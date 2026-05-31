Zaporizhzhia Attack: जगातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पावर युक्रेनचा ड्रोन हल्ला; भिंतीला पडले भगदाड, अणू संकटाचे सावट

Zaporizhzhia Nuclear Plant Drone Strike : युक्रेन आणि रशिया (Russia and Ukraine war) यांच्यातील युद्ध आता एका अशा वळणावर येऊन ठेपले आहे, जिथून संपूर्ण जगासाठी परतीचा रस्ता उरणार नाही की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. युरोपमधील सर्वात मोठा आणि जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असलेल्या ‘झापोरिझिया’ (Zaporizhzhia Nuclear Power Plant) वर एका विनाशकारी ड्रोन हल्ल्याची नोंद झाली आहे. रशियाची सरकारी अणुऊर्जा कंपनी ‘रोसाटॉम’चे (Rosatom) प्रमुख अलेक्सी लिकाचेव्ह यांनी या हल्ल्याची पुष्टी केली असून, हा हल्ला मानवी इतिहासातील सर्वात धोकादायक लष्करी कारवायांपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे.
शनिवारी दुपारी झापोरिझिया अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या ‘युनिट ६’ ला लक्ष्य करून एक आत्मघातकी ड्रोन हल्ला करण्यात आला. हा हल्ला इतका अचूक होता की, तो थेट प्रकल्पाच्या टर्बाइन हॉलच्या बाहेरील भिंतीवर जाऊन आदळला. या स्फोटामुळे टर्बाइन इमारतीच्या जाड भिंतीला मोठे छिद्र पडले आहे. सुदैवाने, या हल्ल्यात अणुभट्टी (Reactor) किंवा मुख्य उपकरणांचे तात्काळ नुकसान झाले नाही, अन्यथा युरोपमध्ये चेर्नोबिलपेक्षाही मोठी अणुदुर्घटना घडू शकली असती. रशियन वृत्तसंस्था ‘TASS’ नुसार, हा हल्ला अत्यंत विचारपूर्वक आणि अणुप्रकल्पाची सुरक्षा व्यवस्था भेदण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Vidhi Megha Canada : कॅनडात भारतीय लेकीचा करुण अंत; ड्रग्ज डीलरने घरात घुसून 23 वर्षांच्या विधी मेघाला चाकूने संपवले
रोसाटॉमच्या प्रमुखांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा हल्ला करण्यासाठी वापरलेला ड्रोन हा साधासुधा नव्हता. तो ‘फायबर ऑप्टिक्स’ (Fiber Optics) तंत्रज्ञानाद्वारे नियंत्रित केला जात होता. याचा अर्थ असा की, रेडिओ सिग्नल जॅमिंगपासून वाचण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता, ज्यामुळे ड्रोनला अचूकपणे लक्ष्यावर आदळवता आले. यावरून हे स्पष्ट होते की, हा हल्ला चुकून झालेला नसून प्रकल्पाच्या संवेदनशील भागाचे नुकसान करण्यासाठी केलेला एक नियोजनबद्ध कट होता. लिकाचेव्ह यांनी स्पष्ट केले की, युक्रेनियन सैन्य आता सुरक्षिततेच्या सर्व मर्यादा ओलांडत आहे.
🚨🇷🇺 Ukrainian drone strikes Zaporozhye NPP — hole blown in turbine hall wall IAEA demanded immediate access to assess damage. “Attacking nuclear sites is like playing with fire,” IAEA head Rafael Grossi declared. Rosatom confirmed fiber-optic guidance, ruling out accidental… pic.twitter.com/JycNKt4YGA — Sputnik (@SputnikInt) May 30, 2026
credit – social media and Twitter
“हा हल्ला केवळ रशिया किंवा युक्रेनवर नाही, तर तो संपूर्ण मानवतेवर आहे,” अशा शब्दांत लिकाचेव्ह यांनी जागतिक समुदायाला इशारा दिला आहे. झापोरिझिया हा प्रकल्प इतका विशाल आहे की, जर येथील एकाही अणुभट्टीचे नुकसान झाले, तर त्यातून निघणारा किरणोत्सर्ग वाऱ्याच्या वेगाने संपूर्ण युरोप आणि आशियाच्या काही भागांत पसरेल. जे देश या युद्धापासून लांब आहेत, त्यांनाही या किरणोत्सर्गाच्या विळख्यातून वाचणे अशक्य होईल. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीने (IAEA) वारंवार इशारा देऊनही प्रकल्पावर होणारे हे हल्ले थांबताना दिसत नाहीत, ही सर्वात चिंतेची बाब आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Abbottabad Terror Camps: अॅबोटाबाद दहशतीचे नवे केंद्र; ऑपरेशन सिंदूरनंतर लश्कर-ए-तैबाचा हाफिजच्या मेहुण्यासोबत पुन्हा मोठा कट
झापोरिझिया प्रकल्पावर हल्ल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याच महिन्याच्या सुरुवातीला प्रकल्पाच्या किरणोत्सर्ग निरीक्षण प्रयोगशाळेवरही असाच हल्ला झाला होता. वारंवार होणाऱ्या या लष्करी हालचालींमुळे प्रकल्पाची सुरक्षा यंत्रणा आता पूर्णपणे खिळखिळी झाली आहे. जर भविष्यात हल्ला थेट अणुभट्टीच्या ‘कंटेनमेंट’ भागावर झाला, तर जगाला एका महाविनाशाला सामोरे जावे लागेल. जागतिक स्तरावर अनेक देश या हल्ल्यांकडे केवळ ‘प्रादेशिक संघर्ष’ म्हणून पाहत आहेत, परंतु रोसाटॉमच्या मते, जग आता एका ‘न्यूक्लियर टाईम बॉम्ब’वर बसले आहे.
Ans: हा प्रकल्प युक्रेनमध्ये असून तो युरोपमधील सर्वात मोठा आणि जगातील तिसरा सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प आहे. याची ऊर्जा निर्मिती क्षमता प्रचंड असून तो जागतिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे.
Ans: ड्रोन हल्ल्यामुळे युनिट ६ च्या टर्बाइन इमारतीच्या भिंतीला मोठे छिद्र पडले आहे, मात्र मुख्य अणुभट्टी आणि महत्त्वपूर्ण उपकरणे सध्या सुरक्षित आहेत.
Ans: जर या हल्ल्यामुळे अणुभट्टी फुटली किंवा किरणोत्सर्ग झाला, तर संपूर्ण युरोपमध्ये आरोग्य आणीबाणी निर्माण होऊन लाखो लोकांचे प्राण धोक्यात येऊ शकतात.