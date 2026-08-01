Palghar Crime: 8 महिन्यांच्या बाळाला घेऊन माहेरी निघाली अन् घडलं भयंकर; सासऱ्याच्या धक्क्याने सुनेचा जागीच मृत्यू

काय घडलं नेमकं?
गणपत सखाराम पाटील असे प्राचीच्या सासऱ्याचे नाव आहे. सासरा गणपत पाटील हे सतत मानसिक आणि शारीरिक त्रास देत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. या त्रासाला कंटाळून प्राचीचा भाऊ विशाल पाटील गुरुवारी सकाळी तिला माहेरी घेऊन जाण्यासाठी तिच्या सासरी आला होता. त्यावेळी प्राचीची आठ महिन्यांची मुलगी हीने तिचे आजोबा म्हणजेच गणपत पाटील यांच्या खांद्यावर होती. तेव्हा तिने चिमुकलीला सोबत नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सासरे गणपत पाटील यांनी मुलीला देण्यास सक्त नकार दिला. यावरून सासरे आणि सुनेमध्ये जोरदार भांडण सुरु झाला. त्यावेळी रागाच्या भरात गणपत पाटील याने प्राचीला जोरात धक्का दिला. या अचानक मिळालेल्या धक्क्यामुळे प्राचीचा तोल गेला आणि त्या थेट फरशीवर जोरात आपटली. यामुळे तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला. यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
सासरा ताब्यात
प्राचीचा भाऊ विशाल पाटील यांनी तात्काळ पोलिसांत धाव घेतली. त्यांच्या फिर्यादीवरून बोळींज पोलीस ठाण्यात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपी सासरे गणपत पाटील यांना तातडीने ताब्यात घेतले असून त्यांची कसून चौकशी पोलिसांनी सुरू केली आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास पोलीस करत आहे.
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₹32 कोटींसाठी पार्टनरच्या हत्येची सुपारी; उद्योगपतीवर जीवघेणा हल्ला, 7 आरोपी अटकेत
पालघर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कंपनीवर संपूर्ण ताबा मिळवून तब्बल ₹३२ कोटींचा आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी स्वतःच्या पार्टनरच्या हत्येचा कट रचल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. डायमंड इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील जीएसएम फॉइल्स लिमिटेडचे भागीदार मोहनसिंह लक्ष्मणसिंह परमार यांची सुपारी देण्यात आली. त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास करताना वालीव पोलिसांनी मोठा खुलासा करत मुख्य सूत्रधार सागर गिरीश भानुशालीसह सात आरोपींना अटक केली असून, आर्थिक व्यवहार आणि कंपनीवरील वर्चस्वासाठी हा संपूर्ण कट रचल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
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Ans: पालघर जिल्ह्यातील विरार पश्चिमेच्या नारंगी गावात.
Ans: आठ महिन्यांच्या बाळाच्या ताब्यावरून.
Ans: आरोपी सासऱ्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले.