Google AI Training: शिक्षकांसाठी गुगलचा नवा मोफत ‘AI’ ट्रेनिंग प्रोग्राम; आता वर्गात Gemini टूलचा वापर कसा होणार?

Updated On: May 23, 2026 | 12:24 PM IST
सारांश

Google AI Training: गुगलने भारतीय शिक्षकांसाठी 'गुगल एआय एज्युकेटर सीरीज' हा मोफत मोबाईल-फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जाहीर केला आहे. आणि या प्रोग्रामद्वारे शिक्षकांची जागा न घेता त्यांचे दैनंदिन काम कसे सुलभ होणार आहे? येथे वाचा.

विस्तार

Google AI Training: भारतात आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स म्हणजेच एआयबाबत वेगाने वाढणाऱ्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये एआय साक्षरतेवर मोठा भर दिला जात आहे. या बदलाला लक्षात घेऊन गुगलने देशभरातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी नवीन एआय ट्रेंनिग प्रोग्राम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. गुगलच्या मते, हा प्रोग्राम भारताच्या शैक्षणिक धोरणाशी(NEP 2020) सुसंगत आहे. ज्याचा हेतू तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला (Skill Development) चालना देणे हा आहे.

एआय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे तीन टप्पे

एआय प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन ट्प्प्यात असणार आहे. यामध्ये शिक्षकांना एआयच्या मूलभूत गोष्टींपासून ते वर्गातील प्रत्यक्ष वापरापर्यंत प्रशिक्षण दिले जाईल.

पहिला टप्पा- यामध्ये एआयची पायाभूत म्हणजेच बेसिक माहिती दिली जाईल.

दुसरा टप्पा- यामध्ये ‘जेमिनी’ (Gemini) एआय टूल्सचा वापर करून अध्यापन आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग कसा वाढवायचा, हे शिकवले जाईल.

तिसरा टप्पा- यामध्ये असाइनमेंट तपासणे, फीडबॅक देणे आणि रिपोर्ट तयार करणे या कामांसाठी एआयचा वापर कसा करावा, यावर भर दिला जातो.

या प्रोग्रामध्ये के-१२ (K-12) म्हणजेच बालवाडी ते १२ वी पर्यंतच्या शिक्षकांसाठी १० ते १५ मिनिटांचे छोटे सेशन्स असतील तर उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यपकांसाठी ३० ते ४५ मिनिटांचे सविस्तर सेशन्स आयोजित केले जातील. हा प्रोग्राम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर डिजिटल बॅज देखील दिला  जाईल.

जेमिनी, नोटबुक आणि इतर एआय टूल्सचा मिळणार अनुभव

गुगलने स्पष्ट केले की, हे प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत असेल. यामध्ये शिक्षकांना जेमिनी (Gemini), नोटबुक, एलएम आणि इतर एआय टूल्सचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळेल. या एआय आधारित टूल्सच्या मदतीने शिक्षण पद्धतील विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार वैयक्तीकृत (Personalized) आणि अधिक सोपे बनवले जाऊ शकते.

Published On: May 23, 2026 | 11:35 AM

