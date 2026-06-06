Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Madhya Pradesh Shivpuri 17 Years Old Girl Attacked With Axe Accused Arrested Crime News In Marathi

क्रुरतेची पराकाष्ठा! सनकी आशिकने अल्पवयीन मुलीची कुऱ्हाडीने केली हत्या, गळ्यात दोरी बांधत छतावर लटकवले शरीर

Updated On: Jun 06, 2026 | 10:13 AM IST
जाहिरात
सारांश

Madhya Pradesh Crime : सनकी आशिकने रागाच्या भरात उचलले टोकाचे पाऊल. किशोरवयीन मुलीवर कुऱ्हाडीने हल्ला केला. यानंतर रक्ताने माखलेल्या तिच्या शरीराला दोरीला बांधत छतावर लटकवलं. घटनेच्या व्हिडिओने सोशल मिडियावर खळबळ उडवली आहे.

क्रुरतेची पराकाष्ठा! सनकी आशिकने अल्पवयीन मुलीची कुऱ्हाडीने केली हत्या, गळ्यात दोरी बांधत छतावर लटकवले शरीर

सनकी आशिकने अल्पवयीन मुलीची कुऱ्हाडीने केली हत्या

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • गावात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेनंतर परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले.
  • सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे प्रकरणाची गंभीरता अधिक चर्चेत आली.
  • घटनेनंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत तपासाला वेग दिला असून कुटुंबीयांनी कठोर शिक्षेची मागणी केली आहे.
मध्य प्रदेशच्या शिवपूरीतून माणुसकीला काळीमा फासणारी एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. लग्नाला नकार दिल्याने सनकी आशिकने किशोरवयीन मुलीवर कुऱ्हाडीने हल्ला केला. हल्ल्यानंतर मुलगी गंभीररित्या घायाळ झाली. मुख्य म्हणजे त्याची क्रुरता इथेच थांबली नाही तर त्याने नंतर तिच्या गळ्याला दोरी बांधत छतावरुन शरीराला लटकवून ठेवलं. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यामुळे सर्वत्र भितीचे वातवरण निर्माण झाले. पिडितेला रुग्णालात दाखल करण्यात आले असून तिची प्रकृती गंभीर आहे.

35 सेकंदात 30 वेळा चाकूने वार, पंजाबच्या मोहालीत एक्स-बाॅयफ्रेंडने ऑफिसमध्ये घुसुन गर्लफ्रेंडची केली हत्या; सीसीटिव्ही व्हायरल

अल्पवयीन मुलीसोबत क्रुर कृत्य

ही घटना शिवपूरी जिल्ह्याच्या जिल्ह्यातील पिछोरे तालुक्यात, भाउती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील चंदावली गावात घडल्याची माहिती आहे. इथे एका सनकी आशिकने रागाच्या भरात १७ वर्षीय किशोरवयीन मुलीवर कुऱ्हाडीने हल्ला केला. इतकं करुनही जेव्हा त्याच मन भरलं नाही तेव्हा त्याने तिचे शरीर दोरीला बांधून छतावर लटकवून टाकले. संपूर्ण घटना भितीदायक असून यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात घबराट पसरली आहे.

घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात घटनेतील काही दृष्ये दिसून आली. व्हिडिओमध्ये आरोपी रश्शीच्या मदतीने किशोरवयीन मुलीला छतावर लटकवताना दिसला. मुलगी रक्तीने माखली होती आणि हे दृष्ये पाहून सर्वांच्याच पायाखालची जमिन सरकली. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर आता पोलिसांनी कारवाईला सुरुवात केली असून आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. पिडित किशोरवयीन मुलीला डोक्यावर, चेहऱ्यावर आणि गळ्यावर गंभीर जखमा झाल्या आहेत. रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरु असून डाॅक्टरांच्या मते, तिची प्रकृती फार नाजूक आहे.

Pune Crime: कुख्यात निलेश घायवळच्या भावाला राजस्थानातून अटक, पोलीस कोठडीत सचिनची मोठी कबुली, म्हणाला…

आरोपीला घेतलं ताब्यात

पोलिसांनी मुख्य आरोपी धर्मेंद्र परिहारला ताब्याच घेतलं आहे. या गुन्ह्यावेळी आरोपीसोबत त्याचे काही साथीदाार देखील समील असल्याची शंका प्राथमित तपासात वर्तवली जात आहे. पोलिस सर्व बाजूंनी घटनेचा सखोल तपास करत आहेत. दरम्यान या घटनेनंतर पिडित मुलीच्या कुटुंबाने मोठा आक्रोश केल्याची माहिती आहे. त्यांनी रस्ता अडवून निषेध नोंदवला आणि आरोपीचे बेकायदेशीर घर पाडण्याची मागणी केली. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, आरोपीवर तातडीने कठोर कारवाई करण्यात यावी जेणेकरुन भविष्यात दुसऱ्या मुलीसोबत अशी घटना होऊ नये.

