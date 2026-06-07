पूर्ववैमनस्यातून बाउन्सरची हत्या; आधी डोळ्यात मिरची पूड टाकली अन् नंतर डोक्यात घातला दगड

बिलासपूर : छत्तीसगडच्या बिलासपूर जिल्ह्यात एका जिम मालक आणि बार बाउन्सरच्या निर्घृण हत्येचे खळबळजनक प्रकरण उघडकीस आले आहे. प्रेमप्रकरण आणि जुन्या वैमनस्याच्या संशयावरून ही घटना घडली आहे. आरोपीने आधी त्या तरुणाच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून त्याला बेशुद्ध केले. त्यानंतर दगडाने त्याच्यावर वारंवार हल्ला केला. गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
संबंधित घटना कोटा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पाथरा गावात घडली. कोनी येथील रहिवासी असलेला निखिल गोस्वामी हा बिलासपूरमधील एका बारमध्ये बाउन्सर म्हणून काम करत होता आणि एक जिमही चालवत होता. शुक्रवारी रात्री तो काही कामासाठी कोटा येथील आपल्या भाड्याच्या घरी आला होता. तो काही मित्रांसोबत दारू पीत होता, असे वृत्त आहे. पाथर्रा गावचा रहिवासी असलेला भोला माणिकपुरी तिथे आला आणि एका वैयक्तिक कारणावरून दोघांमध्ये वाद सुरू झाला.
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प्रत्यक्षदर्शी आणि पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, हा वाद इतका वाढला की, आरोपीने आधी निखिलच्या डोळ्यात मिरचीची पूड फेकली. निखिल काही प्रतिक्रिया देण्यापूर्वीच, आरोपीने जवळच पडलेल्या एका मोठ्या दगडाने त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. डोक्याला आणि शरीराला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत असल्यामुळे निखिल जागीच कोसळला.
स्थानिकांनी तात्काळ दाखल केले रुग्णालयात
कुटुंबीय आणि स्थानिकांनी त्याला तत्काळ रुग्णालयात दाखल केले. प्रथमोपचारानंतरही त्याची प्रकृती खालावली आणि त्याला सिम्स बिलासपूर येथे हलवण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
मित्राने मित्राचीच केली हत्या
मैत्रीच्या नात्याला कलंक ठरणारी घटना उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमधून समोर आली आहे. मित्राचे काही दागिने मिळवण्याच्या लालसेपोटी १५ वर्षांची मैत्री विसरला आणि मित्रानेच मित्राचा खून केला. मुख्य म्हणजे, या हत्येसाठी त्याने क्राईम पेट्रोल मालिकेचा आधार घेतला. टिव्ही शो पाहून तो १५ दिवस मित्राच्या हत्येचा कट रचत होता. इतकंच नाही तर ओळख लपवण्यासाठी त्याने बुरख्याचीही मदत घेतली. परंतु या प्रकरणात पोलिसांनी काैतुकास्पद कारवाई केली आणि काही दिवसांतच आरोपीला पकडून ताब्यात घेण्यात आले.