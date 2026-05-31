Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

US Strike Oman : ओमानच्या आखातात अमेरिकेची मोठी कारवाई; इराणच्या दिशेने जाणाऱ्या जहाजावर हल्ला

Updated On: May 31, 2026 | 09:28 AM IST
जाहिरात
सारांश

US Strike Oman : ओमानच्या आखातात अमेरिकेने मोठी कारवाई केली आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी नाकेबंदी तोडल्याचा आरोपावरुन एका व्यापारी जहाजाला लक्ष्य करण्यात आले. जहाजाला वारंवार इशारा देऊनही दिशा आणि वेग बदलण्यात आला नाही. यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता ही कारवाई करण्यात आली.

US Strike Oman

US Strike Oman : ओमानच्या आखातात अमेरिकेची मोठी कारवाई; इराणच्या दिशेने जाणाऱ्या जहाजावर हल्ला (फोटो सौजन्य: एक्स/@Irantimes01)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ओमानच्या आखातात अमेरिकेचा व्यापारी जहाजावर हल्ला
  • सागरी नाकेबंदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप
  • जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?
US Strike Oman: वॉशिंग्टन : पश्चिम आशियातील तणावच्या पार्श्वभूमीवर ओमानच्या आखातात एका व्यापारी जहाजावर अमेरिकेने हल्ला केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गँबियाचा झेंडा असलेले जहाज इराणच्या दिशेने जात होते आणि वांरवार इशारे देऊनही थांबले नाही. यामुळे अमेरिकेने ही कारवाई केली असल्याचे म्हटले.

SU-57 Deal : आता पाकिस्तानची खैर नाही! भारताला रशियाची ‘सुपरपॉवर’ ऑफर; चीनचीही उडाली झोप

काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, गँबियाचा झेंडा असलेले जहाज इराणच्या दिशेने वेगाने सरकत होते. आंतरराष्ट्रीय नाकेबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे लक्षात येताच जहाजाला २० वेळा थांबण्याचा इशारा दिला. परंतु जहाज न थांबता तसेच वेगाने पुढे सरकत होते. यामुळे अमेरिकने M/V Liam Star या जहाजावर कठोर कारवाई केली.

अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडच्या माहितीनुसार, जहाज आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात रडारवर आढळले होते. जहाजाला रेडिओ संदेश पाठवून वारंवार थांबण्याचा इशारा देण्यात आला. मात्र, जहाजाने दिशा आणि वेग बदलला नाही. यामुळे अमेरिकेने तातडीने पावले उचलत कारवाई केली.

जहाजाचे इंजिन रुम उद्ध्वस्त

माहितीनुसार, अमेरिकन सैनिकांनी जहाजाच्या इंजिन रुमला लक्ष्य करत हेलफाय मिसाईल डागले. या हल्ल्यामुळे जहाजाचे इंजिन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. जहाज समुद्राच्या मध्यभागीच अडकले आहे.

अमेरिकेचा कडक इशारा

दरम्यान अमेरिका इराणमध्ये युद्धबंदी लागू असली तर होर्मुझ आणि आसपासच्या सागरी क्षेत्रातील नाकेबंदी कायम असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याचा संशय असलेल्या जहाजांवर बारकाईने लक्ष्य ठेवले जात आहे. अमेरिकन सैन्याने सागरी सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत केली आहे.

आतापर्यंत अमेरिकन लष्कराने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ५ व्यापारी जहाजांना निकामी केले आहे. नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तब्बल ११६ जहाजांना रोखून धरले आहे. व्यापारी जहाजांच्या आडून इराणला गुप्तपणे मदत पोहचवली जात असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे.

अमेरिका इराण तणाव

२८ फेब्रुवारी पासून सुरु झालेला अमेरिका इराण संघर्ष (US Iran Conflict) काही थांबण्याचे नाव घेईना. या संघर्षामुळे पुन्हा जागतिक बाजारपेठेत इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जगभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत.


UN Blacklist : दहशतवादी संघटनांच्या यादीत रशिया-इस्रायल? UN च्या ‘या’ निर्णयाने जग हादरलं

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने ओमानच्या आखातात हल्ला का केला?

    Ans: अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय सागरी नाकेबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जहाजावर ओमानच्या आखातात हल्ला केला.

  • Que: अमेरिकने किती जहाजांवर कारवाई केली आहे?

    Ans: अमेरिकन लष्कराने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ५ व्यापारी जहाजांना निकामी केले आहे. नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तब्बल ११६ जहाजांना रोखून धरले आहे.

Web Title: Us strike oman iran bound ship in gulf of oman

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 09:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zaporizhzhia Attack: जगातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पावर युक्रेनचा ड्रोन हल्ला; भिंतीला पडले भगदाड, अणू संकटाचे सावट
1

Zaporizhzhia Attack: जगातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पावर युक्रेनचा ड्रोन हल्ला; भिंतीला पडले भगदाड, अणू संकटाचे सावट

Tiffany Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलीचे राजस्थान कनेक्शन? ताजमहाल पाहून टिफनी ट्रम्प थेट जैसलमेरला रवाना; कारण आले समोर
2

Tiffany Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलीचे राजस्थान कनेक्शन? ताजमहाल पाहून टिफनी ट्रम्प थेट जैसलमेरला रवाना; कारण आले समोर

India-Myanmar Ties: म्यानमारचे राष्ट्रपती 5 दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर; दिल्ली ते मुंबईपर्यंत व्यापार आणि सुरक्षेवर होणार मोठे करार
3

India-Myanmar Ties: म्यानमारचे राष्ट्रपती 5 दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर; दिल्ली ते मुंबईपर्यंत व्यापार आणि सुरक्षेवर होणार मोठे करार

Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत
4

Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Summer Special : आंब्यांचा सीजन संपायच्या आत घरी बनवा ‘मँगो रसमलाई’, याची चव कुटुंबातील सर्वांनाच करेल खुश

Summer Special : आंब्यांचा सीजन संपायच्या आत घरी बनवा ‘मँगो रसमलाई’, याची चव कुटुंबातील सर्वांनाच करेल खुश

May 31, 2026 | 09:30 AM
US Strike Oman : ओमानच्या आखातात अमेरिकेची मोठी कारवाई; इराणच्या दिशेने जाणाऱ्या जहाजावर हल्ला

US Strike Oman : ओमानच्या आखातात अमेरिकेची मोठी कारवाई; इराणच्या दिशेने जाणाऱ्या जहाजावर हल्ला

May 31, 2026 | 09:21 AM
Mumbai News: मुंबईमध्ये ४० अंशांपुढील दिवस वाढणार! २०४० पर्यंत ४० अंश पार करणाऱ्या दिवसांत होणार मोठी वाढ

Mumbai News: मुंबईमध्ये ४० अंशांपुढील दिवस वाढणार! २०४० पर्यंत ४० अंश पार करणाऱ्या दिवसांत होणार मोठी वाढ

May 31, 2026 | 09:18 AM
Chanakya Niti: विद्यार्थ्यांमध्ये असायला हवेत ‘हे’ ५ गुण; यशाचे शिखर गाठण्यासाठी आचार्य चाणक्यांचे मोलाचे सूत्र!

Chanakya Niti: विद्यार्थ्यांमध्ये असायला हवेत ‘हे’ ५ गुण; यशाचे शिखर गाठण्यासाठी आचार्य चाणक्यांचे मोलाचे सूत्र!

May 31, 2026 | 09:16 AM
Shukra Nakshatra Gochar 2026: ज्येष्ठ पौर्णिमेला शुक्र पुनर्वसू नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या जीवनात येणार सुख समृद्धी

Shukra Nakshatra Gochar 2026: ज्येष्ठ पौर्णिमेला शुक्र पुनर्वसू नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या जीवनात येणार सुख समृद्धी

May 31, 2026 | 09:00 AM
काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral

काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral

May 31, 2026 | 08:57 AM
साऊंडच्या दुनियेत नवा धमाका! 55dB नॉईज कँसलेशनसह Vivo चे नवीन ईअरबड्स लाँच… 55 तासांपर्यंत चालणार बॅटरी

साऊंडच्या दुनियेत नवा धमाका! 55dB नॉईज कँसलेशनसह Vivo चे नवीन ईअरबड्स लाँच… 55 तासांपर्यंत चालणार बॅटरी

May 31, 2026 | 08:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM