरोपांच्या आधारावर तिला दोषी ठरवता येणार नाही.

राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, दस्तऐवजातील एक टंकलेखन त्रुटी ही केवळ कलम क्रमांकाची टंकलेखन त्रुटी होती. एवढ्या किरकोळ तांत्रिक चुकीच्या आधारावर जामीन मंजूर करू नये. तुषार मेहता यांनी म्हटले आहे की, सोनमचा जामीन कायम राहिल्यास ती फरार होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

सोनमचा जामीन रद्द करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की बदलत्या समाजात या गोष्टी अपरिहार्य आहेत. आजची पिढी आपल्या पिढीपेक्षा अधिक ज्ञानी असू शकते, परंतु दबाव हाताळण्याच्या बाबतीत ती अधिक असुरक्षित आहे. सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी म्हटले की, त्यांच्याकडे अधिक माहिती आहे, पण ज्ञान नाही. न्यायमूर्ती वराले यांनी म्हटले की, व्हॉट्सॲपवर जे काही शेअर केले जात आहे, त्याला ज्ञान मानले जात आहे.

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Web Title: Sonam raghuvanshi supreme court cancels bail orders surrender within three weeks

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Published On: Jul 23, 2026 | 03:06 PM

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