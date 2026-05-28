प्रपोजच्या बहाण्याने बोलावलं अन् रचला हत्येचा कट, बंगळूरुत प्रेयसीने प्रियकराला जिवंत जाळल्याने खळबळ

Updated On: May 28, 2026 | 02:41 PM IST
सारांश

Bengaluru Crime News : घरी बोलावलं, खुर्चीवर बसवून हात-पाय बांधले, डोळ्यावर पट्टी बांधली अन् मग पेट्रोल ओतून प्रियकराची केली हत्या. बंगळूरीतील घटनेने परिसरात खळबळ माजवली असून हत्येचे कारण चक्रावणारं.

(फोटो सौजन्य: AI Created)

विस्तार
  • प्रेमसंबंधातील वाढत्या मतभेदांमुळे घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने बंगळुरू हादरले आहे.
  • विश्वासाच्या नावाखाली आखलेल्या एका प्लॅनने तरुणाच्या आयुष्याचा भीषण शेवट घडवला.
  • पोलिस तपासात समोर आलेल्या काही तपशीलांमुळे या प्रकरणाने सोशल मिडियावर मोठी चर्चा रंगवली आहे.
कर्नाटकातील बंगळूरत मंगळवारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रेयसीने प्रियकराच्या हत्येचा फुल प्रुफ प्लॅन बनवला आणि निर्दयपणे जिवंत जाळतच त्याची हत्या केली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून आरोपी महिलेला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. मुख्य म्हणजे महिलेने या घटनेचा व्हिडिओ देखील आपल्या फोनमध्ये कैद करुन ठेवला आहे. घटनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेचे नाव प्रेरणा (27) आहे, ती एका टेलीकॉम स्टोरमध्ये काम करते. प्रेरणा तिचा प्रियकर किरणसोबत (27) मागील एक वर्षापासून रिलेशनशिपमध्ये होती. मागील काही काळापासून दोघांमध्ये मतभेद होत होते. प्रेरणाची तक्रार होती की किरण तिला दुर्लक्ष करत होता. लग्नालाही त्याचा नकार होता. याच गोष्टीवरुन राग धरत प्रेरणाने प्रियकर किरणच्या हत्येचा कट रचला.

घरी बोलावून केली हत्या

मंगळवारी प्रेरणाने किरणला दुपारच्या सुमारास आपल्या घरी बोलवून घेतले. घरी प्रेरणा एकटीच होती. काहीवेळ गप्पा मारल्यानंतर तिने अचानक किरणच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली आणि खुर्चीवर बसवून ती त्याचे हात पाय बांधू लागली. जेव्हा किरणने या गोष्टीचा विरोध केला तेव्हा प्रेरणाने याला विदेशी प्रपोजलचे कारण सांगितले. प्रेरणाने आधीच घरी पेट्रोल आणि केरोसिन आणून ठेवले होते. तिने ते प्रियकराच्या अंगावर ओतले आणि आग लावत त्याला जिवंतच जाळून टाकले. माहितीनुसार, तिने ही घटना तिच्या फोनच्या कॅमेरातही कैद करुन घेतली.

पोलिसांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात महिलेने प्रियकराला जाळून मारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरोपी या गोष्टीवरुन नाराज होती की प्रियकर तिला इग्नोर करत आहे. घटना बंगळूरच्या बिदरहल्ली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अंजनानगर परिसरात घडली. पोलिसांनी आरोपी महिलेला ताब्यात घेतले असून घटनेचा तपास सुरु आहे. किरणच्या कुटुंबियांना घटनेची माहिती दिल्यानंतरच घटनेची पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

 

Published On: May 28, 2026 | 02:34 PM

