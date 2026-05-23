Cannes 2026: कान्सच्या रेड कार्पेटवर चमकली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन! निळा मरमेड गाऊन, हिऱ्यांच्या दागिन्यांनी वेधले साऱ्यांचे

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनच्या ड्रेसची खासियत?
निळ्या रंगाच्या गाऊनची वैशिष्ट्य?
ड्रेस तयार करण्यासाठी किती तास लागले?
Cannes Film Festival: कान्स फिल्म फेस्टिव्हलला १२ मे पासून सुरुवात झाली आहे. या महोत्वसातील बॉलिवूड आणि मराठी अभिनेत्रींनी त्यांच्या लूकमुळे सगळ्यांचं भुरळ पडली आहे. कान्स फिल्म महोत्सवात कायमच बॉलिवूड अभिनेत्रींच्या लूकची मोठी चर्चा असते. पण कान्ससारख्या भव्य सोहळ्यात ऐश्वर्या राय बच्चनचा चेहरा गायब झाल्यामुळे तिचे चाहते नाराज झाले होते. मात्र नुकतेच सोशल मीडियावर ऐश्वर्या राय बच्चनचे कान्समधील फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहेत. प्रतिष्ठित कान्स चित्रपट महोत्सवात तिने २४ व्या यंदा उपस्थिती दर्शवली आहे. ‘कान्स क्वीन’ ऐश्वर्या राय बच्चनचा पहिला लूक पाहून चाहत्यांनी तिच्या प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. तिने पहिल्या लूकसाठी रेड कार्पेटवर एक सुंदर निळ्या रंगाचा मरमेड-फिनिश स्कल्प्टेड गाऊन परिधान केला होता. चला तर पाहुयात कान्समधील ऐश्वर्या राय बच्चनच्या खास लूकची झलक.(फोटो सौजन्य – instagram)
ऐश्वर्या राय बच्चनचा पहिला लूक अत्यंत आकर्षक आणि स्टायलिश होता. तिने निळ्या रंगाचा मरमेड-फिनिश स्कल्प्टेड गाऊन परिधान केला आहे. या लूक परिपूर्ण वाटण्यासाठी त्यावर तिने चमकणारी ओढणीसुद्धा परिधान केली आहे. ऐश्वर्याचा पोशाख प्रसिद्ध डिझायनर अमित अग्रवाल यांनी डिझाइन केला आहे, जे यावर्षी कान्समध्ये शानदार पदार्पण करत आहेत.कान्समधील ऐश्वर्याचा लूक ‘गतिमान प्रकाश’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. अमित अग्रवाल यांच्या विशेष कॉउचर निर्मितीचे नाव ‘लुमिनारा’ असे असून अतुलनीय कारागिरी व शिल्पकलेतून सुंदर गाऊन तयार करण्यात आला आहे.
अभिनेत्री ऐश्वर्या कान्समध्ये नेहमीच एक वेगळा ठसा उमटवत असते. तिचे आकर्षक आणि स्टायलिश लूक सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. डिझायनर अमित अग्रवाल यांनी सांगितल्यानुसार, ऐश्वर्यासाठी तयार करण्यात आलेला पोशाख केवळ प्रकाश म्हणून नव्हे, तर ऊर्जा, शक्ती आणि परिवर्तन म्हणून दर्शवतो. तसेच ऐश्वर्याच्या दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या जागतिक प्रवासाच्या तेजाला आदरांजली सुद्धा वाहतो. ऐश्वर्याचा ड्रेस तयार करण्यासाठी १५०० तासांहून अधिक वेळ लागला आणि हा ड्रेस हातांनी तयार करण्यात आला आहे.
निळ्या रंगाच्या मरमेड-फिनिश स्कल्प्टेड गाऊनवर तिने केस मोकळे सोडले होते. सैल कुरळ्या केसांची हेअर स्टाईल करत लूक आणखीनच सजवला होता. लालसर-तपकिरी लिपस्टिक, गुलाबी गाल आणि गुलाबी आयशॅडोमुळे तिच्या चेहऱ्यावरची चमक आणखीनच वाढली होती. लाईट आणि सट्ल मेकअपमुळे ऐश्वर्याचा लूक आणखीनच मनमोहक दिसत होता. निळ्या रंगाच्या गाउनवर तिने निळ्या खड्यांचे आकर्षक हिऱ्यांचे दागिने परिधान केले होते, जे तिच्या लूकला साजेसे आहेत. तिच्यासोबत तिची जुनी मैत्रीण आणि लॉरियलची सहकारी ग्लोबल ब्रँड ॲम्बेसेडर, इव्हा लोंगोरिया सुद्धा उपस्थित होत्या. त्यांनी रेड कार्पेटवर एकत्र पोज दिली.