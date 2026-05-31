Pavai Crime: पित्याचा क्रूर चेहरा! ४ वर्षीय चिमुकला दुधासाठी रडला आणि जन्मदात्या पित्याने भिंतीवर आपटला

Updated On: May 31, 2026 | 08:11 AM IST
सारांश

मुंबईच्या पवई परिसरात भूक लागल्याने आणि दुधासाठी रडणाऱ्या 4 वर्षीय यश सिंग या चिमुकल्याची त्याच्या जन्मदात्या पित्यानेच हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रागाच्या भरात मुलाला भिंतीवर आणि फरशीवर आपटल्याने त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी आरोपी वडिलांना अटक केली आहे.

  • दुधासाठी रडणाऱ्या 4 वर्षीय मुलाला वडिलांनी बेदम मारहाण केल्याचा आरोप.
  • मुलाला भिंतीवर आणि फरशीवर आपटल्याने गंभीर दुखापत होऊन मृत्यू.
  • पवई पोलिसांनी आरोपी वडिलांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून अटक केली.
मुंबई: मुंबई येथील पवई परिसरातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. ४ वर्षीय चिमुकल्याला भूक लागल्याने तो दुधासाठी रडत होता. याच रडण्याला कंटाळून जन्मदात्या पित्यानेच त्याला भिंतीवर आणि फरशीवर आपटून निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे पवई परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

नेमकं काय घडलं?

या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या मुलाचे नाव यश सिंग (वय ४) असे आहे. आरोपी वडिलांचे नाव राजेश प्रकाश सिंग आहे. राजेश हा पवईतील गौतमनगर- मोरारजीनगर परिसरात आपल्या कुटुंबासह वास्तव्यास आहे. शुक्रवारी रात्री आणि शनिवारी सकाळच्या सुमारास यश हा भूक लागल्याने दुधासाठी हट्ट करत रडत होता. यामुळे राजेश संतापला. त्याने संतापून आपल्याला मुलाला बेदम मारहाण केली.

आरोपीने आधी मुलाला उचलून भिंतीवर आपटले. त्यानंतर त्याचे डोके फरशीवर आढळले आणि यश गंभीर जखमी झाला. मुलाची प्रकृती बिघडल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याला तातडीने जवळील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरू असतानाच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

या घटनेची माहिती मिळताच आरोपीच्या बहिणीला मिळाल्यानंतर तिने तातडीने पोलिसांना याबाबत कळवले. माहिती मिळताच पवई पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी राजावाडी रुग्णालयात पाठवला. शवविच्छेदन अहवालानंतर मुलाच्या मृत्यूमागील नेमके कारण अधिक स्पष्ट होणार आहे. पोलिसांनी आरोपी राजेश सिंग यांच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून त्याला अटक केली आहे. या घटनेनें परिसरात संताप आणि हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत मुलाचे नाव काय होते?

    Ans: मृत मुलाचे नाव यश सिंग (वय 4) असे होते.

  • Que: मुलाच्या मृत्यूला कारणीभूत काय ठरले?

    Ans: दुधासाठी रडत असल्याच्या रागातून वडिलांनी त्याला भिंतीवर व फरशीवर आपटल्याने त्याचा मृत्यू झाला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पवई पोलिसांनी आरोपी राजेश सिंग याच्याविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे.

