Bhandara Crime: भंडारा हादरला! मद्यपी मुलाने दिव्यांग वडिलांवर फावड्याने केले सपासप वार; आरोपी अटकेत

Updated On: May 31, 2026 | 09:42 AM IST
सारांश

भंडारा जिल्ह्यातील खरबी येथे दारूच्या नशेत असलेल्या 27 वर्षीय मुलाने घरगुती वादातून आपल्या 65 वर्षीय दिव्यांग वडिलांवर फावड्याने हल्ला करून त्यांची हत्या केली. वाद सोडवण्यासाठी आलेल्या 15 वर्षीय नातेवाईकालाही त्याने जखमी केले. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • घरगुती वादातून मद्यपी मुलाने दिव्यांग वडिलांची फावड्याने हत्या केली.
  • मध्यस्थी करण्यासाठी आलेल्या 15 वर्षीय नातेवाईकावरही हल्ला; तो गंभीर जखमी.
  • मोहाडी पोलिसांनी आरोपी गणेश उर्फ सोनु बावणे याला अटक केली.
भंडारा: भंडारा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घरगुती वादातून एका मद्यपी मुलाने आपल्याच दिव्यांग वडिलांवर फावड्याने सपासपवार करत हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही थरारक घटना भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील खरबी येथे घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

तुकडु बावणे (वय 65) असे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. तुकडू बावणे हे दिव्यांग होते. त्यांचा २७ वर्षीय मुलगा गणेश उर्फ सोनू बावणे याला दारूचे व्यसन होते. घटनेच्या दिवशी आरोपी मुलगा गणेश आणि वडिलांमध्ये कोणत्यातरी कारणावरून जोरदार वाद झाला. दारूच्या नशेत धुंद असलेल्या गणेशचा राग अनावर झाला आणि त्याने घरात असलेल्या फावड्याने आपल्या दिव्यांग वडिलांवर थेट हल्ला चढवला. या जीवघेण्या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

या वादात मध्यस्थी करणाऱ्या १५ वर्षीय नातेवाईक आर्यन बावणे हा मध्यस्थी करण्यासाठी धावला. मात्र नशेत त्याने आर्यनवरही फावड्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात आर्यन गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला तातडीने उपचारासाठी तुमसर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

आरोपी ताब्यात

पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच मोहाडी पोलिसांनी तातडीने आरोपी मुलगा गणेश उर्फ सोनु बावणे (वय 27) याला अटक केली. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कौटुंबिक वादातून आणि दारूच्या व्यसनापायी पोटच्या मुलानं वडिलांचा जीव घेतल्याने खरबी गावासह संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय होते?

    Ans: मृत व्यक्तीचे नाव तुकडु बावणे (वय 65) असे होते.

  • Que: हत्येचे कारण काय होते?

    Ans: घरगुती वाद आणि आरोपीच्या दारूच्या व्यसनामुळे हा प्रकार घडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

  • Que: या घटनेत आणखी कोण जखमी झाला?

    Ans: वाद मिटवण्यासाठी आलेला 15 वर्षीय आर्यन बावणे याच्यावरही फावड्याने हल्ला करण्यात आला असून तो जखमी झाला आहे.

May 31, 2026 | 09:42 AM

