  • Beed Crime Hotel Owner Brutally Murdered Over Monetary Dispute Throat Slit With A Knife While Intoxicated

Beed Crime: पैशांच्या वादातून हॉटेल चालकाची निर्घृण हत्या; दारूच्या नशेत चाकूने चिरला गळा

Updated On: May 23, 2026 | 11:37 AM IST
सारांश

परळी वैजनाथ येथे पैशांच्या किरकोळ वादातून हॉटेल चालक कारभारी आंधळे यांची चाकूने गळा चिरून हत्या करण्यात आली. दारू पिताना झालेल्या वादाचे रूपांतर हत्येत झाले. पोलिसांनी एका आरोपीला ताब्यात घेतले असून दुसरा आरोपी फरार आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • पैशांच्या वादातून हॉटेल चालकाची हत्या झाली.
  • आरोपींनी चाकूने मानेवर आणि हातावर वार केले.
  • पोलिसांनी एक आरोपी ताब्यात घेत तपास सुरू केला.
बीड: बीड जिल्ह्यातून एक हत्येची घटना समोर आली आहे. पैशांच्या किरकोळ वादातून हॉटेल चालकाची चाकूने गळा चिरून निर्गुण हत्या करण्यात आली. या घटनेने प्रचंड खळबळ उडालेले आहे. घडलेली घटना परळी वैजनाथ शहरात घडली. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात दोन संशयित आरोपी विरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकाला ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

नेमकं काय प्रकरण?

या प्रकरणात हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव कारभारी नारायण आंधळे असे आहे. हे परळीत पवन हॉटेल चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. 21 मे गुरुवारी रात्री हॉटेल बंद झाल्यानंतर कारभारी आंधळे हे संशयित आरोपी सचिन सोमनाथ राठोड आणि सुमित पवार यांच्यासोबत दारू पीत बसले होते. दारू पीत असताना त्यांच्यात पैशांचा देवाण-घेवाणी वरून अचानक वाद झाला. हा वाद पुढे हाणामारीत रूपांतर झाला. त्यानंतर आरोपी सचिन राठोड यांनी कारभारी आंधळे यांना घट्ट पकडून ठेवले. तर सुमित पवार यांनी आपल्या जवळील धारदार चाकूने कारभारी यांच्यावर मानेवर आणि हातावर सपासप वार केले. या हल्ल्यात कारभारी हे गंभीर जखमी झाले रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले.

या घटनेनंतर संशयित आरोपी सचिन राठोड यानेच कारभारी यांच्या लहान मुलाला फोन करून तुमचे वडील जखमी अवस्थेत पडले असल्याची माहिती दिली. या घटनेची माहिती मिळताच मोठा मुलगा ओमकेश आंधळे आणि नातेवाईक तातडीने परळी येथील अरुणोदय मार्केट लाईन परिसरात मोकळ्या जागेत धावले. तिथे कारभारी आंधळे हे निपचीत पडलेले आढळून आले. तातडीने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली असून याप्रकरणी ओमकेश आंधळे यांच्या फिर्यादीवरून परळी पोलिसांनी सचिन राठोड आणि सुमित पवार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी सचिन राठोड याला ताब्यात घेतली असून फरार असलेला संशयित पवार याचा शोध घेत आहेत. पोलीस या प्रकरणाचा तपास घेत असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे.

