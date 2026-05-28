प्रपोजच्या बहाण्याने बोलावलं अन् रचला हत्येचा कट, बंगळूरुत प्रेयसीने प्रियकराला जिवंत जाळल्याने खळबळ

Pune Nasrapur Case : नसरापूर प्रकरणाला वेग! 15 दिवसांत चार्जशीट, 28 दिवसांत भीमराव कांबळे विरोधात आरोप निश्चित
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेचे नाव प्रेरणा (27) आहे, ती एका टेलीकॉम स्टोरमध्ये काम करते. प्रेरणा तिचा प्रियकर किरणसोबत (27) मागील एक वर्षापासून रिलेशनशिपमध्ये होती. मागील काही काळापासून दोघांमध्ये मतभेद होत होते. प्रेरणाची तक्रार होती की किरण तिला दुर्लक्ष करत होता. लग्नालाही त्याचा नकार होता. याच गोष्टीवरुन राग धरत प्रेरणाने प्रियकर किरणच्या हत्येचा कट रचला.
घरी बोलावून केली हत्या
मंगळवारी प्रेरणाने किरणला दुपारच्या सुमारास आपल्या घरी बोलवून घेतले. घरी प्रेरणा एकटीच होती. काहीवेळ गप्पा मारल्यानंतर तिने अचानक किरणच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली आणि खुर्चीवर बसवून ती त्याचे हात पाय बांधू लागली. जेव्हा किरणने या गोष्टीचा विरोध केला तेव्हा प्रेरणाने याला विदेशी प्रपोजलचे कारण सांगितले. प्रेरणाने आधीच घरी पेट्रोल आणि केरोसिन आणून ठेवले होते. तिने ते प्रियकराच्या अंगावर ओतले आणि आग लावत त्याला जिवंतच जाळून टाकले. माहितीनुसार, तिने ही घटना तिच्या फोनच्या कॅमेरातही कैद करुन घेतली.
पोलिसांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात महिलेने प्रियकराला जाळून मारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरोपी या गोष्टीवरुन नाराज होती की प्रियकर तिला इग्नोर करत आहे. घटना बंगळूरच्या बिदरहल्ली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अंजनानगर परिसरात घडली. पोलिसांनी आरोपी महिलेला ताब्यात घेतले असून घटनेचा तपास सुरु आहे. किरणच्या कुटुंबियांना घटनेची माहिती दिल्यानंतरच घटनेची पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.