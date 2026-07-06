West Bengal Crime: १२ वर्षीय मुलीचा अपहरण, बलात्कार करून हत्या; त्यानंतर मृतदेह तलावात फेकला

• १२ वर्षीय मुलीवर कथित बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली.
• मृतदेह घराजवळील तलावात आढळून आल्यानंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला.
• पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे
पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगालमध्ये एक १२ वर्षीय मुलीचा अपहरण करून बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एवढेच नाही तर तिची हत्या केली. या घटनेमुळे पश्चिम बंगाल हादरले आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. या घटनेचा तपास पोलिसांकडून सुरु झाला आहे. पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करत त्याचा शोध सुरू केला आहे. ही घटना पश्चिम बंगालच्या दक्षिण २४ परगना जिल्ह्यातल बरुईपुर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.
काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील पीडित १२ वर्षीय मुलगी शनिवारी संध्याकाळी घरातून भाजी खरेदी करण्यासाठी गेली होती. मात्र बरेच तास झाले ती परत न आल्यामुळे कुटुंबीय चिंतेत आले. त्यांनी तिचा शोध घेतला पण ती सापडली नाही. पीडित कुटुंबीयांनी आरोप केला की, ४ जण जबरदस्ती तिला आपल्या सोबत घेऊन गेले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी घराजवळील एका तलावात तिचा मृतदेह आढळून आला. तिच्यावर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली आणि तिचा मृतदेह तलावात फेकण्यात आला. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
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स्थानिक नागरिकांचा रास्तारोको
गावातील नागरिकांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी पीडित मुलीला काही संशयित लोकांसोबत पाहिले होते. या घटनेनंतर स्थानिकांनी रास्तारोको आंदोलन केले. तसंच सूर्यपूर रेल्वे स्थानकावर रेलरोको आंदोलन देखील केले. एक तास त्यांनी रेलरोको आंदोलन केले तर तब्बल ५ तास रास्तारोको केला. स्थानिकांनी आरोपींविरोधात कठोरात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
तपास सुरु
पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करत दोन जणांना अटक केली आहे. एका स्थानिक तरुणाला देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. पोलिस या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत. पीडित मुलीचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. या घटनेनंतर परिसरात संताप व्यक्त केले जात आहे. पोलिसांनी गावकऱ्यांना शांत राहण्याचे आवाहन देखील दिले आहेत. पुढील तपास पोलीस करत आहे.
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Ans: पश्चिम बंगालच्या दक्षिण २४ परगना जिल्ह्यातील बरुईपूर परिसरात ही घटना घडली.
Ans: घराजवळील एका तलावात मुलीचा मृतदेह आढळून आला.
Ans: पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून दोन आरोपींना अटक केली असून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.