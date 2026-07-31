शुक्रवार, 31 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

अडीच कोटींच्या फसवणुकीतील आरोपीला फिजीत जाऊन बेड्या; इंटरपोलच्या रेड नोटिशीनंतर कारवाई

Updated On: Jul 31, 2026 | 02:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

‘ट्रेडस’ अ‍ॅपवर त्यांच्या खात्यावर सातत्याने नफा जमा होत असल्याचे दिसत होते. मात्र, एप्रिल २०२५ मध्ये बोरसे यांनी गुंतविलेली रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला असता पैसे मिळाले नाहीत. त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.

अडीच कोटींच्या फसवणुकीतील आरोपीला फिजीत जाऊन बेड्या; इंटरपोलच्या रेड नोटिशीनंतर कारवाई

अडीच कोटींच्या फसवणुकीतील आरोपीला फिजीत जाऊन बेड्या; इंटरपोलच्या रेड नोटिशीनंतर कारवाई (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास दरमहा सहा ते आठ टक्के निश्चित परताव्याच्या आमिषाने व्यावसायिकाची २ कोटी ३८ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीच्या फरार संचालकाला ‘फिजी’ देशातून भारतात आणण्यात आले.

राहुल शामराव काळोखे असे या आरोपीचे नाव आहे. इंटरपोलने त्याच्याविरोधात रेड नोटीस जारी केल्यानंतर त्याचा तो फिजीमध्ये असल्याचे समजले होते. त्यानंतर भारत सरकारच्या विविध यंत्रणांच्या समन्वयातून त्याला भारतात आणण्यात आले. फिजीमधून डिपोर्ट केल्यानंतर कालोखेला मुंबईत आणण्यात आले. त्याच्याविरोधात अहिल्यानगरमध्येही गुन्हा दाखल असल्याने मुंबईत आल्यानंतर अहिल्यानगर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेत अटक केली. तेथील पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्याला पुणे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे.

खोट्या आमिषाला पडले बळी

राहुल काळोखे आणि त्याच्या साथीदारांनी इनफिनाइट बेकॉन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड व ट्रेडस इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना जाळ्यात ओढले. दरमहा सहा ते आठ टक्के निश्चित नफा मिळेल, असे आमिष दाखविण्यात आले. सुरुवातीला काही गुंतवणूकदारांना वेळेत नफा देऊन त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात आला. त्यानंतर मोठ्या रकमा गुंतविण्यास भाग पाडण्यात आले. याच आमिषाला पुण्यातील व्यावसायिक अमित चंद्रशेखर बोरसे बळी पडले. त्यांनी सुरुवातीला ११ लाख रुपये गुंतविले. त्यांना नफ्यासह रक्कम परत मिळाल्याने कंपनीवरील त्यांचा विश्वास वाढला. त्यानंतर त्यांनी टप्प्याटप्प्याने तब्बल २ कोटी ३८ लाख ५० हजार रुपये गुंतविले.

‘ट्रेडस’ अ‍ॅपवर दाखवला बनावट नफा

‘ट्रेडस’ अ‍ॅपवर त्यांच्या खात्यावर सातत्याने नफा जमा होत असल्याचे दिसत होते. मात्र, एप्रिल २०२५ मध्ये बोरसे यांनी गुंतविलेली रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला असता पैसे मिळाले नाहीत. त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.

आठ जणांविरुद्ध गुन्हा

याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात राहुल काळोखे याच्यासह नवनाथ औताडे, अगस्त मिश्रा, सचिन खडतरे, चेतन धर, प्रसाद कुलकर्णी, ययाती मिश्रा आणि गौरव सुखदेवे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काळोखे परदेशात पसार झाला होता. महाराष्ट्र पोलिसांच्या विनंतीनंतर इंटरपोलने त्याच्याविरोधात रेड नोटीस जारी केली. त्यानंतर त्याचे लोकेशन फिजीमध्ये असल्याचे समोर आले.

फिजीच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी घेतले ताब्यात

फिजीच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. सीबीआय, परराष्ट्र मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र पोलिस आणि फिजी प्रशासनाच्या समन्वयातून कालोखेला भारतात आणण्यात आले. सीबीआयने या कारवाईला अधिकृत दुजोरा दिला आहे.

