Uttar Pradesh Crime: बंद खोलीत जळालेला मृतदेह; पोलिस तपासात समोर आलं अंगावर काटा आणणारं सत्य; पत्नीने पेट्रोल…

काय नेमकं प्रकरण?
३८ वर्षीय अवधेश उर्फ पवन असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तो दारूच्या आहारी गेला होता. २ जुलै रोजी त्याचा जळालेल्या अवस्थेतील मृतदेह घरातील बंद खोलीत आढळून आला होता. सुरुवातीला या प्रकरणाबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात होते. मात्र, पोलिसांनी सखोल तपास केला असता धक्कादायक माहिती समोर आली.
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मृत अवधेशचा धाकटा भाऊ राजकुमार याने भावाची हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त करत पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांनतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपासाला सुरुवात केली. चौकशीदरम्यान पती अवधेश हा दारूच्या आहारी गेला असल्याचे समोर आले. तो दारूसाठी वारंवार पैशांची मागणी करत होता. पैसे न दिल्यास तो पत्नीशी वाद घालत तिला मारहाण करत होता. घटनेच्या दिवशी देखील अवधेश हा मद्यधुंद अवस्थेत घरी आला आणि पैश्यांची मागणी केली. त्यातून दोघांमध्ये वाद झाला. त्याच्या पत्नीने पैसे देण्यास नकार दिला. यावेळी देखील त्याने तिला मारहाण केली आणि नशेत तो घरातील खाटेवर झोपून गेला. सततच्या छळाला कंटाळून त्याच्या पत्नीने त्याच्यावर आणि बिछान्यावर पेट्रोल ओतले आणि आग लावले. एवढेच नाही तर तिने खोलीला कुलूप लावून बँकेत जात असल्याचे शेजाऱ्यांना सांगितले.
थोड्याच वेळाने ती घरी परतली आणि आरडाओरडा करून ही घटना आत्महत्या असल्याचा भासवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी सखोल तपास करत हे कट उघड पाडलं. असे मलवां पोलिसांनी सांगितले. आरोपी पत्नी प्रीतीला पोलिसांनी अटक केली आहे. तिला न्यायालयात हजर करण्यात आले असून पुढील तपास सुरू आहे.
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Ans: उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर जिल्ह्यातील मलवां पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील तारापूर असवार गावात ही घटना घडली.
Ans: पतीच्या दारूच्या व्यसनामुळे होणारा सततचा छळ, मारहाण आणि पैशांसाठी होणाऱ्या वादाला कंटाळून तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे पोलिस तपासात समोर आले.
Ans: पोलिसांनी आरोपी पत्नीला अटक केली असून तिची कबुली नोंदवून न्यायालयात हजर केले आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.