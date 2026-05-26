Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Nagpur Crime Hey Johnny Youth Murdered In A Fit Of Rage After Being Flicked On The Head Chilling Incident Caught On Cctv

Nagpur Crime: “क्या रे जॉनी…” म्हणत मारली टपली, संतापातून तरुणाचा खून; CCTV मध्ये कैद थरार

Updated On: May 26, 2026 | 01:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड येथे किरकोळ वादातून तरुणाची भररस्त्यात हत्या करण्यात आली. “क्या रे जॉनी” म्हणत डोक्यावर टपली मारल्याच्या रागातून आरोपी सोहेल शेखने राजकुमार पवार यांच्यावर चाकूने हल्ला केला. गंभीर जखमी राजकुमार यांचा रुग्णालयात नेत असताना मृत्यू झाला. आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • उमरेडच्या कावरापेठ परिसरात किरकोळ वादातून चाकूहल्ला.
  • टपली मारल्याच्या रागातून आरोपीने तरुणावर वार केले.
  • मुख्य आरोपी सोहेल ऊर्फ जॉनी शेख अटकेत; CCTV व्हिडीओ व्हायरल.
नागपूर: नागपूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ‘क्या रे जानी असे म्हणत डोक्यावर टपली मारल्याने तरुण संतापला. संतापाच्या भरात एका तरुणाची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. अत्यंत किरकोळ आणि शुल्लक कारणावरून ही हत्या घडल्याने परिसरात खळबळ उडालेली आहे. या संपूर्ण घटनेचा थरार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाला असून या घटनेची क्लिप सोशल मीडियावर वायरल झाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव राजकुमार पवार असे आहे. या वादाची सुरुवात अत्यंत किरकोळ कारणावरून झाली होती. सुरुवातीला राजकुमार पवार यांचा मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ जॉनी शेख यांच्या एका मित्रासोबत शाब्दिक वाद झाला होता. आपल्या मित्रांसोबत वाद सुरू असल्याची माहिती मिळताच आरोपी सोहेल शेख हा दुचाकी ने तातडीने घटनास्थळी पोहोचला. घटनास्थळी वाच सुरू असताना, राजकुमार पवार यांनी क्या रे जॉनी असे म्हटले आणि सोहेलच्या डोक्यावर टपली मारली. सार्वजनिक ठिकाणी मारलेल्या या टपलीमुळे सोहेलचा राग अनावर झाला. आणि याच रागातून त्याने आपल्या कमरेला लपवून आणलेला चाकू काढला आणि राजकुमार यांच्यावर हल्ला चढवला. यानंतर आरोपी सोहेल दुचाकी वरून तिथून वेगाने पसार झाला. चाकू लागल्यानंतरही गंभीर जखमी झालेले राजकुमार काही वेळ दिवसा केल्या धरून तिथेच उभे राहिले.

ट्विशा शर्मा घटनेची पुनरावृत्ती? लखनाैमध्ये नवविवाहितेचा संशायास्पद मृत्यू; 6 महिन्यांआधी झालं होतं लग्न

त्यानंतर अन्य एका व्यक्तीला सोबत घेऊन ते स्वतः रुग्णालयाच्या दिशेने गेले. राजकुमार यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच वाटते त्यांचा मृत्यू झाला होता. डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यांना मृत घोषित केले.

या थरारक घटनेनंतर उमरेड पोलिसांनी मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ जॉनी शेख याला तात्काळ अटक केली. त्याच्या विरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून विविध कलमानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. उमरेड पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

मित्रांसोबत पोहणे बेतले जीवावर; डोहात पोहत असताना तरुणाचा पाय घसरला अन् बुडून मृत्यू झाला

नागपूरच्या खापा परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली. वाकी डोहात पोहण्यासाठी गेलेल्या चार तरुणांपैकी एका अल्पवयीन मुलाचा बुडून मृत्यू झाला. एक तरुण थोडक्यात बचावला. ही घटना सोमवारी सायंकाळी घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. मृत मुलाचे नाव दीप रवी छेवले (वय १५) आहे. तो नागपुरातील लालगंज परिसरातील रहिवासी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: राजकुमार पवार असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय होते?

    Ans: डोक्यावर टपली मारल्याच्या रागातून आरोपीने हल्ला केल्याचे समोर आले.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: मुख्य आरोपी सोहेल ऊर्फ जॉनी शेख याला अटक करून हत्येचा गुन्हा दाखल केला.