 

 

Web Title: Madhya pradesh shivpuri 17 years old girl attacked with axe accused arrested crime news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 10:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वसतिगृहाच्या टेरेसवर झोपलेल्या विद्यार्थ्याचा खून; लोखंडी पाईप अन् सिमेंटच्या गट्ट्याने वार करुन संपवलं
1

वसतिगृहाच्या टेरेसवर झोपलेल्या विद्यार्थ्याचा खून; लोखंडी पाईप अन् सिमेंटच्या गट्ट्याने वार करुन संपवलं

Khan Sir News: खान सर जाणार तुरुंगात? गोळीबार प्रकरणी आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल; पाटणा पोलीस कधीही करू शकतात अटक
2

Khan Sir News: खान सर जाणार तुरुंगात? गोळीबार प्रकरणी आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल; पाटणा पोलीस कधीही करू शकतात अटक

Maharashtra Politics: ‘काही मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे…’; ‘त्या’ प्रकरणात रोहित पवार आक्रमक
3

Maharashtra Politics: ‘काही मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे…’; ‘त्या’ प्रकरणात रोहित पवार आक्रमक

प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; पीडितेला लॉजवर नेलं अन्…
4

प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; पीडितेला लॉजवर नेलं अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रुरतेची पराकाष्ठा! सनकी आशिकने अल्पवयीन मुलीची कुऱ्हाडीने केली हत्या, गळ्यात दोरी बांधत छतावर लटकवले शरीर

क्रुरतेची पराकाष्ठा! सनकी आशिकने अल्पवयीन मुलीची कुऱ्हाडीने केली हत्या, गळ्यात दोरी बांधत छतावर लटकवले शरीर

Jun 06, 2026 | 10:12 AM
कोयना प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा फटका; शिरगाव-मुंढे गावांवर पाणीटंचाईचे संकट, ग्रामपंचायतींना पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचे आदेश

कोयना प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा फटका; शिरगाव-मुंढे गावांवर पाणीटंचाईचे संकट, ग्रामपंचायतींना पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचे आदेश

Jun 06, 2026 | 10:07 AM
Cockroach Janata Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांची परवानगी

Cockroach Janata Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांची परवानगी

Jun 06, 2026 | 10:04 AM
Khan Sir Life Story: ४० रुपयांच्या कमाईपासून कोट्यवधींच्या मालकापर्यंत, कसा आहे खान सरांचा प्रवास?

Khan Sir Life Story: ४० रुपयांच्या कमाईपासून कोट्यवधींच्या मालकापर्यंत, कसा आहे खान सरांचा प्रवास?

Jun 06, 2026 | 10:02 AM
Shilpa Shinde: शिल्पा शिंदेच्या खोट्या लैंगिक छळ प्रकरणावर AICWA निवेदन जारी, थेट मुख्यमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी

Shilpa Shinde: शिल्पा शिंदेच्या खोट्या लैंगिक छळ प्रकरणावर AICWA निवेदन जारी, थेट मुख्यमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी

Jun 06, 2026 | 10:00 AM
Pune Crime: कुख्यात निलेश घायवळच्या भावाला राजस्थानातून अटक, पोलीस कोठडीत सचिनची मोठी कबुली, म्हणाला…

Pune Crime: कुख्यात निलेश घायवळच्या भावाला राजस्थानातून अटक, पोलीस कोठडीत सचिनची मोठी कबुली, म्हणाला…

Jun 06, 2026 | 09:51 AM
YouTube वर आता चालणार तुमची मर्जी! अल्गोरिदम नाही यूजर्स सेट करू शकणार त्यांची आवड; कसं? जाणून घ्या

YouTube वर आता चालणार तुमची मर्जी! अल्गोरिदम नाही यूजर्स सेट करू शकणार त्यांची आवड; कसं? जाणून घ्या

Jun 06, 2026 | 09:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें