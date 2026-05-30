Jalgaon Crime: साखरपुडा झालेल्या तरुणाचा लॉजमध्ये मृत्यू; अल्पवयीन प्रेयसी बचावली, प्रकरणात नवा ट्विस्ट

काय नेमकं प्रकरण?
रवींद्र मोरे यांचा महिन्याभरापूर्वीच साखरपुडा झाला होता, अशा स्थितीत त्यांनी आणि त्यांच्या प्रेयसीने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल का उचलले, याचे नेमके कारण अद्याप गुलदस्त्यात आहे. मात्र पोलिसांनी आता रवींद्रच्या प्रेयसी विरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केवळ प्रेयसीच नव्हे तर संबंधित लॉजचे मालक सुरज शिंदे आणि व्यवस्थापक नितीन जंजाळ यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
नातेवाईकांचा संताप आणि तीव्र आंदोलन
रवींद्र मोरे यांच्या मृत्यूबाबत त्यांच्या नातेवाइकांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र संशय व्यक्त केला होता. या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास आणि पंचनामा प्रक्रियेस झालेला विलंब यामुळे संतप्त झालेल्या नातेवाइकांनी आणि नागरिकांनी पाचोरा शहरात तीव्र आंदोलन छेडले. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकासह विविध ठिकाणी ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर, शेकडो आंदोलकांचा मोर्चा थेट पाचोरा पोलीस ठाण्यावर धडकला. यावेळी पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स तोडून आंदोलकांनी पोलीस ठाण्याच्या आवारात प्रवेश केला. परिस्थिती इतकी तणावपूर्ण होती की, आंदोलकांनी जळगाव येथे शवविच्छेदन करून आणलेला रवींद्रचा मृतदेह थेट पोलीस ठाण्यात आणला. पोलीस प्रशासनाने लॉजचा मालक आणि व्यवस्थापकाला अटक केल्याची माहिती दिल्यानंतर आणि या प्रकरणाच्या निष्पक्षपाती तपासाचे आश्वासन दिल्यानंतरच हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. सध्या पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाची कसून चौकशी करत आहेत.