Web Title: Nagpur crime hey johnny youth murdered in a fit of rage after being flicked on the head chilling incident caught on cctv

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 01:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News : मिरा-भाईंदर हादरलं! डिलिव्हरी बॉयवर जीवघेणा हल्ला; आर्थिक वादातून ब्लेडने वार केल्याचा आरोप
1

Crime News : मिरा-भाईंदर हादरलं! डिलिव्हरी बॉयवर जीवघेणा हल्ला; आर्थिक वादातून ब्लेडने वार केल्याचा आरोप

Solapur Crime: प्रेमविवाहाचा रक्तरंजित शेवट! भररस्त्यात पत्नीवर 50 वार करत केली हत्या; पतीचं आत्मसमपर्ण
2

Solapur Crime: प्रेमविवाहाचा रक्तरंजित शेवट! भररस्त्यात पत्नीवर 50 वार करत केली हत्या; पतीचं आत्मसमपर्ण

Pune Crime: पुण्यात संतापजनक प्रकार! बसस्टॉपवर महिलेसमोर अश्लील कृत्य, आरोपी अटकेत
3

Pune Crime: पुण्यात संतापजनक प्रकार! बसस्टॉपवर महिलेसमोर अश्लील कृत्य, आरोपी अटकेत

Buldhana Crime: बुलढाण्यात हृदयद्रावक घटना! पोटच्या चार चिमुकल्यांना विहिरीत फेकून वडिलांची आत्महत्या
4

Buldhana Crime: बुलढाण्यात हृदयद्रावक घटना! पोटच्या चार चिमुकल्यांना विहिरीत फेकून वडिलांची आत्महत्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur Crime: “क्या रे जॉनी…” म्हणत मारली टपली, संतापातून तरुणाचा खून; CCTV मध्ये कैद थरार

Nagpur Crime: “क्या रे जॉनी…” म्हणत मारली टपली, संतापातून तरुणाचा खून; CCTV मध्ये कैद थरार

May 26, 2026 | 01:00 PM
Viral Video : रात्रीच्या वेळी आकाशातून India-Pakistan बॉर्डर कशी दिसते? ‘हा’ व्हिडिओ पाहून नेटकरी मंत्रमुग्ध

Viral Video : रात्रीच्या वेळी आकाशातून India-Pakistan बॉर्डर कशी दिसते? ‘हा’ व्हिडिओ पाहून नेटकरी मंत्रमुग्ध

May 26, 2026 | 12:54 PM
कमालच! आता कुत्रे-मांजरीही माणसांसोबत मारणार गप्पा? अजब AI डिव्हाईसची जगभरात चर्चा… नेमकं प्रकरण काय?

कमालच! आता कुत्रे-मांजरीही माणसांसोबत मारणार गप्पा? अजब AI डिव्हाईसची जगभरात चर्चा… नेमकं प्रकरण काय?

May 26, 2026 | 12:46 PM
Smart Trick To Store Vegetables : कडक उन्हातही भाज्या होणार नाहीत खराब, FSSAI ने सांगितली साठवण्याची योग्य पद्धत

Smart Trick To Store Vegetables : कडक उन्हातही भाज्या होणार नाहीत खराब, FSSAI ने सांगितली साठवण्याची योग्य पद्धत

May 26, 2026 | 12:45 PM
FYJC 11th Admission: ११ वी प्रवेशासाठी पहिली गुणवत्ता यादी आणि कट ऑफ कधी जाहीर होणार? जाणून घ्या सविस्तर वेळापत्रक!

FYJC 11th Admission: ११ वी प्रवेशासाठी पहिली गुणवत्ता यादी आणि कट ऑफ कधी जाहीर होणार? जाणून घ्या सविस्तर वेळापत्रक!

May 26, 2026 | 12:32 PM
Zee Marathi: नवा ट्विस्ट! ‘ग्रीन फ्लॅग’ लिस्टमधले गुण केदार पूर्ण करणार का? केदार-तारिणीच्या नात्यात जवळीक वाढणार

Zee Marathi: नवा ट्विस्ट! ‘ग्रीन फ्लॅग’ लिस्टमधले गुण केदार पूर्ण करणार का? केदार-तारिणीच्या नात्यात जवळीक वाढणार

May 26, 2026 | 12:23 PM
Stock Market Live: शेअर बाजारात मोठी घसरण! Sensex 200 अंकांनी घसरला, Nifty 24000 च्या खाली

Stock Market Live: शेअर बाजारात मोठी घसरण! Sensex 200 अंकांनी घसरला, Nifty 24000 च्या खाली

May 26, 2026 | 12:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM