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Measles: बांगलादेशमध्ये गोवरचा कहर! 24 तासांत 7 चिमुरड्यांचा मृत्यू; मृतांची संख्या 738 वर पोहोचल्याने आरोग्य यंत्रणेला हादरा

Updated On: Jul 06, 2026 | 02:53 PM IST
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सारांश

Bangladesh Measles Outbreak : बांगलादेशमध्ये गोवरचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. २४ तासांत सात मुलांचा मृत्यू झाला असून, त्यामुळे २०२६ मधील एकूण मृतांची संख्या ७३८ झाली आहे, तर हजारो मुले अजूनही संक्रमित आहेत.

bangladesh measles outbreak death toll crosses 738 children health crisis vaccination failure dengue risk

बांगलादेशमध्ये गोवरचा कहर! २४ तासांत ७ चिमुरड्यांचा मृत्यू; मृतांची संख्या ७३८ वर पोहोचल्याने आरोग्य यंत्रणा हादरली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • २४ तासांत ७ बळी, परिस्थिती गंभीर
  • मृतांचा आकडा ७३८ वर
  • लसीकरण मोहिमेतील त्रुटी

Bangladesh measles outbreak 2026 death toll : शेजारील देश बांगलादेशमधून (Bangladesh) एक अत्यंत चिंताजनक आणि मन हेलावून टाकणारी बातमी समोर येत आहे. देशात सध्या गोवर (Measles) या संसर्गजन्य आजाराने भयानक रूप धारण केले असून चिमुरड्या मुलांचे बळी जाण्याचे सत्र थांबताना दिसत नाहीये. रविवारी सकाळी ८ वाजेपर्यंत संपलेल्या अवघ्या २४ तासांच्या कालावधीत गोवरसदृश लक्षणांमुळे आणखी ७ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. या ताज्या मृत्यूंमुळे २०२६ या चालू वर्षात आतापर्यंत गोवरमुळे दगावलेल्या एकूण मुलांची संख्या (पुष्टी झालेले आणि संशयित दोन्ही मिळून) ७३८ वर पोहोचली आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे संपूर्ण बांगलादेशमधील आरोग्य यंत्रणा हादरून गेली आहे.

बांगलादेशच्या आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने (DGHS) जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या नवीन मृत्यूंची नोंद प्राथमिक स्तरावर ‘संशयित गोवर’ म्हणून करण्यात आली आहे. युनायटेड न्यूज ऑफ बांगलादेशने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशात आतापर्यंत प्रयोगशाळेत तपासणी करून निश्चित झालेल्या गोवरच्या मृतांची संख्या ९३ आहे, तर संशयित गोवरमुळे मृत्यू झालेल्या मुलांची संख्या ६४५ वर पोहोचली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, केवळ २४ तासांत गोवरचे ९२५ नवीन संशयित रुग्ण आढळले असून, यामुळे देशातील एकूण संशयित रुग्णांचा आकडा तब्बल १,०५,६१८ झाला आहे. याव्यतिरिक्त, प्रयोगशाळेत शिक्कामोर्तब झालेल्या निश्चित रुग्णांची संख्या आता १२,६३२ झाली आहे.

हजारो मुले रुग्णालयात दाखल; डेंग्यूच्या आगमनाने चिंता वाढली

आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार, गेल्या १५ मार्चपासून देशातील विविध रुग्णालयांमध्ये गोवरची शक्यता असलेल्या तब्बल ८८,८४४ रुग्णांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. यातील दिलासादायक बाब एवढीच की, योग्य उपचारांनंतर ८५,१२२ रुग्ण बरे होऊन सुरक्षितपणे आपल्या घरी परतले आहेत. मात्र, अजूनही हजारो मुले रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत.

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यात भर म्हणून, जून आणि जुलै महिन्यांत बांगलादेशमध्ये डेंग्यूचा (Dengue) हंगाम सुरू होत आहे. सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, आधीच गोवरमुळे प्रतिकारशक्ती कमी झालेली मुले डेंग्यूच्या विळख्यात सापडल्यास त्यांच्यासाठी हा धोका दुप्पट होऊ शकतो आणि मृत्यूचे प्रमाण वाढू शकते.

कोटींच्या घरात लसीकरण करूनही संसर्ग का रोखता आला नाही?

सर्वात मोठा प्रश्न हा उपस्थित होत आहे की, बांगलादेश सरकारने मे महिन्यात तब्बल १.८४ कोटी मुलांना गोवर प्रतिबंधक लस देण्यासाठी अत्यंत मोठी विशेष मोहीम राबवली होती, तरीही हा संसर्ग नियंत्रणात का आला नाही? जून महिन्यात यावर प्रकाश टाकताना आरोग्य तज्ञांनी सांगितले की, देशातील अनेक दुर्गम आणि संवेदनशील भागांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण अत्यंत अपूर्ण होते. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची मैदानी पातळीवर योग्य अंमलबजावणी झाली नाही, ज्यामुळे लस देऊनही रुग्णांची संख्या १ लाखाच्या वर गेली.

बांगलादेशचे नामांकित वृत्तपत्र ‘द डेली स्टार’शी बोलताना देशाचे सुप्रसिद्ध सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ मुश्ताक हुसेन यांनी या संपूर्ण प्रकरणातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. त्यांच्या मते, संसर्ग न थांबण्यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत: पहिले म्हणजे, प्रत्येक क्षेत्रात ९५% लसीकरणाचे जे जागतिक उद्दिष्ट असते, ते साध्य करण्यात बांगलादेशला अपयश आले. दुसरे म्हणजे, रुग्णालये आणि स्थानिक वस्त्यांमध्ये संसर्ग प्रतिबंधक नियमांचे (Infection Prevention Protocols) पालन करण्यात आलेली प्रचंड हलगर्जी.

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credit – social media and Twitter

विलगीकरण (Isolation) आणि नियोजनात गंभीर चुका

मुश्ताक हुसेन यांनी पुढे स्पष्ट केले की, गोवर हा अत्यंत वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार आहे. अशा वेळी बाधित मुलांचे विलगीकरण (Isolation) आणि क्वारंटाईन करणे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र, बांगलादेशमध्ये या नियमांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले. सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पाहणी करण्याऐवजी कार्यालयात बसून ऑनलाइन पद्धतीने लसीकरणाची उद्दिष्टे निश्चित केली. या चुकीच्या नियोजनामुळे अनेक गरीब आणि दुर्गम भागातील मुले लसीकरणापासून वंचित राहिली, ज्याचा फटका आता देशाला सोसावा लागत आहे.

या गंभीर संकटातून बाहेर पडण्यासाठी हुसेन यांनी सरकारला तातडीने ५ वर्षांखालील सर्व मुलांसाठी एक नवीन आणि विशेष लसीकरण मोहीम युद्धपातळीवर सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच, आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी स्वतः घरोघरी जाऊन प्रत्येक मुलाचे ट्रॅकिंग करावे, तरच गोवरचा हा जीवघेणा कहर थांबवता येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

Web Title: Bangladesh measles outbreak death toll crosses 738 children health crisis vaccination failure dengue risk

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Published On: Jul 06, 2026 | 02:53 PM

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