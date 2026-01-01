Kolhapur Accident: कोल्हापुरात भीषण अपघात! महामार्गावर शेकोटी करत उभ्या तिघांना इनोव्हा कारने चिरडले; तिघांचा मृत्यू

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: कुठे चालली तरुण पिढी ? एकतर्फी प्रेम, नंतर छळ…, त्रासाला कंटाळून तरुणाची आत्महत्या
कसा झाला अपघात?
मिळालेल्या माहितीनुसार, तावडे हॉटेल चौक हा पुणे–बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग हा वर्दळीचा परिसर आहे. मंगळवारी पहाटे काही जण थंडीमुळे रस्त्याच्या बाजूला थांबून शेकोटी करत होते. याच वेळी कोल्हापूरच्या दिशेने भरधाव वेगात येणाऱ्या इनोव्हा कार चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं त्याने थेट रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या तिघांना चिरडलं. कारच्या धडकेत तिघेही दूर फेकले गेले अआणि जागीच त्यांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर काही काळ महामार्गावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. काहींनी जखमींच्या मदतीचा प्रयत्न केला, मात्र तोपर्यंत तिघांचाही मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.
स्थानिकांनी घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. शाहूपुरी पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतले असून उत्तरीय तपासणीसाठी तिघांचे मृतदेह सीपीआर रुग्णालयात पाठवले. सध्या मृतांची ओळख पटवण्याचे काम सुरु असून, त्यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून केला जात आहे. पोलिसांनी अपघातग्रस्त इनोव्हा कार ताब्यात घेतली असून पुढील कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरु आहे.
स्थानिक नागरिकांनी अपघात झालेल्या चौकात वेगमर्यादा, स्पीड ब्रेकर तसेच पोलिस गस्त वाढवण्याची मागणी केली आहे.
