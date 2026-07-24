सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीच्या ठरावावरून मालखेड सोसायटीत राडा; चेअरमनला मारहाणीनंतर सदस्यावर कोयत्याने वार

कराड : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सोसायटीच्या प्रतिनिधीची निवड करण्याच्या ठरावावरून मालखेड (ता. कराड) येथील विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीत सदस्यांमध्ये जोरदार वाद झाला. या वादातून चेअरमनला मारहाण केल्यानंतर भांडण सोडवण्यासाठी मध्यस्थी करणाऱ्या सदस्यावर कोयत्याने वार करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना शुक्रवारी (दि.24) सकाळी घडली. याप्रकरणी दोन सख्ख्या भावांविरुद्ध कराड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बाजीराव शामराव माने आणि सर्जेराव शामराव माने अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आहेत. अशोक विठोबा माने (वय ५८) यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. या घटनेत अशोक माने यांच्या डाव्या हाताला कोयत्याचा वार लागून ते जखमी झाले असून, रणजित आनंदराव माने यांनाही मारहाणीत दुखापत झाली आहे.
याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, शुक्रवारी सकाळी साडेदहा वाजता मालखेड सोसायटीमध्ये जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या प्रतिनिधीची निवड करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सोसायटी सदस्य बाजीराव माने यांनी आपल्या नावाचा ठराव करण्याची मागणी केली. मात्र, इतर सदस्यांनी त्यांच्या नावाला विरोध करून हौसेराव लोकरे यांच्या नावाला पसंती दिली. यावरून बाजीराव माने यांनी बैठकीत वाद घालण्यास सुरुवात केली.
बाजीराव माने आरडाओरडा करत असल्याने सोसायटीबाहेर थांबलेला त्यांचा भाऊ सर्जेराव माने आत आला. त्याने सोसायटीचे चेअरमन दत्तात्रय माने यांना पकडून मारहाण केली. यावेळी अशोक माने यांच्यासह इतर सदस्यांनी मध्यस्थी करून भांडण सोडविण्याचा प्रयत्न केला.
यानंतर सर्वजण सोसायटीबाहेरील रस्त्यावर चर्चा करत असताना सर्जेराव आणि बाजीराव माने हे दोघे पुन्हा तेथे आले. सर्जेराव माने याने हातातील कोयत्याने अशोक माने यांच्यावर वार केला. हा वार त्यांच्या डाव्या हातावर बसल्याने ते जखमी झाले. त्यानंतर दोघा भावांनी रणजित आनंदराव माने यांनाही मारहाण केली. या मारहाणीत रणजित माने यांच्या खांद्याला दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
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दरम्यान, हल्ल्यानंतर दोन्ही संशयितांनी हातातील कोयता घटनास्थळी टाकून तेथून पलायन केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास कराड ग्रामीण पोलिस करीत आहेत.