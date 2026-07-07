Bengaluru Crime: ‘बेडवरून पडली’ असं सांगितलं, पण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टने उघड केलं धक्कादायक सत्य; बापावरच हत्येचा गुन्हा

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बेडवरून पडल्याची होती तक्रार मात्र सगळं बिंग फुटलं
सुरुवातीला पोलीस ठाण्यात मुलगी बेड वरून पडल्याची तक्रार होती. मात्र दोन फुटाच्या बेडवरून तिला एवढी जखम होणे शक्य नाही. त्यामुळे शवविच्छेदन केलेल्या रिपोर्ट मध्ये तिला मारहाण झाल्याच समोर आल आहे. जेव्हा तिला मारहाण करण्यात आली तेव्हा तिला दवाखान्यात दाखल करण्यात आल होत. मेडिको लिगल केस म्हणून तक्रार देण्यात आली. मात्र मुलीचा दवाखान्यात मृत्यू झाला होता.
बापावर हत्येचा गुन्हा दाखल
मुलीच्या बरगडी मोडली होती. तिला शॉक लागून दुखापत झाली होती. श्वसनव्यवस्था निकामी झाली होती. यासह गंभीर जखमा असल्याच स्पष्ट झाल होत. चेहऱ्यावर, पायावर आणि गुप्तांगावर जखमा आढळून आल्या होत्या. एवढी गंभीर जखम ही बेड वरून पडून होणार नाही. असा निष्कर्ष काढल्याने बापावर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बापाने बायकोचा राग हा मुलीवर काढला आणि त्यात बापाने मुलीची हत्या केली आहे.
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Ans: मुलगी बेडवरून पडल्याने तिचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली होती.
Ans: पोस्टमॉर्टम अहवालात गंभीर अंतर्गत जखमा आणि मारहाणीच्या खुणा आढळल्यानंतर पोलिसांनी हत्येच्या संशयाने तपास सुरू केला.
Ans: प्राथमिक तपास आणि वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे वडिलांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.