Chandrapur Accident: वाहनाच्या धडकेत सलून चालकाचा मृत्यू, कार चालकाचे कुटुंब जखमी; धानोरा पॉईंटवरील घटना

घुग्घूसच्या धानोरा पॉईंटवर सिमेंट भरलेल्या भरधाव बलकरने कार, सलून व हॉटेलला धडक दिली. कारमधील तिघे गंभीर जखमी झाले, सलून चालकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर हॉटेल चालक भाजला. ट्रकचालक पसार.

Jan 01, 2026 | 03:50 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • भीषण अपघात
  • कारमधील 3 जण गंभीर जखमी
  • सलून चालकाचा जागीच मृत्यू
  • हॉटेल चालक गरम तेलामुळे भाजला
घुग्घूस: गडचांदूर येथून सिमेंट भरून घुग्घुसकडे येणाऱ्या भरधाव वाहनाने घुग्घूस येथून कोरपनाकडे जाणाऱ्या कारला धडक दिल्याने कारचा चक्काचूर झाला. कारमधील ३ जण गंभीर जखमी झाले. याच अनियंत्रित बलकरने एका सलूनला जोरदार धडक दिल्याने सलून चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. सलूनला धडक देताना बलकरने जवळच्या हॉटेलचेही नुकसान केले. हॉटेल चालक गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना बुधवारी (दि. ३१) दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास धानोरा पॉईंटवर घडली.

Kolhapur Accident: कोल्हापुरात भीषण अपघात! महामार्गावर शेकोटी करत उभ्या तिघांना इनोव्हा कारने चिरडले; तिघांचा मृत्यू

एमपी ११ / झेडडी ०९३४ क्रमांकाचा बलकर सिमेंट भरून घुग्घुसकडे येत होता. दरम्यान, चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने वाहनाने प्रथम एमएच ३४ / एए ००५१ क्रमांकाच्या कारने एवढी जोरदार धडक दिली की कारचे पूर्ण नुकसान झाले. घुग्घूस येथून कोरपना जात असलेल्या कारमध्ये कोरपना येथील राठोड कुटुंबीय, कारमध्ये पती, पत्नी आणि २० वर्षाची मुलगी प्रवास करीत होते. तिघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. सुदैवाने तिघेही बचावले, मात्र सलून चालक जुनारकर (रा. घुग्घुस), यांचा अनियंत्रित वाहनाने धडक दिल्याने जागीच मृत्यू झाला. त्याच हॉटेलवर गाडी आदळली असता तेथे काम करणारा हॉटेल चालक गरम तेल अंगावर पडल्याने तो भाजला.

आरोपी वाहनचालक पसार
घटनेची माहिती मिळताच घुग्घूस पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आणि सर्व जखमी कुटुंबाला प्रथम आरव्हीआयसीएल रुग्णवाहिकेतून चंद्रपुर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठविण्यात आले. याच अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या सलून चालकाचा पंचनामा करण्यात आला. आरव्हीआयसीएलच्या क्रेनने क्षतिग्रस्त कार उचलून पोलिस ठाण्यात नेण्यात आली. दरम्यान घटनास्थळी नागरिकांची गर्दी झाली होती. घुग्घूस पोलिसांचे एपीआय प्रफुल्ल डाहुले यांनी त्यांच्या पथकासह घटनास्थळी पोहोचून वाहतूक सुरळीत केली. दरम्यान, ट्रकचालकाने वाहन सोडून पळ काढला. पोलिसांनी चालकाचा शोध सुरू केला आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: कुठे चालली तरुण पिढी ? एकतर्फी प्रेम, नंतर छळ…, त्रासाला कंटाळून तरुणाची आत्महत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कसा घडला?

    Ans: भरधाव बलकरवरील नियंत्रण सुटून आधी कारला, नंतर सलून व हॉटेलला धडक दिली.

  • Que: अपघातात किती जण जखमी झाले?

    Ans: कारमधील तिघे गंभीर जखमी झाले, हॉटेल चालक भाजला.

  • Que: मृत्यू कुणाचा झाला?

    Ans: घुग्घूस येथील सलून चालक जुनारकर यांचा जागीच मृत्यू झाला.

Jan 01, 2026 | 03:50 PM

