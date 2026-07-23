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धक्कादायक ! AI ची मदत घेऊन तिहेरी हत्याकांड; बंगळुरू पोलिसांच्या तपासात खळबळजनक खुलासा

Updated On: Jul 23, 2026 | 12:13 PM IST
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सारांश

केनेथ खूप धूर्त होता. एआयच्या सुरक्षा फिल्टर्सना चकमा देण्यासाठी, त्याने खून कसा करायचा किंवा बेपत्ता झालेल्या मृतदेहाची विल्हेवाट कशी लावायची हे थेट विचारले नाही. त्याऐवजी, त्याने फिरवून आणि काल्पनिक प्रश्न विचारले.

धक्कादायक ! AI ची मदत घेऊन तिहेरी हत्याकांड; बंगळुरू पोलिसांच्या तपासात खळबळजनक खुलासा

धक्कादायक ! AI ची मदत घेऊन तिहेरी हत्याकांड; बंगळुरू पोलिसांच्या तपासात खळबळजनक खुलासा

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विस्तार

बंगळुरू : कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू येथील केआर. पुरम परिसरातील तिहेरी हत्याकांडाने देशाच्या गुन्हेगारी तपासाच्या इतिहासात अभूतपूर्व वळण घेतले आहे. बंगळुरू पोलिसांच्या तपासात खळबळजनक खुलासा झाला आहे. २५ वर्षीय मुख्य आरोपी केनेथने ३ जणांचा जीव घेण्याचा हा भीषण कट कोणत्याही मानवाच्या मदतीने नव्हे, तर गूगलच्या जेमिनी नावाच्या एआय चॅटबॉटचा सल्ला घेऊन रचला होता.

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलिसांनी तातडीने तपास केला. या गुन्ह्यात एआयचा सहभाग इतका खोलवर होता की, ते त्याला या प्रकरणात एक साथीदार मानत आहेत. एफआयआर आणि तपास प्रक्रियेचा भाग म्हणून, पोलिसांनी गुगलला एक औपचारिक पत्र लिहून आरोपीच्या संपूर्ण चॅट हिस्ट्री डेटाची विनंती केली आहे, जेणेकरून न्यायालयात डिजिटल पुरावे सादर करता येतील.

डिजिटल साथीदाराकडून ६ महिन्यांचे हत्येचे प्रशिक्षण

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, केनेथ आणि त्याची लिव्ह इन पार्टनर श्वेता यांनी सुमारे ६ महिन्यांत श्वेताचे वडील सोमासुंदर (वय ५५), आई मुथुलक्ष्मी (वय ४८) आणि धाकटी बहीण सुप्रिया (वय २०) यांच्या हत्येचा कट रचला होता. केनेथच्या प्रस्तावित क्लाउड किचन व्यवसायासाठी श्वेताने तिच्या आई-वडिलांकडून ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. जेव्हा पैसे संपले आणि कुटुंबाने परतफेडीची मागणी करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा आरोपीने त्यांना संपवण्याचा निर्णय घेतला.

एआय चॅटबॉटचा गुप्त सल्लागार म्हणून वापर

या काळात, त्याने प्रत्येक टप्प्यावर एआय चॅटबॉटचा गुप्त सल्लागार म्हणून वापर केला. तपासादरम्यान, पोलिसांनी एआय चॅटबॉटला साथीदार (सह-आरोपी) म्हणून नाव देण्याचाही विचार केला होता, कारण आरोपी पूर्णपणे त्यावर अवलंबून होता. कायद्यानुसार, एआय टूलवर थेट गुन्हेगारी जबाबदारी टाकता येत नसली तरी, एफआयआरमध्ये पुरावा म्हणून त्याच्या भूमिकेची कसून चौकशी केली जात आहे.

केनेथ होता धूर्त

तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, केनेथ खूप धूर्त होता. एआयच्या सुरक्षा फिल्टर्सना चकमा देण्यासाठी, त्याने खून कसा करायचा किंवा बेपत्ता झालेल्या मृतदेहाची विल्हेवाट कशी लावायची हे थेट विचारले नाही. त्याऐवजी, त्याने फिरवून आणि काल्पनिक प्रश्न विचारले.

मृत्युपूर्वीच्या जबाबातून रहस्य उघड

२२ जून रोजी केनेथने प्रथम श्वेताच्या आईला फ्लॅटवर बोलावले आणि चाकूने वार करून त्यांची हत्या केली. त्यानंतर तिच्या वडील आणि बहिणीवर हल्ला केला, जे वेगवेगळ्या वेळी तिथे आले होते. या घटनेनंतर दोन्ही आरोपी रोख रक्कम आणि दागिने घेऊन पुद्दुचेरीला पळून गेले. गंभीर जखमी झालेले वडील सोमासुंदर कसेबसे जिन्यापर्यंत पोहोचले. त्यानंतर शेजाऱ्यांनी पोलिसांना माहिती दिली.

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Web Title: Triple murder committed with the help of ai

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Published On: Jul 23, 2026 | 12:13 PM

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