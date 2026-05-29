Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • 29th May 2026 Live Breaking News Marathi Maharashtra National International Petrol Diesel Price Hike Marathi News

Maharashtra Breaking News Updates Today: व्यावसायिक गॅस महागला, पण घरगुती LPG बाबत सरकारचा मोठा दिलासा!

Updated On: May 29, 2026 | 09:40 AM
जाहिरात
सारांश

Maharashtra Breaking News: या जागतिक संकटामुळे भारतातील व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या (Commercial LPG Cylinder) किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. पुरवठा विस्कळीत झाल्याचा फटका व्यावसायिक क्षेत्राला बसत असल्याने हॉटेल व्यावसायिक आणि लहान व्यापाऱ्यांचे बजेट कोलमडले आहे.

LIVE
Maharashtra Breaking News Updates Today:

Maharashtra Breaking News Updates Today

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

  • 29 May 2026 09:40 AM (IST)

    29 May 2026 09:40 AM (IST)

    Free Fire Max: नव्या ईव्हेंटमध्ये मोफत मिळणार BAA मास्क आणि गोल्ड रॉयल व्हाउचर

    Free Fire Max Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये सध्या गेमर्ससाठी एक नवीन ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटचं नाव रॅम प्रोटोकॉल असं आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना प्रीमियम हेड मास्क आणि गोल्ड रॉयल वाउचर प्रमुख रिवॉर्ड स्वरुपात क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच या ईव्हेंटमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्लेअर्सना वेपन लूट क्रेट देखील मिळणार आहे, ज्याच्या मदतीने बंदूकीची शक्ती कितीतरी पटीने वाढवली जाऊ शकते. यासोबतच, बंदूकीला नवीन लूक देखील दिला जाऊ शकतो. जर तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि तुम्हाला मोफत गेमिंग वस्तू मोफत मिळवायच्या असतील तर हा ईव्हेंट तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

  • 29 May 2026 09:20 AM (IST)

    29 May 2026 09:20 AM (IST)

    Delhi AC Blast: वरिष्ठ निवृत्त IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार यांचा एसीच्या स्फोटामुळे लागलेल्या आगीत दुर्दैवी मृत्यू

    Delhi AC Blast:   देशाच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक वर्तुळातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी बातमी समोर आली आहे. जागतिक बँकेचे (World Bank) माजी कार्यकारी संचालक आणि भारतीय स्पर्धा आयोगाचे (CCI) पहिले अध्यक्ष राहिलेले वरिष्ठ निवृत्त आयएएस (IAS) अधिकारी धनेंद्र कुमार यांचे दिल्लीत राहत्या घरी लागलेल्या आगीत दुर्दैवी निधन झाले. या भीषण अपघातामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे.

    मिळालेल्या माहितीनुसार, ही अत्यंत दुर्दैवी दुर्घटना दक्षिण दिल्लीतील हौज खास (Hauz Khas) येथील त्यांच्या निवासस्थानी बुधवारी रात्री घडली. प्राथमिक अंदाजानुसार, त्यांच्या घरातील एअर कंडिशनरचा (AC) अचानक अत्यंत भीषण स्फोट झाला. हा स्फोट इतका तीव्र होता की, काही वेळातच संपूर्ण खोलीत मोठी आग पसरली. या आगीत गंभीररीत्या होरपळल्यामुळे धनेंद्र कुमार यांचा मृत्यू झाला.

  • 29 May 2026 09:10 AM (IST)

    29 May 2026 09:10 AM (IST)

    Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव राहण्याची शक्यता

    India Share Market Update: अमेरिका-इराण शांतता कराराबाबत सुरु असलेल्या चर्चांमुळे गुंतवणूकदारांनी सावध भुमिका घेतली आहे. या परिस्थितीचा विचार करता आज शुक्रवारी, २९ मे रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास १०९ पॉइंट्सच्या डिस्काउंटवर, सुमारे २३,८८७ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.

  • 29 May 2026 09:00 AM (IST)

    29 May 2026 09:00 AM (IST)

    Vidarbha Weather Update: विदर्भात उष्णतेच्या लाटेत पावसाचा 'येलो अलर्ट' 

    Vidarbha Weather Update: 

    विदर्भातील नागरिकांना लवकरच तीव्र उष्णतेपासून मोठा दिलासा मिळण्याचे संकेत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण विदर्भाला उष्णतेच्या लाटेने (Heat Wave) ग्रासले असतानाच, आता हवामान विभागाने राज्यातील काही भागांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.

    विदर्भातील आजचे तापमान आणि स्थिती: राज्यात एका बाजूला पावसाचे संकेत असले, तरी काही जिल्ह्यांत अद्यापही तीव्र उष्णता कायम आहे.  विदर्भातील अकोला, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये तापमान ४४ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले आहे.चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये पुढील काही काळ उष्णतेची तीव्रता अशीच कायम राहणार आहे.सध्या देशातील सर्वाधिक उच्चांकी तापमानाची नोंद राजस्थानमधील श्रीगंगानगर येथे झाली असून, तेथे पारा तब्बल ४८.२ अंश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे.

  • 29 May 2026 08:55 AM (IST)

    29 May 2026 08:55 AM (IST)

    FIFA World Cup 2026 पूर्वी उत्तर अमेरिकेत हाय-अलर्ट!

    Fifa World Cup 2026 Ebola Travel Rules : क्रीडा विश्वातील सर्वात मोठा महाकुंभ म्हणजेच फिफा विश्वचषक २०२६ (FIFA World Cup 2026) सुरू होण्यासाठी आता काहीच अवधी शिल्लक राहिला आहे. उत्तर अमेरिका खंडातील तीन मोठे देश अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या ऐतिहासिक स्पर्धेचे यजमानपद भूषवत आहेत. जगभरातून लाखो फुटबॉल रसिक, पर्यटक आणि खेळाडू या तीन देशांमध्ये दाखल होणार आहेत. परंतु, या आनंदाच्या वातावरणात आता एका महाभयंकर विषाणूचे सावट निर्माण झाले आहे. आफ्रिकेत वेगाने पसरणाऱ्या इबोला (Ebola) विषाणूच्या वाढत्या रुग्णांमुळे यजमान देशांची चिंता वाढली आहे. हा संसर्ग आपल्या देशात पसरू नये म्हणून या तिन्ही देशांनी संयुक्तपणे नवीन, अत्यंत कडक आणि एकसमान प्रवास नियम (Ebola Travel Rules) जाहीर केले आहेत.

  • 29 May 2026 08:50 AM (IST)

    29 May 2026 08:50 AM (IST)

    NCP Internal Dispute:  छगन भुजबळ आणि पार्थ पवार यांच्यात हाय-व्होल्टेज ड्रामा?

    NCP Internal Dispute:   राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षातील अंतर्गत धुसफूस आणि मतभेद आता थेट मंत्र्यांच्या दालनापर्यंत आणि शासकीय बैठकांपर्यंत पोहोचल्याची खळबळजनक माहिती समोर येत आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यात एका मोठ्या शासकीय टेंडरवरून (Government Tender) जोरदार वाद झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

Maharashtra to National And International Breaking News:

Global Energy Crisis:  व्यावसायिक गॅस महागला, पण घरगुती LPG बाबत सरकारचा मोठा दिलासा!

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या युद्धामुळे जागतिक पातळीवर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या भू-राजकीय तणावाचा थेट फटका जागतिक पुरवठा साखळीला (Supply Chain) बसला असून, यामुळे एलपीजी गॅस आणि कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. या संकटामुळे जगभरातील ऊर्जा पुरवठ्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

  महागाईचा भडका मिळालेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी होर्मुज खाडी (Strait of Hormuz) गेल्या ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून पूर्णपणे बंद आहे. होर्मुज खाडी बंद असल्यामुळे जगावर आतापर्यंतचे सर्वात मोठे ऊर्जेचे संकट ओढवले असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमालीची महागाई वाढत आहे.

