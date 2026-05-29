Bihar News : मुलाच्या शाैचावरुन वाद; लोखंडी राॅडने मारहाण करत महिलेला केले ठार, परिसरात तणावाचे वातावरण

बारामतीत पोलिसांचा मोठा प्रहार! जिममधील तरुणांना विकले जाणारे ‘टर्मिन’ इंजेक्शन जप्त; ८३ हजारांच्या मुद्देमालासह एकाला अटक
सदर घटना भोरे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील महारादूर गावात घडल्याची माहिती आहे. मृत महिलेची ओळख गावचे निवासी सुनील चाैहान यांची पत्नी सुमन देवी अशी पटली आहे. स्थानिकांनी घटनेस्थळी पोलिस उशीराने दाखल झाल्याचा आरोप केला. यावेळी रस्त्यावर प्रशासनविरोधात मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शने करण्यात आली. लोकांनी पोलिसांवर दगडफेक देखील केली ज्यात पोलिस ठाण्याच्या काही वाहनांचे नुकसान झाले. यात पोलिसांच्या वाहनाच्या चालक देखील गंभीर जखमी झाला.
या प्रदर्शनाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीचार्ज केल्याचे सांगितले जात आहे ज्यानंतर प्रदर्शनकर्ते पळून निघून गेले. घटनेविषयी सांगण्यात आलंय की, सुनील चाैहान याच्या घरामागेच आरोपी आतिश चौहानचे शेत होते. सकाळी जेव्हा तो आपल्या शेतात गेला तेव्हा तिथे घाण पाहून तो संतापला आणि त्याने सुनील चाैहानच्या कुटुंबातील मुलांवर शेतात शाैच करण्याचा आरोप लावला. हा वाद पुढे इतका वाढला की आरोपीने सुमन देवीच्या डोक्यावर लोखंडी सळईने वार केला. हा वार इतका जबरदस्त होता की यात सुमनचा जागीच मृत्यू झाला. तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते जिथे डाॅक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.
Crime News: पिसे बंधूंच्या मटकाबुकीवर निर्भया पथकाची धाड, माजी नगराध्यक्षांच्या मुलासह सहाजण ताब्यात
घटनेनंतर आरोपी आतिश चौहानला ग्रामस्थांनी पोलिसांच्या स्वाधीन केले. स्थानिकांचा आरोप होता की, घटनेची माहिती दिल्यानंतरही पोलिस वेळेत घटनेस्थळी दाखल झाले नाही ज्यामुळे लोकांनी आक्रोश करत रस्त्यावर घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली. दरम्यान घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी मृतदेहाला आपल्या ताब्यात घेतले. पुढील कारवाईसाठी मृतदेहाला गोपालगंजच्या एका रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलंय. रिपोर्ट्स आल्यानंतरच पोलिस पुढील कारवाई करतील. सध्या प्रशासनाने नागरिकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे. गावात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे वृत्त आहे.