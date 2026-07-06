Delhi Crime: लग्नाच्या अवघ्या अडीच महिन्यांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; कुटुंबीयांचा हत्येचा आरोप

काय नेमकं प्रकरण?
मृत्यू झालेल्या २८ वर्षीय नवविवाहितेचे नाव आकृती असे आहे. ४ जुलै रोजी शनिवारी उशिरा संध्याकाळी लोधी कॉलनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका इमारतीतून एक महिला पडल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत गंभीर जखमी झालेल्या आकृतीला एम्स (AIIMS) ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल केले, मात्र तिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. पोलिसांनी महिलेची ओळख तिचे नाव आकृती असे समोर आले. आकृती दिल्लीतील छतरपूर भागात एका खाजगी कंपनीत सेल्स एक्झिक्युटिव्ह म्हणून कार्यरत होती.
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कुटुंबीयांनी काय सांगितले?
घटनेच्या दिवशीही ती नेहमीप्रमाणे कामावर गेली होती आणि संध्याकाळी तिचे तिच्या कुटुंबीयांशी फोनवर बोलणेही झाले होते.फोनवर बोलताना आकृतीने ती ऑफिसमधून निघाली असून घराकडे जात असल्याचे सांगितले होते, मात्र काही वेळातच तिचा फोन नॉट रीचेबल येऊ लागला. संपर्क होत नसल्याने काळजीत पडलेल्या कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. याच दरम्यान त्यांना लोधी कॉलनी पोलिसांकडून आकृतीचा इमारतीवरून पडून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक माहिती मिळाली.
आकृतीच्या माहेरच्यांनी केला गंभीर आरोप
रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर आकृतीच्या माहेरच्यांनी सासरच्यांवर गंभीर आरोप केले. आकृती मानसिकदृष्ट्या अत्यंत खंबीर होती आणि ती आत्महत्येसारखे पाऊल कधीच उचलू शकत नाही, त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी तिच्या वडिलांनी व नातेवाईकांनी केली आहे.
पोलीस तपास सुरु
आकृतीचा विवाह पुष्प विहार येथील सरकारी निवासस्थानात राहणाऱ्या कामगार विभागातील एका सेक्शन ऑफिसरच्या मुलाशी झाला होता. २४ एप्रिलला आकृतीचे लग्न सेक्शन ऑफिसरशी झाले होते. लग्नाला तीन महिनेही झाले नव्हते मग असं काय घडलं की थेट आकृतीचा संशयास्पद मृतदेह आदळला. पोलिसांनी या प्रकरणी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम 196 अनुसार कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळावरून मिळालेले पुरावे आणि इतर तथ्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल. तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही शक्यता नाकारता येणार नाहीत, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
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Ans: आकृती सुतार हिचा दिल्लीतील लोधी कॉलनी परिसरात इमारतीवरून पडून संशयास्पद मृत्यू झाला.
Ans: माहेरच्या कुटुंबीयांनी हा आत्महत्या किंवा अपघात नसून सासरच्या मंडळींनी घातपात केल्याचा आरोप केला आहे.
Ans: पोलिस सर्व बाजूंनी तपास करत असून शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळावरील पुरावे आणि इतर तथ्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे.