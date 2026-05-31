US Strike Oman : ओमानच्या आखातात अमेरिकेची मोठी कारवाई; इराणच्या दिशेने जाणाऱ्या जहाजावर हल्ला

मिळालेल्या माहितीनुसार, गँबियाचा झेंडा असलेले जहाज इराणच्या दिशेने वेगाने सरकत होते. आंतरराष्ट्रीय नाकेबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे लक्षात येताच जहाजाला २० वेळा थांबण्याचा इशारा दिला. परंतु जहाज न थांबता तसेच वेगाने पुढे सरकत होते. यामुळे अमेरिकने M/V Liam Star या जहाजावर कठोर कारवाई केली.
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडच्या माहितीनुसार, जहाज आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात रडारवर आढळले होते. जहाजाला रेडिओ संदेश पाठवून वारंवार थांबण्याचा इशारा देण्यात आला. मात्र, जहाजाने दिशा आणि वेग बदलला नाही. यामुळे अमेरिकेने तातडीने पावले उचलत कारवाई केली.
माहितीनुसार, अमेरिकन सैनिकांनी जहाजाच्या इंजिन रुमला लक्ष्य करत हेलफाय मिसाईल डागले. या हल्ल्यामुळे जहाजाचे इंजिन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. जहाज समुद्राच्या मध्यभागीच अडकले आहे.
दरम्यान अमेरिका इराणमध्ये युद्धबंदी लागू असली तर होर्मुझ आणि आसपासच्या सागरी क्षेत्रातील नाकेबंदी कायम असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याचा संशय असलेल्या जहाजांवर बारकाईने लक्ष्य ठेवले जात आहे. अमेरिकन सैन्याने सागरी सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत केली आहे.
आतापर्यंत अमेरिकन लष्कराने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ५ व्यापारी जहाजांना निकामी केले आहे. नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तब्बल ११६ जहाजांना रोखून धरले आहे. व्यापारी जहाजांच्या आडून इराणला गुप्तपणे मदत पोहचवली जात असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे.
२८ फेब्रुवारी पासून सुरु झालेला अमेरिका इराण संघर्ष (US Iran Conflict) काही थांबण्याचे नाव घेईना. या संघर्षामुळे पुन्हा जागतिक बाजारपेठेत इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जगभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत.
🇺🇸 US forces fired a missile at a ship in the Gulf of Oman after it allegedly ignored warnings and attempted to bypass the US naval blockade. pic.twitter.com/SNz1mZ4zfA — Ebrahim Zolfaghari (@Irantimes01) May 31, 2026
Ans: अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय सागरी नाकेबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जहाजावर ओमानच्या आखातात हल्ला केला.
Ans: अमेरिकन लष्कराने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ५ व्यापारी जहाजांना निकामी केले आहे. नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तब्बल ११६ जहाजांना रोखून धरले आहे.