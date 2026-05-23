Maharashtra Weather : कुठे प्रचंड उष्णता तर कुठे मुसळधार पाऊस; ‘या’ ६ जिल्ह्यांसाठी रेड-ऑरेंज अलर्ट

दुसरीकडे, वातावरणातील बदलामुळे राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काही भागांत मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि जोरदार सरी कोसळू शकतात, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे शेतकरी, प्रवासी आणि नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
विदर्भ प्रदेशात उष्णतेची लाट कायम आहे. हवामान विभागाने विदर्भातील सहा प्रमुख जिल्ह्यांसाठी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा जारी केला आहे.
रेड अलर्ट: अकोला, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, जिथे तापमान सामान्यपेक्षा खूप जास्त राहण्याची आणि तीव्र उष्णतेच्या लाटेची शक्यता आहे.
ऑरेंज अलर्ट: नागपूर, चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, जिथे तापमान ४५-४६ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.
मे महिन्याच्या कडक उन्हात, राज्याच्या अनेक भागांमध्ये आज अवकाळी पावसाची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, आज रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, परभणी, बीड, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव या १४ जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या भागांमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह अचानक होणाऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची चिंता वाटत आहे.
कोकण आणि मध्य महाराष्ट्र: या भागांमध्ये तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
मराठवाडा: येथेही हवामान खराब राहील, विजांच्या कडकडाटासह आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह तुरळक पावसाची शक्यता आहे.
विदर्भ: हवामान कोरडे राहील. तीव्र उष्णता आणि उष्णतेची लाट कायम राहील, ज्यामुळे दिवस आणि रात्री उष्ण राहतील.
शुक्रवारी नोंदवलेल्या तापमानावरून विदर्भातील उष्णतेची तीव्रता स्पष्टपणे दिसून येते. ब्रह्मपुरी (४७.१°से), चंद्रपूर (४६.८°से), नागपूर (४६.६°से) आणि वर्धा (४६.४°से) येथे उष्णतेचे सर्व पूर्वीचे विक्रम मोडले गेले. राज्यातील बहुतेक शहरांमध्ये ४०°से पेक्षा जास्त तापमान नोंदवले गेले, ज्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले.
उष्णतेचा सर्वाधिक परिणाम जाणवणाऱ्या भागांमध्ये तापमान नेहमीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आरोग्यविषयक समस्या असलेल्या व्यक्तींनी पुरेसे पाणी पिणे, थेट उन्हात जाणे टाळणे आणि हलका आहार घेणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.
पावसाचा इशारा असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अचानक हवामान बदलू शकते. त्यामुळे बाहेर पडताना छत्री किंवा रेनकोट जवळ ठेवावा तसेच विजांच्या कडकडाटाच्या वेळी झाडाखाली उभे राहणे टाळावे, असा सल्लाही देण्यात आला आहे. राज्यात पुढील काही दिवस हवामानात चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
