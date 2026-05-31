Bhandara Crime: भंडारा हादरला! मद्यपी मुलाने दिव्यांग वडिलांवर फावड्याने केले सपासप वार; आरोपी अटकेत

काय घडलं नेमकं?
तुकडु बावणे (वय 65) असे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. तुकडू बावणे हे दिव्यांग होते. त्यांचा २७ वर्षीय मुलगा गणेश उर्फ सोनू बावणे याला दारूचे व्यसन होते. घटनेच्या दिवशी आरोपी मुलगा गणेश आणि वडिलांमध्ये कोणत्यातरी कारणावरून जोरदार वाद झाला. दारूच्या नशेत धुंद असलेल्या गणेशचा राग अनावर झाला आणि त्याने घरात असलेल्या फावड्याने आपल्या दिव्यांग वडिलांवर थेट हल्ला चढवला. या जीवघेण्या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
या वादात मध्यस्थी करणाऱ्या १५ वर्षीय नातेवाईक आर्यन बावणे हा मध्यस्थी करण्यासाठी धावला. मात्र नशेत त्याने आर्यनवरही फावड्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात आर्यन गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला तातडीने उपचारासाठी तुमसर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
आरोपी ताब्यात
पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच मोहाडी पोलिसांनी तातडीने आरोपी मुलगा गणेश उर्फ सोनु बावणे (वय 27) याला अटक केली. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कौटुंबिक वादातून आणि दारूच्या व्यसनापायी पोटच्या मुलानं वडिलांचा जीव घेतल्याने खरबी गावासह संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
भंडारा जिल्ह्यातून एक अत्यंत संताप जनक बातमी आणि नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका सोळा वर्षे अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर नराधम आरोपी याने तिचे अश्लील व्हिडिओ बनवून ते पिढी तिच्या कुटुंबीयाच्या मोबाईलवर वायरल केल्याचे देखील केले आहे. विशेष म्हणजे आरोपी हा तिच्या नात्यातीलच असल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा महिलेच्या आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
Ans: मृत व्यक्तीचे नाव तुकडु बावणे (वय 65) असे होते.
Ans: घरगुती वाद आणि आरोपीच्या दारूच्या व्यसनामुळे हा प्रकार घडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
Ans: वाद मिटवण्यासाठी आलेला 15 वर्षीय आर्यन बावणे याच्यावरही फावड्याने हल्ला करण्यात आला असून तो जखमी झाला आहे.