School Violence : शाळेत धक्कादायक प्रकार ! 8 वर्षांच्या चिमुकल्याला गळ्याला पकडून उचलले अन्…; मुख्याध्यापकाची क्रूर वर्तणूक

Web Title: Accused in rs 2 crores fraud arrested in fiji

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 31, 2026 | 02:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Startup India: ‘स्टार्टअप इंडिया’ची १० वर्षे; ३३ हजारांहून अधिक स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र देशात नंबर वन!
1

Startup India: ‘स्टार्टअप इंडिया’ची १० वर्षे; ३३ हजारांहून अधिक स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र देशात नंबर वन!

मोठा दरोडा टाकण्याचा प्लॅन फसला, सहा आरोपींना पोलिसांनी पकडले; नेमकं काय घडलं?
2

मोठा दरोडा टाकण्याचा प्लॅन फसला, सहा आरोपींना पोलिसांनी पकडले; नेमकं काय घडलं?

कल्याणच्या शिक्षिका हत्याकांडप्रकरणी मोठी अपडेट; पोलिसांनी दिली धक्कादायक माहीती
3

कल्याणच्या शिक्षिका हत्याकांडप्रकरणी मोठी अपडेट; पोलिसांनी दिली धक्कादायक माहीती

‘दृश्यम’ स्टाईल हत्या; पतीचा खून करून मृतदेह 12 फूट खोल खड्ड्यात पुरला
4

‘दृश्यम’ स्टाईल हत्या; पतीचा खून करून मृतदेह 12 फूट खोल खड्ड्यात पुरला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अडीच कोटींच्या फसवणुकीतील आरोपीला फिजीत जाऊन बेड्या; इंटरपोलच्या रेड नोटिशीनंतर कारवाई

अडीच कोटींच्या फसवणुकीतील आरोपीला फिजीत जाऊन बेड्या; इंटरपोलच्या रेड नोटिशीनंतर कारवाई

Jul 31, 2026 | 02:01 PM
Delulu, FOMO, Aura… Gen-Z ची भाषा ऐकून गोंधळलात? एका क्लिकमध्ये सर्व ट्रेंडिंग शब्दांचा अर्थ जाणून घ्या

Delulu, FOMO, Aura… Gen-Z ची भाषा ऐकून गोंधळलात? एका क्लिकमध्ये सर्व ट्रेंडिंग शब्दांचा अर्थ जाणून घ्या

Jul 31, 2026 | 01:55 PM
दुधातील भेसळीवर मुंढेंचा बुलडोझर? राज्यव्यापी कठोर कारवाई मोहीम हाती घेण्याची  मागणी

दुधातील भेसळीवर मुंढेंचा बुलडोझर? राज्यव्यापी कठोर कारवाई मोहीम हाती घेण्याची  मागणी

Jul 31, 2026 | 01:52 PM
Sunken City: जगातील सर्वात मोठे पाण्याखालील शहर धोक्यात; प्राचीन रोमचे ‘Las Vegas’ नैसर्गिक आपत्तीमुळे लवकरच होऊ शकते नष्ट

Sunken City: जगातील सर्वात मोठे पाण्याखालील शहर धोक्यात; प्राचीन रोमचे ‘Las Vegas’ नैसर्गिक आपत्तीमुळे लवकरच होऊ शकते नष्ट

Jul 31, 2026 | 01:45 PM
Thane News: डॉक्टरांची मोठी कामगिरी! 73 वर्षीय महिलेची उच्च जोखमीची हिप शस्त्रक्रिया यशस्वी

Thane News: डॉक्टरांची मोठी कामगिरी! 73 वर्षीय महिलेची उच्च जोखमीची हिप शस्त्रक्रिया यशस्वी

Jul 31, 2026 | 01:43 PM
‘बेबी बॉस’च्या उपकर्णधारपदावरून वाद; 15 वर्षीय Vaibhav Sooryavanshi वर एवढा विश्वास का? टीकेनंतर सिलेक्टरचे सडेतोड उत्तर

‘बेबी बॉस’च्या उपकर्णधारपदावरून वाद; 15 वर्षीय Vaibhav Sooryavanshi वर एवढा विश्वास का? टीकेनंतर सिलेक्टरचे सडेतोड उत्तर

Jul 31, 2026 | 01:37 PM
ऑडिओ क्लिपवरून राजकीय वादळ! खान्देश भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर

ऑडिओ क्लिपवरून राजकीय वादळ! खान्देश भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर

Jul 31, 2026 | 01:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा