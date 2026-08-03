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TDRF Jawan Vikas Gore: आणखी एक बळी! रस्त्यावरील खड्ड्याने हिरावला TDRF जवानाचा जीव; भिवंडी दुर्घटनेतील बचाववीर काळाच्या पडद्याआड

Updated On: Aug 03, 2026 | 01:29 PM IST
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सारांश

TDRF Jawan Vikas Gore: भिवंडीतील इमारत दुर्घटनेत अनेकांचे प्राण वाचवणारे TDRF जवान विकास गोरे यांचा शहापूरमध्ये रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे झालेल्या अपघातात मृत्यू झाला. दरम्यान, भिवंडी-ठाणे मार्गावरील आणखी एका खड्ड्यामुळे झालेल्या अपघातात ४६ वर्षीय महिलेचाही मृत्यू झाल्याने रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

आणखी एक बळी! रस्त्यावरील खड्ड्याने हिरावला TDRF जवानाचा जीव; भिवंडी दुर्घटनेतील बचाववीर काळाच्या पडद्याआड

आणखी एक बळी! रस्त्यावरील खड्ड्याने हिरावला TDRF जवानाचा जीव; भिवंडी दुर्घटनेतील बचाववीर काळाच्या पडद्याआड

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विस्तार
  • भिवंडी दुर्घटनेतील जीव वाचवणाऱ्या TDRF जवानाचा खड्ड्यामुळे मृत्यू
  • विकास गोरे यांची दुर्दैवी अखेर
  • रस्त्यावरील खड्ड्याने हिरावला TDRF जवानाचा जीव
TDRF Jawan Vikas Gore News Marathi: दोन दिवसांपूर्वीच भिवंडीतील चार मजली इमारत कोसळल्याची घटना घडली होती. मात्र आज (3 ऑगस्ट 2026) झालेल्या भीषण दुर्घटनेत अनेक नागरिकांचे प्राण वाचवणारे TDRF जवान विकास गोरे (TDRF Jawan Vikas Gore) यांचे रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे झालेल्या अपघातात निधन झाले आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे राज्यभरातून हळहळ व्यक्त होत असून, रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत प्रशासनावर तीव्र टीका होत आहे.

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हिरावला TDRF जवानाचा जीव

काही दिवसांपूर्वी भिवंडीतील चार मजली इमारत कोसळून १० जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर TDRFचे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले होते. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या अनेकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात विकास गोरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र, कर्तव्य बजावत असलेल्या या जवानाचा मृत्यू अत्यंत दुर्दैवी परिस्थितीत झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, विकास गोरे हे कामावर जात असताना शहापूर तालुक्यातील भारंगी नदी परिसरातील रस्त्यावर मोठ्या खड्ड्यात त्यांच्या बुलेट दुचाकीचा तोल गेला. खड्ड्यात जोरात धडक बसल्याने ते रस्त्यालगतच्या सुरक्षा भिंतीवर आदळले. या अपघातात त्यांना गंभीर दुखापत झाली होती. उपचार सुरू असताना सोमवार (३ ऑगस्ट) रोजी त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनामुळे TDRF तसेच स्थानिक प्रशासनात शोककळा पसरली आहे.

खड्ड्यामुळे महिलेचाही बळी

दरम्यान, भिवंडी-ठाणे मार्गावरील राहनाळ येथेही रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे आणखी एक जीव गेला. सुनीता पाल (वय ४६) या पती अक्षयलाल यांच्यासोबत दुचाकीवरून अंजूरफाटा परिसरातून परतत असताना काँक्रीट रस्त्यावरील खड्ड्याचा अंदाज न आल्याने दुचाकी घसरली. या अपघातात अक्षयलाल रस्त्याच्या कडेला पडले, तर सुनीता पाल रस्त्याच्या मध्यभागी पडल्या. त्याचवेळी मागून येणाऱ्या ट्रकने त्यांना चिरडल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात त्यांचे पती जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास नारपोली पोलीस करत आहेत.

नागरिकांचा संताप

अल्पावधीतच रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे दोन गंभीर अपघात होऊन दोन जणांचा मृत्यू झाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Web Title: Tdrf jawan vikas gore dies in pothole accident after saving lives in bhiwandi building collapse

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Published On: Aug 03, 2026 | 01:29 PM

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