 

 

Web Title: 29th may 2026 live breaking news marathi maharashtra national international petrol diesel price hike marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 08:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भाजपच्या ‘त्या’ फॉर्म्युल्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदेंची अखेर सहमती; दिल्लीपुढे झुकले एकनाथ शिंदे
1

भाजपच्या ‘त्या’ फॉर्म्युल्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदेंची अखेर सहमती; दिल्लीपुढे झुकले एकनाथ शिंदे

बारामतीत पोलिसांचा मोठा प्रहार! जिममधील तरुणांना विकले जाणारे ‘टर्मिन’ इंजेक्शन जप्त; ८३ हजारांच्या मुद्देमालासह एकाला अटक
2

बारामतीत पोलिसांचा मोठा प्रहार! जिममधील तरुणांना विकले जाणारे ‘टर्मिन’ इंजेक्शन जप्त; ८३ हजारांच्या मुद्देमालासह एकाला अटक

Vaibhav Sooryavanshi: क्वालिफायर-2 मध्ये वैभव सूर्यवंशीच्या निशाण्यावर ख्रिस गेलचा ‘तो’ मोठा रेकॉर्ड; रचणार आणखी एक महाविक्रम!
3

Vaibhav Sooryavanshi: क्वालिफायर-2 मध्ये वैभव सूर्यवंशीच्या निशाण्यावर ख्रिस गेलचा ‘तो’ मोठा रेकॉर्ड; रचणार आणखी एक महाविक्रम!

बारामतीत भोंदू मौलानावर विनयभंग आणि जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा! महिलांची फसवणूक करून आरोपी काश्मीरला फरार
4

बारामतीत भोंदू मौलानावर विनयभंग आणि जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा! महिलांची फसवणूक करून आरोपी काश्मीरला फरार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 170 तर डिझेलचे 150 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता’; ‘या’ बड्या नेत्याने व्यक्त केली चिंता

‘पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 170 तर डिझेलचे 150 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता’; ‘या’ बड्या नेत्याने व्यक्त केली चिंता

May 29, 2026 | 09:37 AM
Free Fire Max: नव्या ईव्हेंटमध्ये मोफत मिळणार BAA मास्क आणि गोल्ड रॉयल व्हाउचर… क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: नव्या ईव्हेंटमध्ये मोफत मिळणार BAA मास्क आणि गोल्ड रॉयल व्हाउचर… क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

May 29, 2026 | 09:36 AM
हाय ब्लड प्रेशरपासून कोलेस्ट्रोलपर्यंत सर्व आजार होतील गायब, फक्त आहारात करा ‘या’ आयुर्वेदिक ड्रिंकचा समावेश; हार्टला ठेवतो हेल्दी

हाय ब्लड प्रेशरपासून कोलेस्ट्रोलपर्यंत सर्व आजार होतील गायब, फक्त आहारात करा ‘या’ आयुर्वेदिक ड्रिंकचा समावेश; हार्टला ठेवतो हेल्दी

May 29, 2026 | 09:30 AM
Gaza Crisis : ‘भारत सर्वात मोठा समर्थक’,गाझा युद्धादरम्यान बेंजामिन नेतान्याहूंचे मोठे वक्तव्य; 70% लष्करी नियंत्रणाचे दिले आदेश

Gaza Crisis : ‘भारत सर्वात मोठा समर्थक’,गाझा युद्धादरम्यान बेंजामिन नेतान्याहूंचे मोठे वक्तव्य; 70% लष्करी नियंत्रणाचे दिले आदेश

May 29, 2026 | 09:28 AM
Guru Gochar: गुरू कर्क राशीत करणार प्रवेश, 2 जूनपासून वृषभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार हंस योगाचा लाभ

Guru Gochar: गुरू कर्क राशीत करणार प्रवेश, 2 जूनपासून वृषभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार हंस योगाचा लाभ

May 29, 2026 | 09:10 AM
शाहरूख खानपासून ते आलिया भट्टपर्यंत, Karan Johar ने अनेक बॉलिवूड स्टार्सना केलं अनफॉलो, नेमकं कारण काय?

शाहरूख खानपासून ते आलिया भट्टपर्यंत, Karan Johar ने अनेक बॉलिवूड स्टार्सना केलं अनफॉलो, नेमकं कारण काय?

May 29, 2026 | 09:08 AM
भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित

भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित

May 29, 2026 | 09:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM