Pune Crime : पुण्यात लॉजिगच्या नावाखाली सुरू होता वेश्या व्यवसाय! चार महिलांची सुटका

द्वारका लॉजिंग अँड बोर्डिंग!
आंबेगाव परिसरात पुणे सातारा रोडवर हा सगळा प्रकार सुरू होता. यामध्ये द्वारका लॉजिंग अँड बोर्डिंग मध्ये या महिलांकडून हा व्यवसाय करून घेतला जात होता. ११ तारखेला सामाजिक सुरक्षा सेलला याची माहिती प्राप्त झाली आणि त्या नंतर पोलिसांनी या ठिकाणी धाड टाकली आणि महिलांना ताब्यात घेतलं आहे.
कसा घेतला महिलांचा शोध ?
ज्यावेळी पोलिसांना ही माहिती मिळाली तेव्हा याची आधी खात्री करण्यात आली होती. गोपनीय बातमीदारामार्फत ही माहीती प्राप्त झाली आणि त्या नंतर पोलिसांनी छापा करायच ठरवलं. सुरुवातीला पोलिसांनी बनावट ग्राहक तयार केले. पैसे देवून शरीर सुख घेण्याच्या बहाण्याने त्यांना पाठविण्यात आल आणि मागून पोलिसांनी छापा टाकला. यामध्ये चार महिला पोलिसांच्या हाती लागल्या आणि या मधील आरोपी ज्यांच्याकडून हा कृत्य करून घेत होता. सचिन गायकवाड (वय २८) याला ताब्यात घेण्यात आल आहे. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आंबेगाव पोलीस ठाण्यात त्याच्या विरोधात बीएनएस १४३ (१) (३) ३ (५) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ans: ही कारवाई आंबेगाव परिसरात झाली.
Ans: पोलिसांनी चार महिलांची सुटका केली.
Ans: सचिन गायकवाड याला ताब्यात घेण्यात आले.