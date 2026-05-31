Pavai Crime: पित्याचा क्रूर चेहरा! ४ वर्षीय चिमुकला दुधासाठी रडला आणि जन्मदात्या पित्याने भिंतीवर आपटला

Crime News : बोगस डॉक्टरला खामगाव येथून ठोकल्या बेड्या; यवत पोलिसांची मोठी कारवाई
नेमकं काय घडलं?
या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या मुलाचे नाव यश सिंग (वय ४) असे आहे. आरोपी वडिलांचे नाव राजेश प्रकाश सिंग आहे. राजेश हा पवईतील गौतमनगर- मोरारजीनगर परिसरात आपल्या कुटुंबासह वास्तव्यास आहे. शुक्रवारी रात्री आणि शनिवारी सकाळच्या सुमारास यश हा भूक लागल्याने दुधासाठी हट्ट करत रडत होता. यामुळे राजेश संतापला. त्याने संतापून आपल्याला मुलाला बेदम मारहाण केली.
आरोपीने आधी मुलाला उचलून भिंतीवर आपटले. त्यानंतर त्याचे डोके फरशीवर आढळले आणि यश गंभीर जखमी झाला. मुलाची प्रकृती बिघडल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याला तातडीने जवळील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरू असतानाच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
या घटनेची माहिती मिळताच आरोपीच्या बहिणीला मिळाल्यानंतर तिने तातडीने पोलिसांना याबाबत कळवले. माहिती मिळताच पवई पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी राजावाडी रुग्णालयात पाठवला. शवविच्छेदन अहवालानंतर मुलाच्या मृत्यूमागील नेमके कारण अधिक स्पष्ट होणार आहे. पोलिसांनी आरोपी राजेश सिंग यांच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून त्याला अटक केली आहे. या घटनेनें परिसरात संताप आणि हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
