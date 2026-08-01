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Palghar Crime: 8 महिन्यांच्या बाळाला घेऊन माहेरी निघाली अन् घडलं भयंकर; सासऱ्याच्या धक्क्याने सुनेचा जागीच मृत्यू

Updated On: Aug 01, 2026 | 11:33 AM IST
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सारांश

पालघरच्या विरार पश्चिमेतील नारंगी गावात आठ महिन्यांच्या बाळाच्या ताब्यावरून सासरे आणि सुनेमध्ये वाद झाला. वादाच्या भरात सासऱ्याने दिलेल्या धक्क्याने प्राची पाटील (28) फरशीवर आपटून गंभीर जखमी झाल्या आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. पोलिसांनी आरोपी सासऱ्याला ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • आठ महिन्यांच्या बाळाच्या ताब्यावरून सासरे आणि सुनेमध्ये वाद झाला.
  • सासऱ्याच्या धक्क्याने प्राची पाटील फरशीवर आपटून जागीच मृत्युमुखी पडल्या.
  • बोळींज पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून आरोपी सासऱ्याला ताब्यात घेतले.
पालघर: पालघर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विवाहित महिला सततच्या त्रासाला कंटाळून माहेरी निघत होती. त्यावेळी असं काही घडलं की थेट तिचा जीव गेला. घडलेली घटना पालघर जिल्ह्यातील विरार पश्चिमेकडील नारंगी गावातील घटना आहे. मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव प्राची कल्पेश पाटील (वय 28) असे आहे. काय घडलं तिच्या सोबत? जाणून घ्या…

काय घडलं नेमकं?

गणपत सखाराम पाटील असे प्राचीच्या सासऱ्याचे नाव आहे. सासरा गणपत पाटील हे सतत मानसिक आणि शारीरिक त्रास देत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. या त्रासाला कंटाळून प्राचीचा भाऊ विशाल पाटील गुरुवारी सकाळी तिला माहेरी घेऊन जाण्यासाठी तिच्या सासरी आला होता. त्यावेळी प्राचीची आठ महिन्यांची मुलगी हीने तिचे आजोबा म्हणजेच गणपत पाटील यांच्या खांद्यावर होती. तेव्हा तिने चिमुकलीला सोबत नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सासरे गणपत पाटील यांनी मुलीला देण्यास सक्त नकार दिला. यावरून सासरे आणि सुनेमध्ये जोरदार भांडण सुरु झाला. त्यावेळी रागाच्या भरात गणपत पाटील याने प्राचीला जोरात धक्का दिला. या अचानक मिळालेल्या धक्क्यामुळे प्राचीचा तोल गेला आणि त्या थेट फरशीवर जोरात आपटली. यामुळे तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला. यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

सासरा ताब्यात

प्राचीचा भाऊ विशाल पाटील यांनी तात्काळ पोलिसांत धाव घेतली. त्यांच्या फिर्यादीवरून बोळींज पोलीस ठाण्यात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपी सासरे गणपत पाटील यांना तातडीने ताब्यात घेतले असून त्यांची कसून चौकशी पोलिसांनी सुरू केली आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास पोलीस करत आहे.

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₹32 कोटींसाठी पार्टनरच्या हत्येची सुपारी; उद्योगपतीवर जीवघेणा हल्ला, 7 आरोपी अटकेत

पालघर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कंपनीवर संपूर्ण ताबा मिळवून तब्बल ₹३२ कोटींचा आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी स्वतःच्या पार्टनरच्या हत्येचा कट रचल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. डायमंड इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील जीएसएम फॉइल्स लिमिटेडचे भागीदार मोहनसिंह लक्ष्मणसिंह परमार यांची सुपारी देण्यात आली. त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास करताना वालीव पोलिसांनी मोठा खुलासा करत मुख्य सूत्रधार सागर गिरीश भानुशालीसह सात आरोपींना अटक केली असून, आर्थिक व्यवहार आणि कंपनीवरील वर्चस्वासाठी हा संपूर्ण कट रचल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: पालघर जिल्ह्यातील विरार पश्चिमेच्या नारंगी गावात.

  • Que: वाद कशावरून झाला होता?

    Ans: आठ महिन्यांच्या बाळाच्या ताब्यावरून.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: आरोपी सासऱ्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले.

Web Title: Palghar crime tragedy strikes as woman carrying 8 month old baby sets out for her maternal home dies on the spot after being pushed by father in law

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Published On: Aug 01, 2026 | 11:33 AM

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