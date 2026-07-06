सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • West Bengal Crime 12 Year Old Girl Kidnapped Raped And Murdered Body Then Dumped In A Pond

West Bengal Crime: १२ वर्षीय मुलीचा अपहरण, बलात्कार करून हत्या; त्यानंतर मृतदेह तलावात फेकला

Updated On: Jul 06, 2026 | 10:18 AM IST
जाहिरात
सारांश

पश्चिम बंगालच्या दक्षिण २४ परगना जिल्ह्यात १२ वर्षीय मुलीवर कथित बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर तिचा मृतदेह तलावात फेकण्यात आला. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून नागरिकांनी रास्तारोको आणि रेलरोको आंदोलन केले. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

• १२ वर्षीय मुलीवर कथित बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली.
• मृतदेह घराजवळील तलावात आढळून आल्यानंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला.
• पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे

पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगालमध्ये एक १२ वर्षीय मुलीचा अपहरण करून बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एवढेच नाही तर तिची हत्या केली. या घटनेमुळे पश्चिम बंगाल हादरले आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. या घटनेचा तपास पोलिसांकडून सुरु झाला आहे. पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करत त्याचा शोध सुरू केला आहे. ही घटना पश्चिम बंगालच्या दक्षिण २४ परगना जिल्ह्यातल बरुईपुर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील पीडित १२ वर्षीय मुलगी शनिवारी संध्याकाळी घरातून भाजी खरेदी करण्यासाठी गेली होती. मात्र बरेच तास झाले ती परत न आल्यामुळे कुटुंबीय चिंतेत आले. त्यांनी तिचा शोध घेतला पण ती सापडली नाही. पीडित कुटुंबीयांनी आरोप केला की, ४ जण जबरदस्ती तिला आपल्या सोबत घेऊन गेले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी घराजवळील एका तलावात तिचा मृतदेह आढळून आला. तिच्यावर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली आणि तिचा मृतदेह तलावात फेकण्यात आला. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Nashik Crime: दुचाकीला कट लागला अन् कारचालकाने पोटात खुपसला चाकू; CCTV मध्ये थरार कैद

स्थानिक नागरिकांचा रास्तारोको

गावातील नागरिकांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी पीडित मुलीला काही संशयित लोकांसोबत पाहिले होते. या घटनेनंतर स्थानिकांनी रास्तारोको आंदोलन केले. तसंच सूर्यपूर रेल्वे स्थानकावर रेलरोको आंदोलन देखील केले. एक तास त्यांनी रेलरोको आंदोलन केले तर तब्बल ५ तास रास्तारोको केला. स्थानिकांनी आरोपींविरोधात कठोरात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

तपास सुरु

पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करत दोन जणांना अटक केली आहे. एका स्थानिक तरुणाला देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. पोलिस या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत. पीडित मुलीचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. या घटनेनंतर परिसरात संताप व्यक्त केले जात आहे. पोलिसांनी गावकऱ्यांना शांत राहण्याचे आवाहन देखील दिले आहेत. पुढील तपास पोलीस करत आहे.

Satara Accident: ताथवडे घाटात दरड कोसळून कारचा चक्काचूर; बारामतीच्या तरुणाचा जागीच मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: पश्चिम बंगालच्या दक्षिण २४ परगना जिल्ह्यातील बरुईपूर परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: मुलीचा मृतदेह कुठे सापडला?

    Ans: घराजवळील एका तलावात मुलीचा मृतदेह आढळून आला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून दोन आरोपींना अटक केली असून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.

Web Title: West bengal crime 12 year old girl kidnapped raped and murdered body then dumped in a pond

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 10:14 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara Accident: ताथवडे घाटात दरड कोसळून कारचा चक्काचूर; बारामतीच्या तरुणाचा जागीच मृत्यू
1

Satara Accident: ताथवडे घाटात दरड कोसळून कारचा चक्काचूर; बारामतीच्या तरुणाचा जागीच मृत्यू

Nashik Crime: दुचाकीला कट लागला अन् कारचालकाने पोटात खुपसला चाकू; CCTV मध्ये थरार कैद
2

Nashik Crime: दुचाकीला कट लागला अन् कारचालकाने पोटात खुपसला चाकू; CCTV मध्ये थरार कैद

Mumbai: मुंबईत BMC च्या निष्काळजीपणाचा आणखी एक बळी! कुर्ल्यात झाड कोसळून 63 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू; मनसैनिक पोलिसांना भिडले
3

Mumbai: मुंबईत BMC च्या निष्काळजीपणाचा आणखी एक बळी! कुर्ल्यात झाड कोसळून 63 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू; मनसैनिक पोलिसांना भिडले

Thane Crime: मम्मीने गळा दाबला, गरम चाकूने चटके दिले… साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्याची विदारक व्यथा
4

Thane Crime: मम्मीने गळा दाबला, गरम चाकूने चटके दिले… साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्याची विदारक व्यथा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Railway Loco Pilot: रेल्वेत ‘लोको पायलट’ व्हायचंय? मग परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांनी ‘या’ मेडिकल टेस्टबद्दल लगेच जाणून घ्या

Railway Loco Pilot: रेल्वेत ‘लोको पायलट’ व्हायचंय? मग परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांनी ‘या’ मेडिकल टेस्टबद्दल लगेच जाणून घ्या

Jul 06, 2026 | 10:16 AM
Ellyse Perry 9 ICC Trophies: एलिस पेरीचा धमाका! 9 वेळा ICC ट्रॉफीवर नाव कोरून रचला इतिहास

Ellyse Perry 9 ICC Trophies: एलिस पेरीचा धमाका! 9 वेळा ICC ट्रॉफीवर नाव कोरून रचला इतिहास

Jul 06, 2026 | 10:16 AM
West Bengal Crime: १२ वर्षीय मुलीचा अपहरण, बलात्कार करून हत्या; त्यानंतर मृतदेह तलावात फेकला

West Bengal Crime: १२ वर्षीय मुलीचा अपहरण, बलात्कार करून हत्या; त्यानंतर मृतदेह तलावात फेकला

Jul 06, 2026 | 10:14 AM
Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरात 5 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचे दरही घसरले; जाणून घ्या आजचे नवीन भाव

Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरात 5 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचे दरही घसरले; जाणून घ्या आजचे नवीन भाव

Jul 06, 2026 | 10:12 AM
प्रियकराने सिगारेटने भाजलं, कानाखाली मारली अन्…; 31 वर्षीय टीव्ही अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा, एक्स-बॉयफ्रेंडवर गंभीर आरोप

प्रियकराने सिगारेटने भाजलं, कानाखाली मारली अन्…; 31 वर्षीय टीव्ही अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा, एक्स-बॉयफ्रेंडवर गंभीर आरोप

Jul 06, 2026 | 10:09 AM
मध्यपूर्वेत भारताचे मोठे राजनैतिक पाऊल; कतारमध्ये S. Jaishankar यांची पंतप्रधान अल-थानी यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा

मध्यपूर्वेत भारताचे मोठे राजनैतिक पाऊल; कतारमध्ये S. Jaishankar यांची पंतप्रधान अल-थानी यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा

Jul 06, 2026 | 10:00 AM
Share Market Today: आजच्या व्यवहारात ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात दमदार परतावा; तज्ज्ञांनी केली शिफारस, वाचा सविस्तर

Share Market Today: आजच्या व्यवहारात ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात दमदार परतावा; तज्ज्ञांनी केली शिफारस, वाचा सविस्तर

Jul 06, 2026 | 09:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा