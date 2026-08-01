वादळी कामगिरी! Commonwealth मध्ये मेडल अन् ‘या’ खेळाडूंचा MP सरकार करणार सन्मान; 25 लाख अन् सरकारी…

कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ मध्ये भारतीय खेळाडू शानदार कामगिरी करत आहे. मध्य प्रदेशच्या खेळाडूंनी केलेल्या शानदार कामगिरीवर राज्याचे क्रीडा मंत्री विश्वास सारंग यांनी त्यांचे कौतुक करत आनंद व्यक्त केला आहे. राज्याची कन्या यामिनी मौर्यहिने ज्युडो प्रकारात आणि अजय बाबू याने वेटलिफ्टिंगमध्ये रौप्य पदक जिंकून मध्य प्रदेशसह संपूर्ण देशाचा गौरव वाढवला आहे.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताचा आणि मध्य प्रदेशचा अभिमान उंचावणाऱ्या खेळाडूंचे कौतुक राज्य सरकारने केला आहे. यामिनी मौर्य आणि अजय बाबू या दोघांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचे बक्षीस देण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच या दोन्ही खेळाडूंना सरकारी नोकरी देणार असल्याचे क्रीडा मंत्री व युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग यांनी जाहीर केले आहे.
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मध्यप्रदेश सरकारने आणि क्रीडा मंत्री विश्वास सारंग यांनी आगामी ‘जनविश्वास कार्यक्रमा’ची घोषणा केली आहे. येत्या ७ ऑगस्टपासून संपूर्ण मध्य प्रदेशात एकाच वेळी या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे. या उपक्रमांतर्गत दर शुक्रवारी राज्याचे मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी थेट जनतेमध्ये जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतील. मध्य प्रदेश सरकार सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी पूर्णपणे समर्पित आहे. शासन आणि प्रशासनाला नागरिकांच्या अधिक जवळ आणणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
यामिनी मौर्य या मध्य प्रदेशच्या रहिवासी आहेत. कठोर मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर टयांनी भारतीय ज्युडो खेळात आपली विशेष ओळख निर्माण केली आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धा २०२६ च्या 57 किलो वजनी गटात अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. अंतिम सामन्यात शानदार खेळ करत तिने रौप्य पदक जिंकले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी देखील त्यांचे कौतुक केले आहे.
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