Beed Crime: पैशांच्या वादातून हॉटेल चालकाची निर्घृण हत्या; दारूच्या नशेत चाकूने चिरला गळा

Kolhapur Crime: सोशल मीडिया कमेंटचा राग जीवावर; तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या, भेटायला बोलावलं…
नेमकं काय प्रकरण?
या प्रकरणात हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव कारभारी नारायण आंधळे असे आहे. हे परळीत पवन हॉटेल चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. 21 मे गुरुवारी रात्री हॉटेल बंद झाल्यानंतर कारभारी आंधळे हे संशयित आरोपी सचिन सोमनाथ राठोड आणि सुमित पवार यांच्यासोबत दारू पीत बसले होते. दारू पीत असताना त्यांच्यात पैशांचा देवाण-घेवाणी वरून अचानक वाद झाला. हा वाद पुढे हाणामारीत रूपांतर झाला. त्यानंतर आरोपी सचिन राठोड यांनी कारभारी आंधळे यांना घट्ट पकडून ठेवले. तर सुमित पवार यांनी आपल्या जवळील धारदार चाकूने कारभारी यांच्यावर मानेवर आणि हातावर सपासप वार केले. या हल्ल्यात कारभारी हे गंभीर जखमी झाले रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले.
या घटनेनंतर संशयित आरोपी सचिन राठोड यानेच कारभारी यांच्या लहान मुलाला फोन करून तुमचे वडील जखमी अवस्थेत पडले असल्याची माहिती दिली. या घटनेची माहिती मिळताच मोठा मुलगा ओमकेश आंधळे आणि नातेवाईक तातडीने परळी येथील अरुणोदय मार्केट लाईन परिसरात मोकळ्या जागेत धावले. तिथे कारभारी आंधळे हे निपचीत पडलेले आढळून आले. तातडीने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली असून याप्रकरणी ओमकेश आंधळे यांच्या फिर्यादीवरून परळी पोलिसांनी सचिन राठोड आणि सुमित पवार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी सचिन राठोड याला ताब्यात घेतली असून फरार असलेला संशयित पवार याचा शोध घेत आहेत. पोलीस या प्रकरणाचा तपास घेत असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे.
