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Jalgaon Crime: सकाळी कामावर गेला, काही वेळातच मृतावस्थेत सापडला; जळगावातील गूढ मृत्यूने खळबळ

Updated On: Jul 23, 2026 | 01:08 PM IST
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सारांश

जळगाव शहरातील 28 वर्षीय श्याम तांबेश्वर हा कामावर जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडल्यानंतर काही वेळातच महामार्गालगत संशयास्पद अवस्थेत मृतावस्थेत आढळला. नातेवाईकांनी हा अपघात नसून घातपात असल्याचा संशय व्यक्त करत निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. पोलिस तपास आणि शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • जळगावमध्ये 28 वर्षीय श्याम तांबेश्वर यांचा संशयास्पद मृतदेह महामार्गालगत आढळला.
  • नातेवाईकांचा घातपाताचा संशय; निष्पक्ष आणि सखोल चौकशीची मागणी.
  • शवविच्छेदन अहवाल आणि पोलिस तपासानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार.
जळगाव: जळगाव शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कामावर जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडलेल्या 28 वर्षीय तरुणाचा काही वेळातच महामार्गालगत संशयास्पद अवस्थेत मृतदेह आढळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे मृत्यू अपघाती होता की त्यामागे घातपात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत असून नातेवाईकांनी सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

श्याम सुभाष तांबेश्वर असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तो व्यवसायाने बांधकाम मिस्त्री होता. गुरुवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे घरातून कामासाठी तो निघाला. मात्र काही वेळानंतर इच्छादेवी चौफुली परिसरातील समृद्धी चौक जवळील महामार्गालगत त्याचा मृतदेह संशयास्पद अवस्थेत आढळून आला. घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली. नागरिकांनी तात्काळ ही माहिती पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला.

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नातेवाईकांना घातपाताचा संशय?

श्यामची मृत्यू नैसर्गिक किंवा अपघाती नसून त्यामागे घातपात असण्याची शक्यता नातेवाईकांनी व्यक्त केली आहे. सकाळी व्यवस्थित कामावर गेलेला तरुण काही वेळातच मृतावस्थेत कसा आढळला, याची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केला जात आहे, मृत्यूचे नेमके कारण काय? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. शवविच्छेदन अहवाल आणि पोलीस तपासानंतरच मृत्यूमागील नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करीत आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय होते?

    Ans: श्याम सुभाष तांबेश्वर.

  • Que: मृतदेह कुठे आढळला?

    Ans: इच्छादेवी चौफुली परिसरातील समृद्धी चौकाजवळ महामार्गालगत.

  • Que: नातेवाईकांनी काय मागणी केली आहे?

    Ans: घातपाताच्या संशयातून निष्पक्ष व सखोल चौकशीची मागणी.

Web Title: Jalgaon crime left for work in the morning found dead shortly after mysterious death in jalgaon sparks a sensation

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Published On: Jul 23, 2026 | 01:08 PM

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