Pune Crime : पुण्यात लॉजिगच्या नावाखाली सुरू होता वेश्या व्यवसाय! चार महिलांची सुटका

पुण्यातील आंबेगाव परिसरातील द्वारका लॉजिंग अँड बोर्डिंगवर पोलिसांनी छापा टाकून चार महिलांची सुटका केली. वेश्याव्यवसाय चालवल्याप्रकरणी सचिन गायकवाड याला ताब्यात घेण्यात आले आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 01:51 PM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
  • सामाजिक सुरक्षा सेलने गोपनीय माहितीच्या आधारे कारवाई केली.
  • पोलिसांनी बनावट ग्राहक पाठवून छापा टाकला.
  • चार महिलांची सुटका करून आरोपीला अटक करण्यात आली.
पुणे: पुणे शहरात अवैध धंद्यांवर पुणे पोलीस कारवाई करत आहेत. शहरात अनेक ठिकाणी लॉजिंग आणि मसाज सेंटरच्या नावाखाली वेश्या व्यवसाय चालवले जातात. अशा अनेक घटना आपण पाहिल्या आहेत. मात्र आंबेगाव परिसरात पोलिसांनी धाड टाकली आणि या मधून चार महिलांची सुटका करण्यात आली आहे. या महिलांकडून वेश्या व्यवसाय करून घेतला जात होता. त्यांची अखेर पोलिसांनी केली सुटका.

द्वारका लॉजिंग अँड बोर्डिंग! 

आंबेगाव परिसरात पुणे सातारा रोडवर हा सगळा प्रकार सुरू होता. यामध्ये द्वारका लॉजिंग अँड बोर्डिंग मध्ये या महिलांकडून हा व्यवसाय करून घेतला जात होता. ११ तारखेला सामाजिक सुरक्षा सेलला याची माहिती प्राप्त झाली आणि त्या नंतर पोलिसांनी या ठिकाणी धाड टाकली आणि महिलांना ताब्यात घेतलं आहे.

कसा घेतला महिलांचा शोध ?

ज्यावेळी पोलिसांना ही माहिती मिळाली तेव्हा याची आधी खात्री करण्यात आली होती. गोपनीय बातमीदारामार्फत ही माहीती प्राप्त झाली आणि त्या नंतर पोलिसांनी छापा करायच ठरवलं. सुरुवातीला पोलिसांनी बनावट ग्राहक तयार केले. पैसे देवून शरीर सुख घेण्याच्या बहाण्याने त्यांना पाठविण्यात आल आणि मागून पोलिसांनी छापा टाकला. यामध्ये चार महिला पोलिसांच्या हाती लागल्या आणि या मधील आरोपी ज्यांच्याकडून हा कृत्य करून घेत होता. सचिन गायकवाड (वय २८) याला ताब्यात घेण्यात आल आहे. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आंबेगाव पोलीस ठाण्यात त्याच्या विरोधात बीएनएस १४३ (१) (३) ३ (५) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही कारवाई पुण्यातील कोणत्या परिसरात झाली?

    Ans: ही कारवाई आंबेगाव परिसरात झाली.

  • Que: पोलिसांनी किती महिलांची सुटका केली?

    Ans: पोलिसांनी चार महिलांची सुटका केली.

  • Que: या प्रकरणात कोणाला ताब्यात घेण्यात आले?

    Ans: सचिन गायकवाड याला ताब्यात घेण्यात आले.

