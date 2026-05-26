Nagpur Crime: “क्या रे जॉनी…” म्हणत मारली टपली, संतापातून तरुणाचा खून; CCTV मध्ये कैद थरार

काय घडलं नेमकं?
मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव राजकुमार पवार असे आहे. या वादाची सुरुवात अत्यंत किरकोळ कारणावरून झाली होती. सुरुवातीला राजकुमार पवार यांचा मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ जॉनी शेख यांच्या एका मित्रासोबत शाब्दिक वाद झाला होता. आपल्या मित्रांसोबत वाद सुरू असल्याची माहिती मिळताच आरोपी सोहेल शेख हा दुचाकी ने तातडीने घटनास्थळी पोहोचला. घटनास्थळी वाच सुरू असताना, राजकुमार पवार यांनी क्या रे जॉनी असे म्हटले आणि सोहेलच्या डोक्यावर टपली मारली. सार्वजनिक ठिकाणी मारलेल्या या टपलीमुळे सोहेलचा राग अनावर झाला. आणि याच रागातून त्याने आपल्या कमरेला लपवून आणलेला चाकू काढला आणि राजकुमार यांच्यावर हल्ला चढवला. यानंतर आरोपी सोहेल दुचाकी वरून तिथून वेगाने पसार झाला. चाकू लागल्यानंतरही गंभीर जखमी झालेले राजकुमार काही वेळ दिवसा केल्या धरून तिथेच उभे राहिले.
त्यानंतर अन्य एका व्यक्तीला सोबत घेऊन ते स्वतः रुग्णालयाच्या दिशेने गेले. राजकुमार यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच वाटते त्यांचा मृत्यू झाला होता. डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यांना मृत घोषित केले.
या थरारक घटनेनंतर उमरेड पोलिसांनी मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ जॉनी शेख याला तात्काळ अटक केली. त्याच्या विरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून विविध कलमानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. उमरेड पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
