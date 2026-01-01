Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: कुठे चालली तरुण पिढी ? एकतर्फी प्रेम, नंतर छळ…, त्रासाला कंटाळून तरुणाची आत्महत्या

Suicide Case News: वारंवार होणाऱ्या आसाला कंटाळून २२ वर्षीय तरुणाने सुसाईट नोट लिहत गळफास घेवून आत्महत्या केली. हा प्रकार ९ डिसेंबर रोजी रात्री ८ वाजेच्या सुमारास जाधववाडी परसिरात घडला.

Updated On: Jan 01, 2026 | 03:18 PM
भररस्त्यात पेटवून घेतल्याने महिलेचा होरपळून मृत्यू; कराडच्या ओगलेवाडी-टेंभू रस्त्यावरील घटना

भररस्त्यात पेटवून घेतल्याने महिलेचा होरपळून मृत्यू; कराडच्या ओगलेवाडी-टेंभू रस्त्यावरील घटना (Photo Credit - X)

  • तरुणाची प्रेमप्रकरणातून गळफास घेऊन आत्महत्या
  • मिळाली सुसाईड नोट
  • पाच जणांवर गुन्हा दाखल
Suicide Case Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमाचा नकार आणि त्यानंतर सुरू झालेला छळ अखेर एका तरुणाच्या जीवावर बेतला. वारंवार होणाऱ्या आसाला कंटाळून २२ वर्षीय तरुणाने सुसाईट नोट लिहत गळफास घेवून आत्महत्या केली. हा प्रकार ९ डिसेंबर रोजी रात्री ८ वाजेच्या सुमारास जाधववाडी परसिरात घडला. श्रीकांत उर्फ शक्ती गोरख शिंदे (२२) असे आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव आहे. प्रकरणात सुसाईट नोटवरुन भाग्यश्री उर्फ मोनु रामचंद्र निळ, जयश्री रामचंद्र निळ (दोघी रा. हास्ता ता. कन्नड), कुलदीप उर्फ तेजस बळीराम निकम (रा. गवाली ता. कन्नड, ह.मु. मिटमिटा पडेगाव), सुमेबोध उर्फ सुमीत कुंडलिक पडधान (रा. पिशोर ता. कन्नड) व गुरुदत्त रासने (रा. पिशोर ता. कन्नड) यांच्याविरोधात हर्सल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राहत्या घरात दोरीच्या सहाय्याने गळफास

पिशोर (दिगर) (ता. कन्नड) येथे राहणारे गोरख संगराव शिंदे (६०) यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार, त्यांचा मुलगा श्रीकात उर्फ शक्ती हा मागील दोन वर्षांपासून जाधववाडी भागात राहत होता. तो सायबर सिक्युरिटीशी संबंधित क्लास करत होता. ९ डिसेंबर रोजी रात्री सुमारे ८ वाजेच्या सुमारास श्रीकांत याने जाधववाडी येथील राहत्या घरात दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेतला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी त्याला घाटी रुग्णालयात दाखल केले. उपचारसुरु असतांना १० डिसेंबर रोजी पहाटे १.१५ वाजता त्याची प्राण ज्योत मालावली.

हे देखील वाचा: Solapur Crime: अनैतिक संबंधाच्या संशयातून सोलापूर जिल्ह्यात तरुणाचा निर्घृण खून; आठवडा बाजारातच कोयत्याने हल्ला

मोनूला शिक्षा देऊ नका

श्रीकांत याने भाग्यश्रीला प्रेमाची साद घातली होती, माञ तिने नकार दिला. त्यानंतर भाग्यश्री तीचा प्रियकर, बहिण व इतरांनी त्याचा छळ केला. आत्महत्येचे पाऊल उचल्याची माहिती तपास अधीकारी उपनिरीक्षक सचिन पागोटे यांनी दिली. सुसाईड नोटच्या शेवटी श्रीकांतने एक भावनिक उल्लेख करत मोनुला शिक्षा देऊ नका आणि तिला कोर्टात नेऊ नका अशी विनंती केल्याची माहिती पागोटे यांनी दिली.

सुसाईड नोटने खळबळ

पोलिसांनी खोलीची तपासणी केली असता तेथे श्रीकांतने लिहिलेली सुसाईड नोट सापडली. या चिठ्ठीत त्याने वरिल पाच लोकांमुळे आपण मानसिक तणावात असल्याचे व त्यांच्याच त्रासाला कंटाळून आत्महत्येचा निर्णय घेतल्याचे लिहिले आहे. लॅपटॉपमध्ये संबंधित व्यक्तींचे फोटो सेव्ह करून ठेवल्याचा उल्लेखही नोटमध्ये केला आहे.

गुन्हा दाखल

या घटनेप्रकरणी सुरुवातीला हर्सल पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मात्र सुसाईड नोट आणि वडिलांच्या तक्रारीनंतर आता संबंधित व्यक्तीविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा: Akola Crime: नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी रक्तपात! अकोल्यात तंबाखू न दिल्याच्या रागातून व्यक्तीची हत्या

Published On: Jan 01, 2026 | 03:17 PM

